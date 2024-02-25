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«Ты можешь изменить судьбу»: «Когда плачут цикады» — зацикленный мистический детектив

Анимация >>
25 февраля 2024
Праздник приближается к деревушке, но никто особенно не радуется: это сулит местным школьникам новые жертвы. Сергей Сергиенко регулярно рассказывает на аниме-канале «Покебол с предсказанием» о хитах, шедеврах и жемчужинах метажанра сёнэн (истории для юношей до 18), и сегодня речь пойдет об атмосферном мистическом детективе студии DeenБродяга Кэнсин», «Дзюндзи Ито: Маньяк»). О жуткой изнанке фестиваля Ватанагаси и франшизе «Когда плачут цикады», читайте ниже.

«Ты можешь изменить судьбу»: «Когда плачут цикады» — зацикленный мистический детектив

Кэйти Маэбара вместе с семьей переехал в небольшую деревушку Хинамидзава. Она настолько маленькая, что в школе всего один класс, где учатся дети всех возрастов, а старшие помогают младшим. Там он и знакомится с новыми подругами: Мион, Рэной, Рикой и Сатоко. Пасторальные будни, полные веселья и игр, нарушает близящийся фестиваль Ватанагаси. Когда Кэйти узнает, что каждый год на праздник умирают и пропадают люди, юноше начинает казаться, что новые подруги объявили на него охоту. Так ли хороша жизнь в глубинке, как казалось поначалу?

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«Когда плачут цикады» — франшиза увлекательная. Она стартовала с визуальных новелл за авторством некоего Ryukishi07, которые быстро полюбились читателям своей мистической атмосферой и очень запутанным нарративом. Уникальность проекта заключалась в том, что, при линейном повествовании, сложность глав варьировалась в зависимости от того, насколько глубоко приходится копать игроку для понимания истории.

«Ты можешь изменить судьбу»: «Когда плачут цикады» — зацикленный мистический детектив

Аниме-адаптация ожидаемо растеряла часть интерактивного шарма, что компенсировала яркой визуализацией жестокости, полностью оставшейся за кадром в оригинале. Еще один интересный момент — отсутствие строгой структуры: если в визуальных новеллах временные петли поделены на главы, то просмотр шоу «вслепую» может, скажем так, выбить почву из-под ног. Увидев финал первой истории, мало кто ждет, что все начнется заново. В этом и заключается прелесть «Цикад»: из отдельных витков петли, неизменно оканчивающихся трагично, в итоге складывается цельная картинка. Проанализировать и понять её не так-то просто — с учетом того, как раскиданы подсказки.

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Собственно, эта мистически-детективная атмосфера больше всего и подкупает: зрителю приходится изучать, как меняются характеры героев в разных временных витках, как похожие события сменяют друг друга, как, в конце концов, появляются новые персонажи — и никого это позже не смущает.

«Ты можешь изменить судьбу»: «Когда плачут цикады» — зацикленный мистический детектив

Конечно, идеальными «Цикад» не назвать, и главная проблема — финал. Те, кто знаком с ним, думаю, понимают, о чем я: все же от истории до последнего ждешь какой-то закавыки и логичной развязки, а никак не введения еще нескольких персонажей под занавес. Плохого в этом, впрочем, ничего нет — особенно на фоне последующего развития франшизы. Это, правда, тема для отдельного разговора.


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обсуждение >>
№ 1
Angelika77   25.02.2024 - 12:42
Кажется, мультик получился немножечко нервозный, зато максимально реалистичный, как это возможно для аниме. читать далее>>
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«Ты можешь изменить судьбу»: «Когда плачут цикады» — зацикленный мистический детектив фотографии
«Ты можешь изменить судьбу»: «Когда плачут цикады» — зацикленный мистический детектив фотографии
«Ты можешь изменить судьбу»: «Когда плачут цикады» — зацикленный мистический детектив фотографии
«Ты можешь изменить судьбу»: «Когда плачут цикады» — зацикленный мистический детектив фотографии
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