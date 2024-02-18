«Моя малышка» — исцеляющая история, изменившая индустрии манги и аниме

В нулевые наиболее распространенными направлениями в сёдзё — манге и аниме для девочек до 18 — были романтические комедии или сюжеты о юных волшебницах. Нечто подобное тогда ждали и от новинки журнала Ribon, сочиненной Маки Ёко, однако «Моя малышка» оказалась чуткой и исцеляющей историей о родительстве, которая изменила манга- и аниме-индустрию. Разбираемся в феномене манги и её экранизации от TMS Entertainment («Корзинка фруктов», «Женщина по имени Фудзико Минэ») вместе с Юлией Тарасюк, которая регулярно рассказывает об этапном или просто хорошем сёдзё на аниме-канале «Покебол с предсказанием».
Истории о героях, вынужденных ухаживать за случайно свалившимся на них ребенком, для манги и аниме не новы. Пожалуй, одно из самых популярных произведений на эту тему сегодня — «Брошенный кролик
», которого любят многие (стараясь при этом игнорировать концовку). В то же время данный сюжет имеет множество замечательных воплощений в сёдзё
— и сегодня мы поговорим об одном из них, оказавшем на индустрию куда большее влияние, чем может показаться.
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🐻 «Корзинка фруктов» — культовый ромком о доверии к людям
Старшеклассник Киппэй Катакура — симпатичный и общительный парень (особенно, когда дело доходит до девушек). Он ни с кем не встречается всерьез, но флиртует сразу со многими красотками, уединяясь с ними для поцелуев по школьным углам. Из-за добродушной, но ветреной натуры над Киппэем постоянно подтрунивают одноклассники: он приобрел репутацию этакого дурачка и бабника, которого никто не воспринимает всерьез. Парня такое отношение не особо расстраивает: он рад постоянному женскому вниманию, хотя не имеет настоящего представления о любви. Живет ловелас в большой и шумной семье: родители, дед с бабушкой, а также младший брат и старшая сестра, которые куда серьезнее Киппэя — а потому часто с ним ругаются, когда парень приводит домой очередную девушку.
Так бы и продолжалось неторопливое течение беззаботной жизни Катакуры, если бы не внезапное горе. У тети (младшей маминой сестры) недавно умер любимый муж. Пребывая в тяжелой депрессии, женщина неожиданно куда-то уехала, оставив пятилетнюю дочь Юдзую на попечительство семейству Катакура. Родители быстро решают, что именно старший сын будет заниматься двоюродной сестренкой, так как обычно валяет дурака. Теперь Киппэй должен отводить Юдзую в детский сад и забирать её оттуда, готовить ей обэнто и вообще всячески заботиться о малышке. Парень, конечно, поначалу этому совсем не рад и относится к обязанностям несерьезно, считая, что для ухода за девочкой особого ума не надо. Однако чем больше времени он проводит с Юдзую и чем ближе узнает её, тем сильнее меняется и взрослеет сам. Вместе с этим постепенно приходит и совсем иное отношение к себе, окружающему миру и девушкам.
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🐻 «Брошенный кролик» — трогательное аниме о родительстве
Юдзую — прелестный и умный ребенок: очень чуткая и трогательная девочка. Она боится создавать семье Катакура проблемы, хотя все постепенно проникаются к малышке большой любовью. Больше всего девочка скучает по маме и совершенно не понимает, почему та её бросила. Юдзую быстро привыкает к Киппэю и с удовольствием проводит с братом свободное время: вместе они многому учатся друг у друга.
«Моя малышка
» – не особо сейчас известное произведение, хотя в России его даже вполне официально показывали по кабельным детским каналам в конце 2000-х. В первую очередь, это драма о родителях и детях, взрослении и проблемах, с которыми сталкиваются подростки. В ней можно выделить три основных сюжета. Первый посвящен маленьким детям, их восприятию мира и человеческих взаимоотношений, — а также роли родителя и семейного тепла в жизни ребенка. Второй — подросткам, которые считают себя (отчасти) уже взрослыми, хотя они тоже нуждаются в родительской любви и довольно уязвимы перед многими жизненными трудностями. Третий — взрослым, которые могут быть сломаны, переживать серьезные проблемы и совершать ошибки, а то и вовсе быть незрелыми. Все три линии переплетаются между собой, образуя единую сюжетную канву, в которой отражена жизнь человека в разном возрасте.
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🐻 «Cоседские истории» — экранизация манги Ribon от Toei Animation
Есть в истории и еще один интересный и яркий персонаж — вечно хмурая и неприступная Кокоро, одноклассница Киппэя. Сначала её раздражает поведение легкомысленного юноши, но, узнав про ситуацию с Юдзую, девушка постепенно становится главным другом и союзником Киппэя. Девушка очень хорошо понимает маленькую Юдзую: ведь Кокоро в детстве потеряла маму, которой ей и сейчас очень не хватает. Это отразилось на её жизни и характере, породив постоянное чувство одиночества. Романтическая линия Кокоро и Киппэя — очень нежная и красивая: они становятся опорой друг для друга, вместе преодолевая трудности и учась доверию.
Для развития аниме и манги «Моя малышка» имеет большое значение. Оригинальная манга Ёко Маки
выходила в сёдзё-журнале Ribon
, где ранее юноши никогда не становились главными героями, а подобные темы почти не затрагивались. Однако мангаке удалось очень красиво и серьезно показать историю именно глазами Киппэя. Так как Ribon в нулевые, когда публиковалась «Малышка», ориентировался на младшую аудиторию, многие ситуации и проблемы были смягчены, но всё равно выглядели довольно взрослыми на фоне других историй в журнале.
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🐻 «Мед и клевер» — еще классика сёдзё из нулевых
Экранизацией занималась TMS Entertainment
(«Корзинка фруктов
», «Очень приятно, Бог
»), а показывали сериал по новому спутниковому телеканалу Animax, где выходило исключительно аниме. «Малышка» стала вторым аниме по манге Ribon, показанным на данном канале. А заодно и последним. К сожалению, сериал не пользовался особой популярностью: трансляция пришлась на период, когда сёдзё-аниме проходило через важные изменения и превращалось в дзёсэй
. Бытовая социальная драма с нотками серьезности не нашла отклика у аудитории, совершенно не готовой к тому, что аниме по манге Ribon — это внезапно не махо-сёдзё
или романтическая комедия
.
С тех пор пройдет некоторое время и Маки Ёко задаст не только новый тренд для мейнстримной сёдзё-манги, но и повлияет на визуальные решения практически всех аниме и манги. Ведь именно этот стиль лежит в основе большинства современных мультипликационных чардизов. И сегодня у нас есть прекрасная возможность посмотреть, с чего всё начиналось: познакомиться с замечательной, доброй и исцеляющей историей «Моей малышки».
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