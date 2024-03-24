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Благородный воришка и его двойник: «Код ангела» — необычный и непревзойденный пример махо-сёдзё

Анимация >>
24 марта 2024
Всё когда-нибудь случается в первый раз: даже в махо-сёдзё о волшебных авантюристках главным героем оказывается юноша. «Код ангела» от студии XebecКороль шаманов», «Любовные неприятности») как раз первопроходец в (под)жанре, который мы сегодня изучим вместе с аниме-каналом «Покебол с предсказанием». Юлия Тарасюк подробнее рассказывает об этом необычном сериале — и его месте в музее сёдзё.

Благородный воришка и его двойник: «Код ангела» — необычный и непревзойденный пример махо-сёдзё

В аниме о девочках-волшебницах (махо-сёдзё) есть поджанр, посвященный приключениям благородной воришки: днем она обычная школьница, а по ночам — ловкая грабительница, специализирующаяся на опасных предметах искусства. Среди самых известных — «Таинственная грабительница Сент-Тэйл» (1995-1996) и «Воровка-камикадзе Жанна» (1999-2000). Изначально в подобных сюжетах, ориентированных на женскую аудиторию, центральными героинями становились девочки. Так было до 1997 года, пока за жанр не взялась молодая художница Сугисаки Юкиру, создавшая мангу «Код ангела», по мотивам которой в 2003 году сняла аниме студия Xebec.

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«Код ангела» использует ключевые черты махо-сёдзё о волшебных грабительницах, но повествование впервые ведется от лица мальчика. На момент премьеры аниме в 2003 году, конечно, уже существовали сёдзё-сериалы и OVA с юношей в главной роли, но в историях о волшебном воришке такое происходило впервые.

Благородный воришка и его двойник: «Код ангела» — необычный и непревзойденный пример махо-сёдзё

Дайскэ Нива — добродушный и скромный парень, влюбленный в одноклассницу — красавицу Рису. Набравшись смелости, он признается ей в чувствах, но получает отказ. Это происходит прямо в день рождения Дайскэ, а следом юношу настигает другой неприятный сюрприз. Оказывается, все мужчины в его семье являются носителями необычной сущности: таинственного вора по имени Дарк. Так, 40 лет назад эта ноша выпала дедушке Нивы, а теперь ему суждено периодически меняться до неузнаваемости.

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Дайскэ превращается в Дарка, когда все его мысли занимает Риса. В этот момент он становится другим человеком, полным антиподом: более взрослым, сильным, хитрым и обворожительным. Этакая идеальная версия себя. Вот только Дарк обладает собственным сознанием и не всегда поступает так, как того желает Дайскэ. Когда тело героя «захватывает» вторая сущность, он может только ждать превращения назад. Происходит оно аналогичным образом: в сознании юноши должна появиться Риса.

Благородный воришка и его двойник: «Код ангела» — необычный и непревзойденный пример махо-сёдзё

Теперь, согласно семейной традиции, в облике падшего ангела юноша должен похищать проклятые произведения искусства, которые принадлежат клану Хикари. По всем законам жанра противостоять ему будет городская полиция, мечтающая поймать Дарка. Обычно главным детективом или помощником полиции является лучшая подруга героини-воришки или её любовный интерес, а вторая сущность грабительницы практически никому не известна. В «Коде ангела» данный троп обыгран иначе: начальником полиции оказывается Сатоси Хиватари — серьезный и замкнутый одноклассник Дайскэ, по совместительству — наследник клана Хикари. Со временем юноши становятся близкими друзьями, но однажды Нива узнает тайну Сатоси: у него тоже есть вторая личность — белый ангел Крад, главный враг Дарка. Сохранить дружбу, когда вам судьбой предназначено сражаться друг против друга, оказывается настоящим испытанием.

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Еще жизнь герою усложняет неожиданная встреча Дарка с Рисой, которая в него влюбляется. Разумеется, девушка, понятие не имеет, что перед ней альтер-эго Дайскэ, которого она недавно отвергла. Сам Дарк тоже без ума от Рисы, что совсем не радует главного героя. Ведь чтобы вернуться к нормальной жизни и прекратить превращения, ему необходимо добиться взаимности. Но как? Риса не любит его и теперь очарована Дарком. Юноше предстоит пройти через отрицание и принятие, а со временем в Ниву влюбляется Рику — близняшка Рисы, полная противоположность женственной и немного легкомысленной сестренки. Окажется, что именно с ней Дайскэ чувствует себя естественно и спокойно.

Благородный воришка и его двойник: «Код ангела» — необычный и непревзойденный пример махо-сёдзё

Так как манга «Код ангела» уходила на продолжительный перерыв и не была закончена на момент экранизации, аниме отличается от первоисточника, сохраняя общий сюжет, но импровизируя с концовкой. Во многом сериал — отличное дополнение к манге: яркое и красивое, с потрясающим саундтреком. Многие песни из аниме, включая великолепный опенинг, исполнил Сюнъити Миямото (еще и талантливый пианист).

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«Код ангела» наполнен увлекательными приключениями, романтикой, хорошим юмором и драмой. Всё в произведении сбалансировано, поэтому его можно смело назвать вершиной развития сёдзё о волшебных грабителях. После него популярность жанра постепенно сошла на нет, и сейчас мангаки обращаются к нему больше из чувства ностальгии. Любопытно, что «Код ангела» был официально лицензирован в России — его даже показывали по телевидению.


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обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   24.03.2024 - 16:32
ух как же красиво написали сюжет. не перемудрили, все же мультик? смотрят не только взрослые, но и дети. читать далее>>
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Благородный воришка и его двойник: «Код ангела» — необычный и непревзойденный пример махо-сёдзё фотографии
Благородный воришка и его двойник: «Код ангела» — необычный и непревзойденный пример махо-сёдзё фотографии
Благородный воришка и его двойник: «Код ангела» — необычный и непревзойденный пример махо-сёдзё фотографии
Благородный воришка и его двойник: «Код ангела» — необычный и непревзойденный пример махо-сёдзё фотографии
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