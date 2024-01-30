«Госпожа Умница» — романтическая история, чей финал ждали 40 лет (из-за Олимпиады в СССР!)

«[Японская женщина] живет, завися от других, она сияет светом других, она луна с бледным лицом больного человека», — именно эти слова вдохновили Ваки Ямато на создание манги «Госпожа Умница» — знакового произведения для японской культуры и сёдзё в частности. Чем примечательна история прогрессивной девушки из начала XX века и почему только недавно вышла полноценная экранизация от Nippon Animation («Конан — мальчик из будущего», «Клуб белых воротничков»), рассказывает Юлия Тарасюк, регулярно освещающая в телеграм-канале «Покебол с предсказанием» удивительные истории о мета-жанре сёдзё (аниме и манга для девочек до 18).
Haikara-san ga Tooru — «Современная девушка», «Госпожа Умница» — знаковое для Японии произведение с непростой судьбой. Многие отечественные фанаты впервые познакомились с ним относительно недавно, посмотрев современную экранизацию, состоящую из двух полнометражных фильмов.
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🌞 «Красный Марс» — вампирское аниме в эпоху Тайсё
Перед нами Японии в эпоху Тайсё (1920-е). Западные ценности и культура всё активнее проникают в повседневность, а также появляется понятие «мога» (moga), сокращение от английского modern girl. Оно обозначает женщину, которая придерживается западных образа жизни и идей. Харизматичная и симпатичная школьница Бэнио Ханамура
— как раз такая «мога», современная девушка. Она отвергает патриархальный образ «ямато-надесико» — идеальной и послушной жены-хозяйки, принятый в японском обществе, — и наводит в женской школе смуту среди одноклассниц, которые в основном грезят об успешном браке по расчету. Бэнио верит в искреннюю любовь, а не отношения, организованные семьями. Девушка также мечтает сама зарабатывать на жизнь и быть самостоятельной, не завися от семьи или будущего супруга, как большинство женщин.
Однако на Бэнио обрушивается именно то, против чего она протестует. Отец
вдруг объявляет, что у него есть договоренность с богатой семьей Идзюин о браке дочери с молодым лейтенантом Синобу
. Возражения не принимаются. Тогда Бэнио решает устроить веселую жизнь семье жениха, которая и так пребывают в шоке от поведения «наглой девчонки». Та пьет алкоголь и на равных с мужчинами участвует в поединках на деревянных мечах. Да еще и находит себе какого-то бугая в качестве помощника-охранника, который обращается к Бэнио не иначе как босс. Властный и суровый дедушка Идзюин
требует от невестки обучаться ведению домашнего хозяйства и разным «женским делам», но та саботирует занятия и переворачивает дом вверх дном.
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🌞 «Я к этому привыкну!» — фарс о независимой девушке (и медведе)
Дед уже готов выгнать Бэнио, но жених заступается за девушку. Синобу веселят выходки невесты, а её неугомонный характер он находит очаровательным. К тому же юноша разделяет многие «современные» взгляды Бэнио. Молодые люди всё больше общаются, сближаются — и не замечают, как действительно влюбляются. Бэнио удается подружиться со сварливым дедом, ну а бабушка давно её обожает.
Так героиня неожиданно находит ту самую искреннюю и настоящую любовь, однако счастье длится недолго. Синобу отправляют в Маньчжурию на передовую, и юноша вскоре пропадает без вести. Бэнио не верит, что любимый погиб, поэтому берет на заботу об имении семейства Идзуин и дедушке с бабушкой, устраивается на работу репортершей и отправляется на поиски жениха.
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🌞 «История маленькой любви» — самая продолжительная ёнкома всех времен
Haikara-san ga Tooru
начинается с известной фразы «Сначала женщина была солнцем», принадлежащей писательнице и активистке Хирацуке Райтё
, которая основала первый в Японии женский литературный журнал «Сэйто». Она написала манифест «Первая женщина была солнцем», где сравнила судьбу японок с некогда ярким светилом, которое теперь «живет, завися от других, она сияет светом других, она луна с бледным лицом больного человека
» (перевод Э.И Гараевой). Активистка призывала женщин отыскать в себе «спрятанное солнце» и обрести внутреннюю свободу.
Именно этот манифест вдохновил мангу Ваки Ямато
, где Бэнио борется с судьбой, в отличие от многих женщин того времени. Она не боится искать работу и развивать свои таланты, а также стремится спасти любимого мужчину (вместо того, чтобы быть спасенной им). Необычный подход к изображению главной героини и отсылки к культуре эпохи Тайсё сделали оригинальную мангу невероятно популярной. В 1977-м именно это произведение удостоилось первой в истории премии издательства «Коданся» как лучшая сёдзё-манга. Через год стартовал одноименный аниме-сериал, который пришлось резко оборвать: в 1980 году телевизионный слот, где показывали Haikara-san ga Tooru решили отдать под трансляцию с Олимпийских игр в СССР. После этого мангу еще несколько раз адаптировали в формате сериала, кинофильмов и спектаклей театра «Такарадзука». Однако ни одна из этих экранизаций так и не рассказала, удалось ли Бэнио найти Синобу.
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🌞 «Клуб белых воротничков» — спортивное аниме той же студии
Справедливость восторжествовала лишь в конце 2010-х, когда Nippon animation
выпустила два фильма, где осовременили дизайны персонажей и, наконец, завершили историю. С этой экранизацией сегодня ознакомиться проще всего, так как старое аниме 1978 года до сих пор не переведено фанатами до конца. Красочные и красивые, фильмы сделаны с уважением к оригинальной манге, а роли Бэнио и Синобу исполняют популярные сэйю Хаями Саори
(Йор Форджер
из «Семьи шпиона
» и Синобу Котё
из «Истребителя демонов
») и Мамору Мияно
(Лайт Ягами
из «Тетради смерти
» и Линг Яо
из «Стального алхимика: Братства
»).
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