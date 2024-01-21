«Шестнадцатибитная чувственность: Новый уровень»: Как создавали эроге в 1993-м

Геймдизайн и немного ретро: выходившее в осенний сезон аниме «Шестнадцатибитная чувственность: Новый уровень» могло бы ворваться в чей-то список откровений 2023-го, но, кажется, создатели переиграли сами себя. Амбициозная комедия по мотивам додзинси Тамики Вакаки, где рассказывается, почему эроге — тоже искусство, неожиданно совершает вираж в сторону трех веселых букв (но не тех, что вы подумали!). В неудаче студии Silver («Мы не можем учиться», «Фанаты Аканэ») разбирался Сергей Сергиенко — специалист по видеоиграм и сёнэну аниме-канала «Покебол с предсказанием».
Коноха Акисато
работает художницей бэкграундов в маленькой студии, клепающей эроге в поточном режиме, но мечтает создать большой и серьезный дейтсим
с самыми красивыми девушками в индустрии. Вот только её начинания не встречают поддержки начальства. Как-то во время прогулки Коноха забредает в небольшой магазинчик игр и находит на распродаже редкие коллекционные издания любимых визуальных новелл и дейтсимов. Слово за слово со старушкой, держащей лавку, — и вот уже Акисато расписывает всю красоту любимых жанров. Ничего не купив, девушка убегает на работу с мыслью, что нужно непременно вернуться. Однако всего-то пару часов спустя на месте уже никого — и ничего — нет: вместо симпатичного магазинчика — пустой блок под аренду. В нем, правда, оставили пакет на имя Конохи с несколькими ретро-играми в идеальном состоянии — такой вот прощальный подарок.
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Стоит девушке вскрыть одну из них, как она переносится в прошлое, а именно — в 1993-й, год выхода игры. Пытаясь найти хоть какое-то пристанище, она отправляется по «рабочему адресу», где обнаруживает крошечную студию «Алкоголь софт». Там как раз трудятся над играми мечты: вместо тайтлов для заработка — творят для души, поэтому Коноха моментально вливается в новую старую жизнь. Пусть даже и приходится периодически возвращаться обратно в настоящее.
Совершенно прекрасный на бумаге проект: команда авторов пытается показать, что эроге — это тоже искусство, если всё сделать по уму. Первые серии действительно подкупают: Коноха, привыкшая к современным технологиям, с интересом узнает про цветовые ограничения PC-98, тонкости дизеринга
и другие олдскульные хитрости. Следить за путешествиями во времени на удивление интересно: частенько подобные твисты сделаны лениво, но «Шестнадцатибитная чувственность
» и не пытается что-то из себя корчить, вместо этого сосредотачиваясь на буднях инди-студии с большими амбициями.
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Если бы на этом всё и остановилось, сериалу, честно говоря, цены бы не было. В первой половине и за сюжетом следить интересно, и герои подкупают, да и с образовательной точки зрения интересно: за первые семь серий можно почерпнуть немало интересного о прошлом и настоящем жанра. Попутно авторы красиво показывают, что эроге при всей нишевости — удел не только жутковатых отаку, с которыми лучше не пересекаться ночью на узкой неосвещенной дорожке. Глядишь, вышло бы отличное аниме, ломающее сложившиеся стереотипы и позволяющее многим геймерам открыть для себя удивительный жанр визуальных новелл или дейтсимов.
Увы, с восьмого эпизода сюжет делает мощный крен в сторону фантастики. Что еще страшнее, твисты не то чтобы имеет под собой какую-то адекватную и интересную почву: словно черт из табакерки неожиданно выскакивают пришельцы, промывка мозгов и другие совершенно неожиданные и, главное, никак не влияющие на центральную историю элементы. Вернее, почти никак: те же инопланетяне в конечном счете выступают в роли deus ex machina
, после чего буквально исчезают из повествования.
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Сумбурность и неловкость второй половины не просто портит сериал, а буквально уничтожает всё впечатление от красоты первой. Вместо действительно интересного зрелища со множеством деталей, фишечек и индустриальных подробностей «Шестнадцатибитная чувственность» скатывается в какой-то нелепый фанфик, который сам не совсем понимает, чем хочет стать: то ли высказыванием о жанрах, то ли подростковой фантастикой, то ли чем-то третьим, что понятно только авторам. И это очень печально: потенциал у шоу был по-настоящему большой. Давненько подобных разочарований не было — даже финал «Приоритета чудо-яйца
» оставлял куда менее горькое впечатление.
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