Хватит это терпеть? «Магическая битва» — крутейшее аниме момента (хотя оно и делает больно)

Продолжает разгребать аниме-хиты, выходившие вплоть до самого конца 2023-го благодаря тематическому каналу «Покебол с предсказанием». Второй сезон лихой и богатой на находки «Магической битвы» шокировал многих (даже среди читавших оригинал), утвердив позицию сериала среди лучших проектов года. Автор оригинала Гэгэ Акутами еще несколько лет назад предупреждал, что будет больно, и теперь мы наблюдаем это воочию. Ярославна Фролова рассказывает, почему смотреть сёнэн от MAPPA («Дорохэдоро», «Дороро») может быть мучительно, но оторваться — невозможно. Даже легко забыть, что «Атака титанов» была и закончилась.
Первый сезон «Магической битвы
» был будто дефиницией эскапизма. Основные персонажи — яркие, взрывные, смешные, с каждым из них хочется завязать крепкую дружбу. Добрый, забавный и искренний Итадори
. Мрачный, спокойный, смелый и отчаянный Мегуми
. Заносчивый, самовлюбленный и эксцентричный Сатору
. Сильная и характерная Кугисаки
. Злодеи — очаровательно непосредственные и игривые. Если бы Махито
не задался целью изжить со свету всех милых сердцу героев (и, видимо, людей), то вполне бы мог стать душой любой компании. Даже сварливый Дзёго
вызывает в первом сезоне скорее симпатию, нежели ненависть (да и во втором, по сути, тоже).
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За окном происходили какие-то стычки, расследовались смерти, но всё — далеко: в стенах школы царит подростковый дух авантюризма, соперничества и жажды жизни. Из серии в серию нам объясняли законы магического мира
, но в них так не хотелось «врубаться»: слишком занудно и сложно, это что-то на взрослом. Гораздо веселее смотреть, как подростки проверяют друг друга на прочность. Даже финальные серии, где реальная угроза проникала на территорию святой наивности, не сулили, кажется, ничего ужасного. На деле же всем, кто начал смотреть «Магическую битву», нужно было выполнить три условия:
1. Не привязываться к персонажам;
2. Всё же постараться понять, по каким правилам живет этот мир;
3. Читать мангу Гэгэ Акутами
, чтобы сохранить душевное равновесие. Ведь, как водится, предупрежден, значит…
Во втором сезоне, абсолютно отличном от того, как нам зарекомендовали историю, создатели «Магической битвы» раскрыли все карты. Это не забавный young adult про подростков, балующихся колдовскими приблудами во главе со взбалмошным всемогущим учителем, не байка про каких-то злых духов, проклятия и иже с ними. Земля уйдет из-под ног не только у колдунов: весь род людской опять окажется на грани уничтожения. Правда, конечно, будет не в курсе — до поры до времени. Жизнь человека и её значимость не переосмысляется, а прозаично обесценивается. Под каток будущего сюжета попадут сотни, тысячи, миллионы. И, возможно, это не первый разговор о том, что человек — подобен незаживающей ране на теле Вселенной, но точно — один из самых запоминающихся.
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Тем, кто хотел, чтобы «Атака титанов
» осталась рассказом о борьбе людей с монстрами, не превращаясь вот в это всё
, снова придется несладко. И дело не в том, что «Магическая битва», расширив свою территорию, вышла на разговор о ненависти, сегрегации, геноциде, слепой ярости (ростки легко проследить еще в фильме-приквеле «0»
). Возможно, больше всего фраппирует то, что Акутами будто решил переплюнуть «Игру престолов
» — и пошел по пути систематического умерщвления героев. И если Джордж Мартин
сразу давал понять, что никто не застрахован от смерти, то мангака поступил жестче: сначала дал как следует влюбиться в персонажей. Теперь же их ждет впереди только боль.
Словно оправдывая принадлежность «Магической битвы» к «темной тройке сёнэна» (наряду с «Адским раем
» и «Человеком-бензопилой
»), Акутами однажды обронил
, что либо умрут все ключевые герои, кроме одного, либо — ровно наоборот. Второй сезон завершился, и, кажется, уже нет сомнений (и у зрителей, и тем более у читателей), какой маршрут выбрал мангака. И всё сложнее — даже с позиции фаната — оправдать эту невыносимую, фатальную жестокость. Но еще тяжелее — объяснить, почему мы продолжим смотреть «Магическую битву», если она причиняет такую боль.
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