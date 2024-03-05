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Обманываться рад: красивое и непредсказуемое аниме «Великий притворщик»

Анимация >>
5 марта 2024

Ловкость рук — и немного фри-джаза! В воздухе разливается «Разблюто», а значит, время вспомнить, кто такой и откуда пошел «Великий притворщик». Несколько лет назад криминальная комедия от студии WitСемья шпиона», «Империя мертвых», «Рейтинг короля») очаровала многих зрителей, а сегодня Сергей Сергиенко, отслеживающий хиты сёнэна или сэйнэна в аниме-канале «Покебол с предсказанием», рассказывает о сериале, его безопасности сюжета, визуальных изысках и сходстве с «Люпеном III».

Обманываться рад: красивое и непредсказуемое аниме «Великий притворщик»

Макото Эдамура — если и не лучший, то уж точно выдающийся японский мошенник. Он с легкостью проворачивает невозможные аферы, выходя безнаказанным из любых переделок. Часто — не без помощи подельника Кудо. К нему он и обращается с новым делом: решив обмануть некоего Француза, авантюрист едва ли не впервые остается в дураках. Всё потому, что этим человеком оказался Лоран Тьерри — махинатор не японских, а мировых масштабов. И так уж выходит, что теперь Эдамуре придется работать на Лорана. Причем нередко — даже не осознавая этого: мошенники и не такое проворачивают.

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Начиная смотреть «Великого притворщика», автоматически ждешь каких-то невероятных интриг и высоких ставок. Формально сериал справляется и с тем, и с другим: каждое новое дело (а их в сериале больше одного) действительно становится всё сложнее, а эмоциональный накал растет. Что приятно, зрителя (как и Макото) держат в неведении до самого конца, так что в финале только и остается, что разводить руками, восторгаясь изяществу многоходовочки. Увы, безотказно это работает только в первый раз.

Обманываться рад: красивое и непредсказуемое аниме «Великий притворщик»

Проблема в том, что чем дальше, тем очевиднее становится, что финал у каждой истории будет непременно счастливый. Это сильно подтачивает ожидания: слишком уж бросается в глаза, что все смерти — фальшивые, да и жуткие подставы разрешатся самым благоприятным образом. Несколько спасает ситуацию проработка характеров: следить за пестрой плеядой мошенников на удивление увлекательно даже с учетом вышесказанного. Тем более, что каждый в итоге раскрывается — в том числе с неожиданной стороны (некоторые буквально под занавес сезона).

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Впрочем, даже осознание безопасности не отнимает у истории определенной прелести. Тем более, что похвалить здесь можно не только сюжет. Особое место занимает визуал с нарочито-яркими акцентами и интересной цветовой гаммой. Наиболее ярко это выражается в работе с фонами — местами почти абстрактными за счет широких мазков и необычного выделения силуэтов. С этим интересно контрастируют более традиционный дизайн персонажей — тоже, впрочем, выполненных с определенной угловатостью, отлично работающей на общую стилистику.

Обманываться рад: красивое и непредсказуемое аниме «Великий притворщик»

Дополняет сложившийся образ и джазовый саундтрек в типично японской манере: с тонким балансом на грани фри-джаза. Местами музыканты откровенно уходят в отрыв, и это здорово сочетается с происходящим на экране. Особенно хочется выделить работы клавишника и саксофониста: в главной теме они мастерски перетягивают на себя одеяло, очаровывая с первых нот. Не отметить талант Ютаки Ямады в этом плане было бы преступлением.

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«Великий притворщик» — вещь запоминающаяся, даже несмотря на обозначенные просчеты. Возможно, дело в острой нехватке ярких криминальных аниме: не всё, знаете ли, Люпену III куражится в одиночку. Местами, кстати, вполне очевидно, что «Притворщик» оглядывается на ветерана, что вовсе не порок. Притворяться великим — тоже искусство.


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Обманываться рад: красивое и непредсказуемое аниме «Великий притворщик» фотографии
Обманываться рад: красивое и непредсказуемое аниме «Великий притворщик» фотографии
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