«Консьерж покемонов»: Даже Пикачу иногда грустят

На стыке осеннего и зимнего аниме-сезонов, еще и в новогодней суете, легко было пропустить новинку Netflix — кукольную историю о курорте для карманных монстров «Консьерж покемонов». К счастью, «Покебол с предсказанием» тщательно мониторит, что творится с японской анимацией — и новый проект dwarf studios («Рилаккума и Каору», «Левша») заприметил уже давно. О псайдакшифтинге, зоотерапии и поэзии Джона Донна в контексте умилительного зрелища рассказывает Алексей Филиппов.
Вымотанная темпом, требовательностью и эмоциональным террором мегаполиса Хару
откликается на вакансию курорта для покемонов. Здесь, под ласкающими лучами солнца и в окружении (преимущественно) ласковых карманных монстров, её ждет серьезная перезагрузка: офисные неврозы и завышенные требования к себе так просто не смыть и не выпарить. Тотемным животным новой мастерицы покекомфорта станет неуловимый поначалу Псайдак
, мучимый, как и все представители его вида, мигренями, переходящими в сеансы телекинеза. Спойлер: совместно они разыщут маршруты к гармонии с островом и собой.
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Уже на уровне ландшафта оригинальный кукольный миник dwarf studios
, зарекомендовавшей себя «Рилаккумой
», опенингом
к «Выдающимся зверям
» и «Левшой
», как будто вступает в полемику с известной максимой Джона Донна
, что «ни один человек — не остров». Когда для сопричастности с человечеством не нужно пеленговать треволнения колокола, а все горести мира готовы обрушиться через социальные сети, возможность побега (от людей и их цифрового следа) — идея спасительная, но чуть утопическая. Ведь в этом райском месте привечают покемонов и с тренерами, и без — и даже диких (что не очень прозрачно физически и экономически, учитывая лишь квартет сотрудников). Конечно, Хару не сразу прощается с ФОМО и прочими нервными мыслями, но всё же хаотичные пассы руками со временем уступают пластике расслабона и чистому эмоционированию вместо скрытых гримас самоедства (эффектно выцвеченные стоп-кадры в духе подпольной фотосъемки).
Её эволюция происходит стремительно и почти незаметно: «Консьерж покемонов
» — доверимся локализации Netflix
, чтобы не плодить двоеточия, — вообще прискорбно скоротечен, если не сказать скудноват. Кукольное очарование длится четыре серии по 15 минут (остальное — очень длинные титры), то есть лишь час, на который, видимо, стриминг и рассчитывал завлечь предновогодне взволнованных зрителей. План безупречный (и трудоемкий
!), правда, спотыкающийся о неизбежное «Хорошо, но мало». При доле скептицизма можно задаться вопросами и поострее: так ли терапевтично шоу с посылом «нервничаешь? расслабься».
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Впрочем, аналог «Консьержа» лучше искать не в медицине (хотя час — классическое время сеанса), а в формах досуга. Тревога и напряг Хару отступают в череде приятных рутинных занятий вроде рисования, полетов на Драгонайте или поисков круга (!) для Мэджикарпа. В сущности, Хару проходит зоотерапию в чистом виде, фокусируясь на мелких делах, хобби, развлечениях и контакте с тактильными покемонами, которым, как понятно уже по Псайдаку, не чужды ментальные сложности, а то и вполне себе загоны. Даже всеобщие любимцы Пикачу иногда грустят.
И вновь хронометраж как будто сбивает расслабленное дыхание сериала, скрупулезно созданного Ику Огавой
и его командой. Легко порадоваться за чуткий персонал курорта и их беззаботный бестиарий, но эти мгновения так мимолетны и быстры, словно перед нами воспоминания, а не моменты из жизни. Вдобавок 15-минутный формат — идеальный хрон для короткого перерыва в изнуряющей работе. Еще и неизвестно, планируется — и когда — продолжение. В общем, неожиданная побочка дистиллированной искренности: невротики из мегаполиса могут почувствовать, что над ними издеваются.
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