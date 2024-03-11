У меня лапки? «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой» — сказка о том, как не опускать руки

Во время пандемии Studio Colorido («Тайная жизнь пингвинов», «Сжечь ведьму») протянула зрителям по всему миру — не без помощи Netflix — вибрисс поддержки (английское название аниме — A Whisker Away, «На расстоянии усика»). Вспоминаем эту поддерживающую историю по сценарию Мари Окады благодаря аниме-каналу «Покебол с предсказанием»: Андрей Серов расскажет, как «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой» помогает не опускать лапы даже в самый трудный момент.
Прекрасная сценаристка и не менее талантливая режиссерка Мари Окада
способна растрогать любого чувственными сюжетами, чьи персонажи обретают себя или смысл жизни. «Сердце хочет кричать
» (2015), «Укрась прощальное утро цветами обещания
» (2018), «Она видела небо
» (2019) — её послужной список настолько внушительный, что каждый найдет необычный ракурс на упущенную юность. Окада славится историями взросления и, даже «Притворяясь кошкой
», не изменяет себе.
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🐈 Фрагмент книги «Она и её кот» по мотивам аниме Макото Синкая
Одноклассники считают Миё чудачкой — сторонится даже Кэнто Хинодэ, который ей импонирует. Поклонницу это не смущает, а даже мотивирует: «Раньше я ненавидела этот мир, пока не встретила Хинодэ. После встречи с ним жизнь обрела смысл!
» — как-то восклицает она. Тяжелое эмоциональное состояние после развода родителей и непростые отношения с классом Миё переживает в образе милой белой кошечки. Перевоплотиться она может в любое время — стоит только надеть маску из лавки хитрого торговца-екая
, внешне напоминающего Бакэнэко
. У артефакта, конечно, есть мелкий шрифт, но девочка пока об этом не подозревает.
Маска для Миё
— легальный инструмент, чтобы избавиться от тревоги и скрыться от проблем. Окружающие, кроме Кэнто
и верной подруги Ёрико
, ей кажутся буквально пугалами, с мачехой Каору
и её надменной кошкой Кинако
отношения тоже не ладятся, а с родителями девочку и вовсе как будто разделяет барьер (эту коммуникативную пропасть режиссер Томотака Сибаяма
передает при помощи поликадра
). Единственная отдушина — каждый день в пушистом обличье навещать Хинодэ после школы.
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🐈 Душевное аниме «Кот, мастер на все лапки, сегодня снова грустит»
У юноши тоже хватает личных переживаний. Скромный и рассудительный Кэнто растет в консервативной семье без отца. Мать давит и заставляет учиться, а дедушка в одиночку не справляется с гончарной мастерской, которая стала убыточной и находится под угрозой закрытия. В отличии от «чудилки», которая не боится выражать свои чувства, Хинодэ стесняется ответить старшим, что и так со всем справится. Радует только странная белая кошечка, которая не вылизывается и не точит когти, но очень к нему мила и пахнет солнышком (как и Миё). «Может ты чья-то реинкарнация?
» — предполагает Кэнто и называет её в честь умершей собаки: Таро.
История Мари Окады слегка напоминает «Возвращение кота
» (2002) — не только усатыми трансформациями, но и причудливым миром, доступным исключительно хвостатым. В нем находится бар с говорящим названием «Человек-Кот», где «бывшие люди» сожалеют об ошибках за кружкой пенного (впрочем, не разберешь, что они употребляют на самом деле). Кто-то не знал, как любить, кто-то — как воспитывать детей. Миё же решила, что стать кошкой позволит не притворяться перед родителями, что всё нормально, и заполучить симпатию Хинодэ, который её отверг публично. Ведь пушистиков любят все! «Наслаждайся жизнью кошки и смотри на жизнь проще. Всё становится лучше, когда ты кот! Только солнечный свет и радуги
», — искушал девочку продавец масок.
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🐈 «Мабороси» — новейшее аниме Мари Окады о встрече с реальностью
Действительно, не всем дано приземляться на четыре лапы: иногда приходится болезненно падать. Однако ошибки, трудности и эмоциональные потрясения помогают становится мудрее, познавать мир и понимать, что же для нас по-настоящему ценно. Миё быстро осознает, что перевоплощение не решит насущных проблем: ни для людей, ни для кошек. Так же бесплодно Кинако стремится осчастливить любимую хозяйку, став Каору хорошей дочерью заместо падчерицы, которая «почему-то решила, что её никто не полюбит, даже родители».
Закрываться и не замечать поддержку — свойство очень человеческое. Как и притворяться кем-то другим (качество, абсолютно чуждое кошкам). К счастью, в финале герои осознают, что вокруг есть те, кто их по-настоящему любит и ценит. «В этом мире столько всего, что я терпеть не могу. Но я не хотел бы, чтобы всё это исчезло, когда я выйду отсюда
», — проницательно замечает Кэнто. И с ним сложно не согласиться: жизнь определенно несправедлива, но побег в мир «у меня лапки» — точно ничего не изменит.
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