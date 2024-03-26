«Любовь с кончиков пальцев» — возможно, эталон современной романтики

Журнал Dessert, ориентированный на девушек до 20 лет, — настоящая кузница лучших современных сёдзё-историй, о которых, наряду с классикой, и рассказывает Юлия Тарасюк для аниме-канала «Покебол с предсказанием». Помимо «Любви с кончиков пальцев», чья экранизация вышла в зимнем сезоне, весной нас ждет экранизация еще одной их популярной манги — «Любовной болезни Хананои-куна». Однако сегодня мы всё-таки поговорим об аниме Ajia-do («Я — Сиротари Рэйко!», «Путевые заметки о поездке за покупками в Йокогаму»). Об очаровании этой истории подробнее читайте в обзоре!
Юки
— слабослышащая девушка, которая не представляет, как звучат музыка, голоса близких и звуки повседневной жизни. Несмотря на это, героиня поступила в университет наравне с другими ребятами: преодолевать различные сложности в учебе, связанные с отсутствием слуха, помогает сверстница Рин
. Также за девушкой приглядывает друг детства Оси
, давно в нее влюбленный, но скрывающий чувства. Однажды в электричке к Юки обращается иностранец, которому растерянная девушка ничего не может ответить. Ситуацию неожиданно спасает высокий и яркий юноша Ицуоми
, который, как выясняется, ходит в тот же университете, что и героиня. Вдобавок он знаком с Рин, которая пересекалась с юношей на встречах с иностранными студентами.
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🫶 «Рейтинг короля» — очаровательное фэнтези о слабослышащем принце
Ицуоми — во многом противоположность Юки: он прямолинеен, любит пошутить, еще и ведет себя не как среднестатистический японец. Слишком уж юноша открытый, а порой совершенно спокойно нарушает чужие личные границы, что поначалу шокирует девушку. Дело в том, что Ицуоми рос в Германии, а теперь частенько путешествует в одиночку (особенно его интересуют страны с экономическими проблемами, вроде Мьянмы или Непала). На его личность и характер повлияла культура разных народов — и в каждой стране он умудряется найти друзей. Именно поэтому все студенты по обмену в университете дружат с ним и очень уважают.
Юки и Ицуоми тянет друг к другу, хотя они существуют как будто в параллельных измерениях. Юки живет словно под большим куполом, изолирующем от нее все звуки. Девушка довольно стеснительна, никогда не была заграницей, а простая поездка в метро нередко вызывает у нее стресс. Для Ицуоми же открыт весь мир, он говорит на нескольких языках. Юноша как будто ничего не боится, ошарашивая окружающих невозмутимостью. Ребята всё чаще видятся в университете и баре, где подрабатывает Ицуоми, помогая кузену Кёе
. Чтобы лучше понимать Юки, он начинает учить жестовый язык, а она активно помогает ему в этом. Вскоре двое признаются друг другу в чувствах и начинают встречаться. За их нежными, проникновенными отношениями мы и наблюдаем в аниме: как постепенно они станут опорой друг другу, как будут узнавать и стараться понять партнера лучше, как вместе начнут планировать будущее и решат жить вместе…
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🫶 «Форма голоса» — драматичное аниме о слабослышащей девушке и юном хулигане
Само собой, при просмотре «Любви с кончиков пальцев
» могут возникать ассоциации с другой историей о слабослышащей героине — «Формой голоса
». Кое-что их действительно объединяет, но это совсем разные работы. «Любовь с кончиков пальцев» — спокойная картина про обычную жизнь студентов, лишенная каких-либо острых конфликтов. Самые драматичные события здесь — выяснение отношений между Оси и Ицуоми, когда они понимают, что оба влюблены в Юки. Но разбираются они настолько по-взрослому и по-доброму, что в итоге становятся друзьями. Эпизод их стычки — один из самых забавных в аниме. Дуэт Морисита Суу
изначально решил, что их манга будет доброй и душевной историей не только про отношения, но и про собственное «я»: мир вокруг, который мы создаем сами.
Еще одна важная тема, нашедшая идеальное воплощение в сериале: общение. Как мы общаемся и не всегда понимаем друг друга. Как судим о человеке, не зная о нем ничего. Как порой недостает слов, чтобы выразить чувства, а порой у тебя и нет возможности говорить вообще.
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🫶 «Моя малышка» — исцеляющая история, изменившая индустрии манги и аниме
«Любви с кончиков пальцев» удивительным образом удалось вобрать самое лучшее от современной сёдзё-манги, а в экранизации еще и есть некоторые отсылки к стилистике старых сериалов «для девочек»: «застывшие» акварельные кадры, передающие нежную и теплую атмосферу; смешные деформы
и чибики, передающие эмоции героев. Настоящее визуальное пиршество для глаз в рамках нежной истории о самых дорогих чувствах и моментах двух людей — таких разных, но на самом деле очень похожих.
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