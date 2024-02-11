«Кот, мастер на все лапки, сегодня снова грустит»: Сами с усами

Дыру в душе от изматывающей офисной рутины может заполнить двухметровый кот, который будет делать всю работу по дому за вас. Где такого раздобыть, прошлогодний сериал студии GoHands («Моя возлюбленная забыла свои очки», «Проект Кей») не рассказывает, зато предлагает занятный взгляд на рутину. Подробнее — в обзоре Дарьи Тарасовой, которая регулярно рассказывает о сортах повседневности на аниме-канале «Покебол с предсказанием».
Саку Фукудзава
— девушка мечты: в офис приходит ухоженная и отдохнувшая, не опаздывает с дедлайнами, ведет себя учтиво — так еще и изумительно готовит! Коллеги дивятся: спортсменка-комсомолка-красавица, идеальная невеста — и до сих пор одна? На самом деле у Саку кое-кто есть — но только не ухажер, а двухметровый молчаливый кот, который умеет ходить на задних лапах и обожает уборку с готовкой. Фукудзава подобрала Юкити
— так зовут шерстяного — совсем котенком, и он теперь старательно приглядывает за ней, снаряжая каждое утро в офис, встречая роскошными ужинами и нежно ухаживая за домом.
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«Кот, мастер на все лапки, сегодня снова грустит
» — прошлогодняя новинка от студии GoHands
по манге Хицудзи Ямады
. Как и многие «ломтики
», сериал почти целиком построен на демонстрации будней офисной планктоши и неординарного питомца, добавляя в рутину необычный элемент, который помогает подсветить обыденность — и показать её с другой стороны. Тайтл, впрочем, зашел чуть дальше.
Мы так до конца и не узнаем, почему именно Юкити вымахал до таких размеров — какая вненаучная сила стоит за его эволюцией. Зато по мере просмотра поймем, какая за этим превращением стоит мотивация. Черного котенка Саку подобрала совсем малышом, и он, едва освоившись в новом доме, начал наблюдать за спасительницей и делать выводы. Квартирка Фукудзавы была той еще помойкой, да и сама она вела образ жизни, скажем так, хаотичного подростка: питалась абы чем, почти каждый вечер приходила домой пьяная и спала в коридоре, вечно опаздывала на работу и встречи. Желая помочь, Юкити начал выполнять мелкие домашние дела: вроде сортировки мусора или небольшой уборки. Поглядывая кулинарное шоу для детей по телевизору, он стал еще и разучивать простецкие рецепты. Поначалу на быт девушки это влияло мало, но чем больше кот набивал лапу и совершенствовал навыки, тем больше и жизнь Саку приводилась в порядок. Даже коллеги стали замечать!
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В незамысловатой форме сериал инвертирует отношения хозяин-питомец, добавляя сверху слегка дидактический, но всё же здравый посыл: животные — да и наши привязанности в целом — не просто развлечение, без эмпатии с ними никак нельзя. Как бы Юкити ни цокал на девушку за неряшливость, он никогда не забудет её доброту, а потому будет снова и снова разучивать новые рецепты. Фукудзава же, хоть и эксплуатирует кошачий педантизм, действительно любит его: приходя с работы, заключает в крепкие объятия, регулярно покупает вкусняшки и держит в курсе всех своих дел. Чтобы подчеркнуть круговорот чуткости, аниме предлагает и очевидный пример. Как-то раз Юкити и подруга Саку спасают уличного котенка, к которому мастер на все лапки со временем привязывается — и воспринимает не как существо рангом ниже, не такое высокое и умелое, но по-отечески: именно как обожаемого питомца, заслуживающего, чтобы к нему относились со всем вниманием. Вот такая пушистая рекурсия!
Сериал, естественно, не обделен и юмором: грех не прибегнуть к комедии положений, если среди действующих лиц есть антропоморфный кот! Так, Юкити обожает ходить в супермаркет и нередко скрашивает гастрошопинг удивленным покупателям. К соседям, кстати, он тоже внимателен: например, однажды котяра вызвался волонтером, чтобы в компании пенсионеров прибрать сквер.
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По-зловещему забавна и офисная часть сериала. Чем именно в корпорации занимается Саку, так и неясно (на то она и сарариман! вернее — кяриавумэн
), но совещания ей нужно проводить постоянно, как и сдавать отчеты. Зато очевидно, что офис, отнимающий время и силы, будто бы служит единственной цели: задержать человеков (sic!) в городе подольше, чтобы разлучить с питомцами.
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