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У меня лапки? «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой» — сказка о том, как не опускать руки

Анимация >>
11 марта 2024
Во время пандемии Studio ColoridoТайная жизнь пингвинов», «Сжечь ведьму») протянула зрителям по всему миру — не без помощи Netflix — вибрисс поддержки (английское название аниме — A Whisker Away, «На расстоянии усика»). Вспоминаем эту поддерживающую историю по сценарию Мари Окады благодаря аниме-каналу «Покебол с предсказанием»: Андрей Серов расскажет, как «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой» помогает не опускать лапы даже в самый трудный момент.

У меня лапки? «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой» — сказка о том, как не опускать руки

Прекрасная сценаристка и не менее талантливая режиссерка Мари Окада способна растрогать любого чувственными сюжетами, чьи персонажи обретают себя или смысл жизни. «Сердце хочет кричать» (2015), «Укрась прощальное утро цветами обещания» (2018), «Она видела небо» (2019) — её послужной список настолько внушительный, что каждый найдет необычный ракурс на упущенную юность. Окада славится историями взросления и, даже «Притворяясь кошкой», не изменяет себе.

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Одноклассники считают Миё чудачкой — сторонится даже Кэнто Хинодэ, который ей импонирует. Поклонницу это не смущает, а даже мотивирует: «Раньше я ненавидела этот мир, пока не встретила Хинодэ. После встречи с ним жизнь обрела смысл!» — как-то восклицает она. Тяжелое эмоциональное состояние после развода родителей и непростые отношения с классом Миё переживает в образе милой белой кошечки. Перевоплотиться она может в любое время — стоит только надеть маску из лавки хитрого торговца-екая, внешне напоминающего Бакэнэко. У артефакта, конечно, есть мелкий шрифт, но девочка пока об этом не подозревает.

У меня лапки? «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой» — сказка о том, как не опускать руки

Маска для Миё — легальный инструмент, чтобы избавиться от тревоги и скрыться от проблем. Окружающие, кроме Кэнто и верной подруги Ёрико, ей кажутся буквально пугалами, с мачехой Каору и её надменной кошкой Кинако отношения тоже не ладятся, а с родителями девочку и вовсе как будто разделяет барьер (эту коммуникативную пропасть режиссер Томотака Сибаяма передает при помощи поликадра). Единственная отдушина — каждый день в пушистом обличье навещать Хинодэ после школы.

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У юноши тоже хватает личных переживаний. Скромный и рассудительный Кэнто растет в консервативной семье без отца. Мать давит и заставляет учиться, а дедушка в одиночку не справляется с гончарной мастерской, которая стала убыточной и находится под угрозой закрытия. В отличии от «чудилки», которая не боится выражать свои чувства, Хинодэ стесняется ответить старшим, что и так со всем справится. Радует только странная белая кошечка, которая не вылизывается и не точит когти, но очень к нему мила и пахнет солнышком (как и Миё). «Может ты чья-то реинкарнация?» — предполагает Кэнто и называет её в честь умершей собаки: Таро.

У меня лапки? «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой» — сказка о том, как не опускать руки

История Мари Окады слегка напоминает «Возвращение кота» (2002) — не только усатыми трансформациями, но и причудливым миром, доступным исключительно хвостатым. В нем находится бар с говорящим названием «Человек-Кот», где «бывшие люди» сожалеют об ошибках за кружкой пенного (впрочем, не разберешь, что они употребляют на самом деле). Кто-то не знал, как любить, кто-то — как воспитывать детей. Миё же решила, что стать кошкой позволит не притворяться перед родителями, что всё нормально, и заполучить симпатию Хинодэ, который её отверг публично. Ведь пушистиков любят все! «Наслаждайся жизнью кошки и смотри на жизнь проще. Всё становится лучше, когда ты кот! Только солнечный свет и радуги», — искушал девочку продавец масок.

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Действительно, не всем дано приземляться на четыре лапы: иногда приходится болезненно падать. Однако ошибки, трудности и эмоциональные потрясения помогают становится мудрее, познавать мир и понимать, что же для нас по-настоящему ценно. Миё быстро осознает, что перевоплощение не решит насущных проблем: ни для людей, ни для кошек. Так же бесплодно Кинако стремится осчастливить любимую хозяйку, став Каору хорошей дочерью заместо падчерицы, которая «почему-то решила, что её никто не полюбит, даже родители».

У меня лапки? «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой» — сказка о том, как не опускать руки

Закрываться и не замечать поддержку — свойство очень человеческое. Как и притворяться кем-то другим (качество, абсолютно чуждое кошкам). К счастью, в финале герои осознают, что вокруг есть те, кто их по-настоящему любит и ценит. «В этом мире столько всего, что я терпеть не могу. Но я не хотел бы, чтобы всё это исчезло, когда я выйду отсюда», — проницательно замечает Кэнто. И с ним сложно не согласиться: жизнь определенно несправедлива, но побег в мир «у меня лапки» — точно ничего не изменит.


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У меня лапки? «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой» — сказка о том, как не опускать руки фотографии
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