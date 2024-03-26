Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Любовь с кончиков пальцев» — возможно, эталон современной романтики

Анимация >>
26 марта 2024
Журнал Dessert, ориентированный на девушек до 20 лет, — настоящая кузница лучших современных сёдзё-историй, о которых, наряду с классикой, и рассказывает Юлия Тарасюк для аниме-канала «Покебол с предсказанием». Помимо «Любви с кончиков пальцев», чья экранизация вышла в зимнем сезоне, весной нас ждет экранизация еще одной их популярной манги — «Любовной болезни Хананои-куна». Однако сегодня мы всё-таки поговорим об аниме Ajia-doЯ — Сиротари Рэйко!», «Путевые заметки о поездке за покупками в Йокогаму»). Об очаровании этой истории подробнее читайте в обзоре!

«Любовь с кончиков пальцев» — возможно, эталон современной романтики

Юки — слабослышащая девушка, которая не представляет, как звучат музыка, голоса близких и звуки повседневной жизни. Несмотря на это, героиня поступила в университет наравне с другими ребятами: преодолевать различные сложности в учебе, связанные с отсутствием слуха, помогает сверстница Рин. Также за девушкой приглядывает друг детства Оси, давно в нее влюбленный, но скрывающий чувства. Однажды в электричке к Юки обращается иностранец, которому растерянная девушка ничего не может ответить. Ситуацию неожиданно спасает высокий и яркий юноша Ицуоми, который, как выясняется, ходит в тот же университете, что и героиня. Вдобавок он знаком с Рин, которая пересекалась с юношей на встречах с иностранными студентами.

Читать 🫶 «Рейтинг короля» — очаровательное фэнтези о слабослышащем принце
Ицуоми — во многом противоположность Юки: он прямолинеен, любит пошутить, еще и ведет себя не как среднестатистический японец. Слишком уж юноша открытый, а порой совершенно спокойно нарушает чужие личные границы, что поначалу шокирует девушку. Дело в том, что Ицуоми рос в Германии, а теперь частенько путешествует в одиночку (особенно его интересуют страны с экономическими проблемами, вроде Мьянмы или Непала). На его личность и характер повлияла культура разных народов — и в каждой стране он умудряется найти друзей. Именно поэтому все студенты по обмену в университете дружат с ним и очень уважают.

«Любовь с кончиков пальцев» — возможно, эталон современной романтики

Юки и Ицуоми тянет друг к другу, хотя они существуют как будто в параллельных измерениях. Юки живет словно под большим куполом, изолирующем от нее все звуки. Девушка довольно стеснительна, никогда не была заграницей, а простая поездка в метро нередко вызывает у нее стресс. Для Ицуоми же открыт весь мир, он говорит на нескольких языках. Юноша как будто ничего не боится, ошарашивая окружающих невозмутимостью. Ребята всё чаще видятся в университете и баре, где подрабатывает Ицуоми, помогая кузену Кёе. Чтобы лучше понимать Юки, он начинает учить жестовый язык, а она активно помогает ему в этом. Вскоре двое признаются друг другу в чувствах и начинают встречаться. За их нежными, проникновенными отношениями мы и наблюдаем в аниме: как постепенно они станут опорой друг другу, как будут узнавать и стараться понять партнера лучше, как вместе начнут планировать будущее и решат жить вместе…

Читать 🫶 «Форма голоса» — драматичное аниме о слабослышащей девушке и юном хулигане
Само собой, при просмотре «Любви с кончиков пальцев» могут возникать ассоциации с другой историей о слабослышащей героине — «Формой голоса». Кое-что их действительно объединяет, но это совсем разные работы. «Любовь с кончиков пальцев» — спокойная картина про обычную жизнь студентов, лишенная каких-либо острых конфликтов. Самые драматичные события здесь — выяснение отношений между Оси и Ицуоми, когда они понимают, что оба влюблены в Юки. Но разбираются они настолько по-взрослому и по-доброму, что в итоге становятся друзьями. Эпизод их стычки — один из самых забавных в аниме. Дуэт Морисита Суу изначально решил, что их манга будет доброй и душевной историей не только про отношения, но и про собственное «я»: мир вокруг, который мы создаем сами.

«Любовь с кончиков пальцев» — возможно, эталон современной романтики

Еще одна важная тема, нашедшая идеальное воплощение в сериале: общение. Как мы общаемся и не всегда понимаем друг друга. Как судим о человеке, не зная о нем ничего. Как порой недостает слов, чтобы выразить чувства, а порой у тебя и нет возможности говорить вообще.

Читать 🫶 «Моя малышка» — исцеляющая история, изменившая индустрии манги и аниме
«Любви с кончиков пальцев» удивительным образом удалось вобрать самое лучшее от современной сёдзё-манги, а в экранизации еще и есть некоторые отсылки к стилистике старых сериалов «для девочек»: «застывшие» акварельные кадры, передающие нежную и теплую атмосферу; смешные деформы и чибики, передающие эмоции героев. Настоящее визуальное пиршество для глаз в рамках нежной истории о самых дорогих чувствах и моментах двух людей — таких разных, но на самом деле очень похожих.


Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете узнать, например, о проблемах, с которыми сталкиваются художники и студии.

версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Angelika77   26.03.2024 - 18:47
я так поняла. аниме для подростков, в чистом виде. и еще для своего потребителя)) скорее всего. читать далее>>
№ 1
Виктор Липецк   26.03.2024 - 17:08
риска хорошая, но анимации уж совсем картонные. немного напоминает работы Макото Синкая, но правда у него всегда восхитительные пейзажи и окружения. здесь же такого нет читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Благородный воришка и его двойник: «Код ангела» — необычный и непревзойденный пример махо-сёдзё
«Опасность в моем сердце»: Ромком, срывающий ярлыки?
«Моя возлюбленная забыла свои очки» — школьная романтика от создателей японского «Чебурашки»
Боль/комфорт: «Мой счастливый брак» — Одно из самых чутких и красивых аниме года
Встретимся в реале: «Моя любовь 999 уровня к Ямаде» — милый ромком о взаимопонимании и MMORPG
Поиск по меткам
Ajia-doАнимацияанимесёдзёЭкранизацияЮлия ТарасюкЯпонское кино
персоны
Рёта ОсакаТакэо Оцука
фильмы
Любовь с кончиков пальцевПутевые заметки о поездке за покупками в ЙокогамуФорма голосаЯ — Рэйко Сиратори!

фотографии >>
«Любовь с кончиков пальцев» — возможно, эталон современной романтики фотографии
«Любовь с кончиков пальцев» — возможно, эталон современной романтики фотографии
«Любовь с кончиков пальцев» — возможно, эталон современной романтики фотографии
«Любовь с кончиков пальцев» — возможно, эталон современной романтики фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Карпухов
24 марта ушёл из жизни актёр Александр Карпухов.
Евгений Малишевский
24 марта ушёл из жизни актёр Евгений Малишевский.
Рафаэль Клейнер
24 марта ушёл из жизни актёр Рафаэль Клейнер.
Игорь Булатов
23 марта ушёл из жизни актёр Игорь Булатов.
Олег Никитин
23 марта ушёл из жизни режиссёр Олег Никитин.
Соня Тимофеева
14 марта ушла из жизни актриса, певица Соня Тимофеева.

День рождения >>

Тара Амирханова
Алексей Булдаков
Полина Гухман
Михаил Евланов
Алексей Петренко
Андрей Сенькин
Софья Синицына
Дарья Трегубова
Ольга Шувалова
Алан Аркин
Дженнифер Грей
Джеймс Каан
Кира Найтли
Леонард Нимой
Жулиана Паэс
Лолита Торрес
все родившиеся 26 марта >>

Афиша кино >>

Резня
трагикомедия
Германия, Испания, Польша, Франция, 2011
Золото Рейна
биография, драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
Германия, Италия, Нидерланды, 2022
Сказки Гофмана
драма, комедия
Россия, 2022
Ненормальный
драма, комедия, музыкальный фильм
Россия, 2024
Проклятие
детектив, драма, триллер, фильм ужасов
Япония, 2002
Уиджа. Проклятое зеркало
фильм ужасов
Аргентина, Новая Зеландия, 2020
Материнский инстинкт
триллер, драма
США, 2024
(Не)бывшие
драма
Франция, 2023
Отважный Бим и пернатые колокольчики
детский фильм, приключения, фэнтези
Бельгия, 2023
Хитмен. Последнее дело
криминальный фильм, триллер
США, 2023
Шпион на всю голову
триллер
США, 2023
Вождь орков
фэнтези
Великобритания, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram