Крокодиловы гёзы: «Дорохэдоро» — сюрреальное городское фэнтези, где каждый заходит не в ту дверь

Недавно анонсировали продолжение «Дорохэдоро» — культового аниме от студии MAPPA («Адский рай», «Кулинарные скитания в параллельном мире») по манге Кю Хаясиды. Отличный повод отправиться в Дыру с её эклектикой, жестокостью и замысловатой мифологией, чтобы вспомнить, как все полюбили этот сэйнен (аниме и манга для юношей старше 18). Дарья Тарасова, обычно исследующая повседневность в телеграм-канале «Покебол с предсказанием», перенеслась в измерение, где нет ничего обычного, и объясняет прелесть этого Вавилона Франкенштейна.
В Дыре клювом не щелкай, особенно если ты человек: того и гляди из черной дымки вырастет волшебная дверь, а оттуда — из параллельной вселенной — выпрыгнет колдун в причудливой маске да изуродует или вовсе убьет. Такова магическая практика. Впрочем, в последнее время на улицах бедняцкой Дыры оглядываться стоит и чародеям. Странная парочка смельчаков — громила с рептильей головой и его подруга — выискивает по трущобам визитеров из параллельного мира и жестоко убивает.
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🥟 «Магическая битва» — сёнэн-хит MAPPA
Парня зовут Кайман
, и он совершенно не помнит, почему у него голова ящера и какую жизнь он вел до трагического превращения. Знает только, что буквально внутри него сидит человек, который вроде бы в курсе произошедшего (и кто стоит за ворожбой). Так что прежде чем убить очередного мага, полуящер заглатывает его голову, чтобы внутренний незнакомец внимательно рассмотрел и вынес вердикт: тот или не тот. После превращения Каймана обнаружила Никайдо
— просто увидела тело в переулке и довезла до госпиталя; так они и подружились. Девушка держит небольшой ресторанчик с акцентом на гёзы и помогает чешуйчатому товарищу разобраться в прошлом, хотя у самой хватает секретов.
Стартовавший в 2020 году сэйнэн MAPPA
вырос из эксцентричной манги Кю Хаясиды
, которую можно описать как мрачное городское фэнтези — добро пожаловать в Дыру! — хотя на деле в «Дорохэдоро
» вшито много разных жанров, образующих Вавилон Франкенштейна. Это и многослойный детектив, запутывающий(ся) под конец сезона, и абсурдистская комедия со слэпстиковыми зарисовками, и кровавый хоррор в грязном, телесном
исполнении.
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Завязка — банальна: герой с таинственным прошлым пытается вспомнить всё, а помогает ему верная компаньонка. Или даже так: маг из параллельного измерения превращает главного героя во что-то иное, а тому теперь расхлебывать. Однако за счет необычного сеттинга и многочисленных сюжетных надстроек эта простота быстро мутирует.
«Дорохэдоро» пропитан дуальностью. Прежде всего — противопоставление двух равнозначно жестоких миров. Засаленной Дыры, где простые смертные с горем пополам пытаются выжить, и близкого к Аду выхолощенного измерения магов, которым, как оказывается, руководят влиятельные мобстеры. Кайман и Никайдо, как Алиса в кэрроловской «Стране чудес», ищут лазейки между двух зол, чтобы свершить праведный суд. В жестоких традициях сэйнэна, более взрослого в сравнении с сёнэном
, герои то и дело устраивают кровавую баню, обеспечивая себе неприятности — как минимум привлекая внимание парочки «двойников»: сдержанного молоточника Сина
и горы мускулов в женском теле Ной
. У них на подхвате — дуэт из начинающего колдуна Фудзиты
и кавайной убийцы Эбису
. За четверкой стоит мафиозный босс Эн
, вконец уставший от правосудия Каймана и смертей себе подобных.
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Магия в мире «Дорохэдоро» работает необычно: в организме каждого волшебника есть некий орган, вырабатывающий черный дым (сущность волшебства), а в голове прячется крохотный демон (душа чародея). Каждому — по способности, на одного мага — одно умение. Среди разнообразных сил можно встретить как вполне привычные (перемещение во времени, исцеление, файербол), так и совсем сюрные: вроде превращения врагов в грибы или приготовления пирогов необычной формы. Колдуны не только заглядывают в Дыру через специальные двери ради издевательств над людьми (Синкаю
и не снилось
!), но и торгуют из-под полы дымом друг друга, чтобы попробовать чужие способности.
Хотя конфликт миров и противоположностей налицо, он не то чтобы превращается в оголтелую борьбу добра со злом, где обязательно нужно выбрать сторону. В этом еще одна особенность «Дорохэдоро»: при вполне понятной расстановке сил большинство антагонистов не вызывает отвращения. У них настолько интересные и местами замысловатые бэкграунды, что, закрывая глаза на мотивацию, за каждым просто хочется наблюдать.
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О чем переживали многие фанаты на этапе производства, так это о графике: «грязная» стилистика манги не особо-то должна сочетаться с глянцевым CGI. Однако в кои-то веки механичность движений пошла проекту на пользу — из-за него окончательно создается ощущение трипа, задающего общий настрой для сюжетно-персонажно-сеттинговых перипетий.
Происходящее на экране и правда замысловато. Под конец Кайман находит так много разных зацепок, что конкретные предположения теряются в изобилии версий. Еще и кровь хлещет со всех сторон, а шутки — местами глуповатые, местами жесткие — просачиваются в каждый диалог. И всё это — в декорациях изувеченного дуального мира. К счастью, сбалансировано всё так хорошо, что творящийся на экране хаос не вызывает отторжения. Ну а дальше — больше
!
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