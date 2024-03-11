У меня лапки? «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой» — сказка о том, как не опускать руки

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5 марта Обманываться рад: красивое и непредсказуемое аниме «Великий притворщик» «Лучший мошенник — тот, кто может рассказать хорошую историю»

29 февраля Ван-кусь: «Предсмертный список зомби» — комедия о борьбе с выгоранием при помощи конца света Акира Тэндо пахал как раб на галерах, но научился любить себя