«Жертвенная принцесса и владыка зверей»: Давайте жить дружно

что почитать?

В ночь с 25 на 26 декабря, 01:40, Пятница!

«Паразиты»: Хорошо иметь домик в Корее

Мария Миронова и Сабина Ахмедова попадут на прием к психологу Даниилу Воробьеву 27 декабря

Интервью

Владимир Щегольков: «Будут ли мужчины смотреть «Нежность 2», предполагая, что это женское кино, – мой главный вопрос»

Режиссер второй «Нежности», «Везет» и «Цербера» – о работе с Евгением Цыгановым, отличиях мужского и женского и новых личностях, которых не хватает российскому кино