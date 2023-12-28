«Жертвенная принцесса и владыка зверей»: Давайте жить дружно

Год подходит к концу, идет подведение итогов (по аниме будет позже), а значит, время вспомнить ускользнувшие от нашего внимания жемчужины. Юлия Тарасюк, которая регулярно обозревает новинки и классику сёдзё (аниме и манга для девушек от 12 до 18 лет) на канале «Покебол с предсказанием», рассказывает о «Жертвенной принцессе и владыке зверей» — новинке от J.C. Staff («Торадора!», «Мед и клевер»). Пропускать эту историю не стоит — она наверняка тронет вас до глубины души.
«Жертвенная принцесса и владыка зверей» — новинка весенне
-летнего
сезона, которая оказалась в тени громких произведений и ловушке сюжета «девочка и монстр». Этот популярный тренд рассказывает о дружбе человеческой девушки и некоего существа, антропоморфного лишь отчасти. Союз подобных персонажей можно наблюдать в «Невесте чародея
» и «Девочке из Чужеземья
». Манга «Жертвенная принцесса
» начала выходить в те же годы, что и два вышеупомянутых бестселлера, однако её экранизация увидела свет лишь в 2023-м. В итоге те, кто пресытился подобными историями или не слишком принимает тему антропоморфных животных, рискуют пропустить одно из самых сильных и важных аниме года. Ведь «Жертвенная принцесса» — это очень хорошо продуманная работа, добрая и умная, демонстрирующая всё самое лучшее из возможностей аниме.
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🦁 «Полет ведьмы» — магический реализм от той же студии
Действие разворачивается в мире, где человечество соседствуют со «зверолюдьми» — народом, чья культура и традиции во многом похожи на людские. 100 лет назад между ними была страшная кровопролитная война, и, хотя сторонам удалось заключить перемирие, даже спустя много лет они ненавидят друг друга, считая варварами. Гарантом ненападения служит традиция, согласно которой раз в год владыке зверолюдей отдают человеческую девушку в качестве жертвоприношения. Многие девочки живут в страхе, что однажды их скормят жуткому зверю, — но только не Сарифи, которой и выпадает такая судьба. Для нее куда страшнее и болезненнее стало известие о цинизме родителей. Как оказалось, они специально приютили девочку, чтобы в будущем отдать зверолюдям вместо родной дочери. У Сарифи нет дома, куда она могла бы вернуться, или семьи, которая будет по ней горевать. В царство зверолюдей она приходит, смирившись со своей участью.
Владыка по имени Леонхарт
похож на огромного страшного льва с рогами и клыками, но его грозный вид совершенно не пугает Сарифи
. Она со смирением ждет, когда её съедят, то и дело подшучивая над Леонхартом и его свитой. Это поражает «чудовище», чьи прошлые жертвы никогда себе подобного не позволяли. В ночь обряда Сарифи остается в специально отведенном месте, откуда её вдруг спасает длинноволосый юноша. Так героиня узнает страшную тайну местного царя: на самом деле он ребенок человека и зверя. В определенное время он принимает людской облик и скрывается в тайных пещерах под дворцом, пока снова не становится зверем. Никто из подданных не догадывается об этом, как и о том, что своих жертв Леонхарт не ест, а помогает им сбежать в мир людей через тайный ход. То же самое он предлагает и Сарифи, но девушка отказывается, объясняя, что ей некуда пойти. Прообщавшись всю роковую ночь, две одинокие души находят друг в друге поддержку и взаимопонимание. И юный предводитель зверей принимает решение оставить «жертву» в царстве, несмотря на ненависть зверолюдей к человеческому роду. На следующий день, уже в вернув грозный облик, Леонхарт объявляет, что отныне Сарифи — его невеста. Разумеется, эта новость шокирует народ.
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🦁 «Он и она и их обстоятельства» — ромком Хидэаки Анно
Девушке предстоит столкнуться с предрассудками по отношению к себе и страхом зверолюдей перед человеком, а также помочь Леонхарту объединить народы, положив конец страшной вражде. Путь этот будет сложным, но Сарифи — смелая и сильная девушка, которая умудряется оптимизмом и добротой излечить многие черствые сердца. Её отношения с царем зверолюдей — теплые и нежные, наполненные поддержкой и доверием, которые крепнут с каждым днем. Нет сомнений, что у них получится преодолеть все трудности, переборов жестокие традиции и искоренив глупые предрассудки.
Производством аниме занималась студия J.C. Staff
, и нельзя сказать, что оно изобилует дорогой анимацией или какими-то смелыми и необычными визуальными решениями. Однако в нем очень приятная графика, а комедийные и драматические эпизоды исполнены с должным вниманием. Пожалуй, самое главное в сериале — раскрытие темы недопонимания человечества со зверолюдьми, а также преодоление этого барьера. Будучи очень похожи, оба народа не могут сблизиться из-за взаимной ненависти. При этом персонажи не боятся совершать ошибки и стараются уважать друг друга, проявлять тепло и заботу. В итоге очень быстро Сарифи и Леонхарт становятся зрителю как родные: за их испытаниями следишь с трепетом и волнением.
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🦁 «Мангака Марина попадает в Камелот» — сёдзё-путешествие в другой мир
«Жертвенная принцесса и владыка зверей» — чуткая и мудрая картина. После просмотра обязательно ощущаешь силу и уверенность, что вокруг существуют добрые и понимающие люди. Их куда больше, чем тех, кто вершит зло. И тебе самому хочется меняться, быть внимательнее и добрее к окружающим, чтобы сделать мир чуточку лучше.
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