Волчица и трудности: «Одинокий замок в Зазеркалье» — сказка сказок о школьных бедах

Продолжаем с аниме-каналом «Покебол с предсказанием» рассказывать о полнометражных мультфильмах, наконец-то вышедших за пределами Японии. «Одинокий замок в Зазеркалье» — экранизация бестселлера Мизуки Цудзимуры от A-1 Pictures («Госпожа Кагуя», «Магия и мускулы»). Подробнее об играх, интонациях и школьных драмах семи подростков, встретившихся в параллельном мире, рассказывает Алексей Филиппов.
Кокоро Андзай — первогодка средней школы Юкисино, предпочитающая домашнее обучение после болезненного происшествия с ровесницами. Девушка неохотно выходит из комнаты, не то что на улицу, однако от приключения через мерцающее зеркало не отвертеться. Шагнув в неизвестность, Кокоро оказывается в удивительном замке, где девочка в волчьей маске собрала еще шестерых подростков, чтобы те разыскали ключ от комнаты желаний — и с помощью нее реализовали мечту. Повезет кому-то одному — главное успеть до конца учебного года. Заниматься поисками — или бездельем — можно с девяти до пяти по японскому времени: оставшихся в зазеркалье после часа Х съест злой и страшный серый волк. Великолепная семерка воспринимает шараду по сбыче мечт скептически, но в замок начинает похаживать — отвлечься от будней и просто поболтать.
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Как не сложно догадаться, вчерашние младшеклассники — две девочки, четыре мальчика — переживают не лучшее время: общаться с незнакомцами из Интернета Зазеркалья им сподручнее, чем с ровесниками — причем по разным причинам. Поначалу Кокоро и Ко будут скрывать персональные драмы, но слово за слово научатся друг другу доверять и даже начнут делать успехи в разгадывании тайны замка. Впрочем, как детектив или исекай
экранизация романа Мидзуки Цудзимуры
вряд ли способна увлечь: красочные локации и логические цепочки используются в сюжете лишь мельком и практически в финале.
Большую часть хронометража «Одинокий замок в Зазеркалье»
посвящен путешествию по хрупкой психике подростков: и если конфликты носят обобщенный, даже слегка манипулятивный характер, то общую интонацию режиссер Кэйити Хара
(«Многоцветье
», «Мисс Хокусай
») подобрал очень эмпатичную. В отстраненном обрамлении сказочного декора — помимо «Алисы» разбросаны намеки на «Красную шапочку», «Волка и семерых козлят», «Золушку» — звучат убедительно приглушенные голоса школьников, надломленных, растерянных или хорохорящихся. Так что побег в другой мир производит впечатление не столько волшебного путешествия, сколько передышки в шкафу от рутины, которая лупит мешком по голове. При всей схематичности героев, напоминающих сверстников из работ Хосоды
(«Волчьи дети Амэ и Юки
», «Красавица и дракон
»), Синкая
(«Твое имя
», «Голос далекой звезды
»), Ямады
(«Форма голоса
»), Харе удается не терять нерв повествования, переключаясь между фантазией и реальностью, эмоциональными диалогами и тревожным созерцанием.
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Именно на общем плане, когда камера приходит в движение или вовсе взмывает к облакам, подростки особенно напоминают компьютерные модели — подобно фигуркам в настольных или видеоиграх, настойчиво мелькающих в «Одиноком замке». В некотором смысле это действительно партия, разыгрываемая с благим намерением: валидировать душевные переживания, возникающие при отторжении, насилии или утрате, констатировать суровость школьных — и, шире, общественных — механизмов, а также сподвигнуть юных и не очень зрителей поддерживать друг друга.
Формат взаимопомощи бывает не всегда прямым и непосредственным — хотя аниме дежурно напоминает, что каждый взрослый когда-то был ребенком, а значит, может вспомнить обволакивающую тоску юности. Самый красивый узор «Одинокого замка» — в тянущейся через года поддержке: посредством сказок, игр, добрых слов и небольших действий. Кэйити Хара не стесняется сентиментальных трюизмов, показывая, как в зеркальном лабиринте жизни могут преломляться эти знаки солидарности, достигая тех, кто от вас далеко: в пространстве или времени. К этой точке он приходит синхронно с Макото Синкаем и его «Судзумэ
» — даже двери у них рифмуются, — но «Замок» выглядит во всех смыслах более скромным. Сначала наденьте маску на себя — потом на Японию.
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