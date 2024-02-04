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«Повесть о стране цветных облаков»: Политика и мечты в альтернативном Китае

Анимация >>
4 февраля 2024
Интерес к китайской поп-культуре неуклонно растет — причем не только вынужденно, но и вполне добровольно. Авторы манги и аниме давно реагируют на этот тренд, сочиняя сюжеты об альтернативном (а порой и историческом) Китае, и сегодня мы поговорим об одном из них. «Повесть о стране цветных облаков» — это сёдзё от культовой студии Madhouse] («Паприка», «Сакура — собирательница карт»), которая не чурается и брутальных историй для юношей, и достойных произведений для девушек до 18. Подробнее о сериале читайте в обзоре Юлии Тарасюк, рассказывающая о сёдзё на канале «Покебол с предсказанием».

«Повесть о стране цветных облаков»: Политика и мечты в альтернативном Китае

Популярность китайских новелл и китайской анимации дунхуа неуклонно растет, а весь мир с упоением играет в Genshin Impact. Бум поп-культуры Китая породил волну интереса к его истории и эстетике, в том числе — среди (русскоязычных) поклонников аниме. Взять хотя бы популярнейшее в Японии «Царство» (Kingdom) или недавняя «Ворона императорского гарема» (Kokyuu no karasu). Такие произведения часто относят к специальному жанру Chūka-fū (дословно — «в китайском стиле», «вдохновленный Китаем»). Один из хитов направления, где действие происходит в стране, похожей на средневековый Китай, — серия ранобэ «Повесть о стране цветных облаков» (Saiunkoku monogatari) Юкино Сай. В 2007 году вышла его аниме-адаптация от студии Madhouse.

Читать «Ворона императорского гарема» — мистический детектив о духах и чае с пирожками в альтернативном Китае
Сюрэй — девушка из знатного, но обедневшего рода. Она обожает учиться и подрабатывает, обучая детей при храме. Отец Сюрэй работает в библиотеке при дворце и известен как исключительно умный и образованный мужчина, который очень любит дочь. Страна находится в упадке, а обычные люди страдают от бедности и голода, так как император фактически бросил управление и стал затворником (мало кто из народа даже знает, как он вообще выглядит). Главная мечта Сюрэй — стать государственной служащей, чтобы помочь стране и ее жителям. Девушка отлично разбирается во многих тонкостях экономики и политики, постоянно изучает материалы на тему. Однако Сюрэй не так-то просто исполнить мечту: ведь по местным законам экзамены на госслужбу могут сдавать только мужчины.

«Повесть о стране цветных облаков»: Политика и мечты в альтернативном Китае

«Повесть о стране цветных облаков» — это, прежде всего, история упорства и дружбы. Сюрэй счастливым образом познакомится и подружится с императором, который окажется вовсе не таким лентяем, как многие о нем думают. Она получит шанс наравне с мужчинами участвовать в экзамене, но подготовка к нему и работа при дворце будут очень тяжелыми: многие не захотят доверять девушке и воспринимать ее всерьез, а некоторые начнут распространять о ней нехорошие слухи. Но Сюрэй — сильная и смелая, она обязательно пройдет через все трудности и исполнит мечту. Девушка будет строить карьеру госслужащей с нуля, отправляясь решать политические проблемы в самые опасные уголки страны и встречая на своем пути новых друзей.

Читать «Сакура – собирательница карт» — невероятное по красоте аниме той же студии
Оригинальную серию романов иллюстрировала Кайри Юра, она же рисовала мангу по мотивам. Художница наиболее известна благодаря дизайну персонажей к первой в истории отомэ-игре «Анжелика» (Angelique), поэтому и в аниме нас ждут визуально прекрасные и утонченные герои. К сожалению, манга и аниме не были завершены, в отличие от ранобэ. Тем не менее сериал гарантирует приятное погружение в волшебный мир альтернативного Китая, где многое основано на истории династии Тан. Политические интриги оттеняют бытовые сценки, полные легкого и доброго юмора, а наблюдать за взаимоотношениями персонажей — сплошное удовольствие. При этом в аниме достаточно и драматичных моментов, а еще есть элементы фэнтези — ведь Страна цветных облаков наполнена древними легендами и волшебством. Не обходится и без романтики: иногда неловкой и трогательной, а порой — взрослой и трагичной. Так, любовь, которую испытает Сюрэй, будет к не самому обычному персонажу, а чувства эти будет ждать сложная судьба.

«Повесть о стране цветных облаков»: Политика и мечты в альтернативном Китае

«Повесть о стране цветных облаков» — отличный пример сёдзё в эстетике Древнего Китая, а еще то самое произведение, которое совершенно не хочется отпускать от сердца после просмотра, настолько становятся близкими его персонажи.


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«Повесть о стране цветных облаков»: Политика и мечты в альтернативном Китае фотографии
«Повесть о стране цветных облаков»: Политика и мечты в альтернативном Китае фотографии
«Повесть о стране цветных облаков»: Политика и мечты в альтернативном Китае фотографии
«Повесть о стране цветных облаков»: Политика и мечты в альтернативном Китае фотографии
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