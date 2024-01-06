«Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят»: Всё сложно

Зимний аниме-сезон уже берет разгон, а мы, чтобы не раздавать лишних авансов, разбираем открытия минувшего года с «Покебол с предсказанием». Среди неожиданных удач — многофигурный ромком «Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят», выходивший осенью. Об остроумном гареме от студии Bibury Animation Studios («Волшебные разрушительницы», «Пять невест») рассказывает Сергей Сергиенко.
Рэнтаро Айдзё
очень не везет. Парень чересчур настойчиво хочет найти любовь, поэтому умудрился к концу средней школы получить… уже сотню отказов. Хотя вроде бы всё на месте: симпатичный, спортивный и отнюдь не глупый юноша по какой-то загадочной причине раз за разом получает от ворот поворот. В день выпускного он решает пойти в храм и вознести молитву богу любви
, чтобы наконец обрести вторую половинку. А тот возьми да и появись, причем сразу с важным пояснением: закралась ошибочка — и довольно фатальная. На самом деле Рэнтаро должен будет получить сотню признаний. Нюанс в том, что каждое — настоящее, и отказ в такой любви грозит неминуемой смертью. Парень было не поверил, но в первый же день старшей школы в него влюбились сразу две девушки
. И это, как говорится, только начало.
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По какой-то удивительной причине в аниме очень любят гаремы. Причем в самых разных проявлениях: всё чаще это, конечно же, очередной исекаец, которого в новом мире ждут не только слава и почести, но и пара-тройка (минимум!) сохнущих по нему дев. Вариаций за годы успели перебрать несчетное количество: от самых что ни на есть прямых до обратного (когда у девушки нет отбоя от парней). Дошло до самопародий и попыток заигрывания с рамками дозволенного. И всё же при богатстве вариаций «Сто девушек
» умудряются выглядеть свежо.
Во многом за это нужно благодарить протагониста. В отличие от типичного предводителя гарема, Рэнтаро вовсе не глуп и сходу считывает намеки. Более того, он умудряется логично и органично включать новых девушек в собственную жизнь, регулярно выкручиваясь из, казалось бы, безвыходных ситуаций. На каждую проблему у парня найдется решение — зачастую не одно. Уже это смотрится как глоток свежего воздуха на фоне большинства протагонистов подобных историй.
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Хотя прелесть сериала, конечно в Рэнтаро, за чьей активностью действительно интересно наблюдать, только им дело не ограничивается: в ход идет тяжелая артиллерия из, собственно, девушек. В первом сезоне их пять (с половиной — но это смешной спойлер, суть которого раскрывать не буду), и каждая представляет собой кристаллизованный архетип. Первые две девушки — собственно, классические цундэрэ
и дэрэдэрэ
: агрессивный отказ
и безграничная любовь
соответственно. Следом к ним присоединяется кудэрэ
, почти не выражающая эмоций
, а четвертой становится дандэрэ
, то есть жуткая стесняшка
. На удивление, обошлось без яндэрэ
(скорее всего, пока). Типажи в большинстве случаев выкручены на 146%, из-за чего возникает дополнительный комический эффект.
При этом сериал держит отличный баланс смешного и серьезного, в нужные моменты переключая настроение либо по щелчку, либо более аккуратно — в зависимости от ситуации. Даже удивительно, как сериал о создании гарема умудряется быть то глубоким, то наоборот, сочетая предельно глупые шутки с проникновенными моментами, когда с легкостью забываешь, что на экране не совсем традиционная романтика.
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«Сто девушек» не совершает революцию, но отлично справляется со всеми поставленными задачами — романтика, юмор, этти? — причем с запасом. Первый сезон закладывает отличную базу для продолжения — остается дождаться. Второй уже заявлен
.
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