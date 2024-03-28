Первая цундэрэ и бум женской манги: «Я — Сиратори Рэйко!» — яркий артефакт 90-х

Продолжаем одиссею по мирам сёдзе с аниме-каналом «Покебол с предсказанием». Сегодня специалистка по манге и аниме для девушек Юлия Тарасюк расскажет о новом артефакте минувшей эпохи — OVA «Я – Сиратори Рэйко!» от Ajia-do («Инцидент Кэмоно», «Власть книжного червя»). В тексте ниже вы узнаете о буме женской манги, новой формации мелодрам и трудностях бытия цундэрэ.
Типаж «цундэрэ
» — один из самых узнаваемых аниме-архетипов. Такие персонажи, как правило, стесняются открыто проявлять чувства, но при этом хотят привлечь внимание романтического интереса. То они ворчат напоказ и стараются его как-то задеть (он не должен понять, что это любовь!), то вдруг заливаются краской и прячут глаза. Сложно сказать, кто стал первой цундэрэ в аниме. Есть мнения, что архетип берет начало с Мадоки из «Капризов Апельсиновой улицы
» (Kimagure orange road) и Лам из «Несносных пришельцев
» (Urusei Yatsura). Но если говорить про аниме и мангу для женщин — это, несомненно, будет она: Сиратори Рэйко
! Девушка, которая громко смеется, прикрывая рот рукой, — этот образ пародировали потом не раз.
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💐 «История маленькой любви» — воспитание чувств в 1980-е
Рэйко — очень красивая и милая девушка, еще и из богатой семьи. В старшей школе происходит невероятное: Тэцуя
, который ей уже давно нравится, признается Сиратори в любви. Да еще и на глазах у всего класса! Впору радоваться, что чувства героини взаимны, но подружки-одноклассницы начинают насмехаться над Тэцуей: ну куда ему, простому парню, до королевы школы? Уж не думает ли он, что она ответит взаимностью? И Рэйко делает страшную вещь, о которой будет еще долго жалеть: смутившись, она не защищает свои чувства и возлюбленного, а начинает тоже потешаться над юношей.
Прошло время, но Рэйко так и не смогла забыть Тэцую. Она не теряла надежду извиниться и попробовать все-таки подружиться. Правда, светлые помыслы Рэйко превращаются в сталкерство: она поступает в тот же университет, а еще снимает квартиру прямо напротив дома юноши. Вновь повстречав школьную любовь, Тэцуя забывает старые обиды и начинает общаться с Рэйко — хотя и осторожно. Девушка уверена, что теперь, наконец, они смогут завязать отношения, но ничего подобного не происходит. Ведь Тэцуя считает, что Рэйко его не любит.
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Казалось бы, наша героиня подросла и готова признаться юноше в своих чувствах, но вместо этого Рэйко включает запредельный уровень цундэрэ. Только она хочет открыться и пригласить любимого на свидание, тут же смущается и начинает говорить совершенно противоположные вещи, всем своим видом показывая, что Тэцуя ей безразличен… Так начинаются их запутанные отношения, в которых у Рэйко никак не получается быть искренней. Порой это приводит к забавным ситуациям, но иногда — к серьезному недопониманию. При этом в университете у Тэцуи есть и другие поклонницы — и у них с выражением привязанности все хорошо.
Сегодня такой сюжет может показаться странным и даже, как говорится, плохо состарившимся. Однако в 1980-е и 1990-е, когда выходили манга «Я — Сиратори Рэйко!», OVA и многочисленные дорамы по мотивам, серия пользовалась невероятной популярностью. С одной стороны, это романтическая комедия с утрированным цундэрэ-поведением Рэйко. С другой — настоящий продукт эпохи: творение Юмико Судзуки
появилось как раз во время бума дзёсэй-журналов и женской манги, которая все больше фокусировалась на положении женщины в современном обществе. Как отмечает, например, исследовательница сёдзё Томияма Юкико
(университет Васэда), в манге изображали два типа героинь: одна хочет признания «общественного и публичного я», вторая — «скрытой личности», полностью отделенной от общества.
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В 1980-е стало появляться все больше произведений о настоящих желаниях и чувствах женщин, а не о том, что им диктует социум. Сиратори Рэйко как раз стала одной из героинь своего времени: она испытывает общественное давление и стыдится собственных чувств, а потому говорит совершенно не то, что думает и испытывает на самом деле. Это мешает ей в отношениях не только с окружающим миром, но и собой. Поэтому по ходу сюжета нашей героине предстоит проделать большой путь, чтобы научиться выражать настоящие чувства. В 1990 году вышла OVA— краткое изложение начала манги: местами — веселое, а местами — чрезмерно драматичное. Также аниме-версия «Я – Сиратори Рэйко!» представляет собой одну из первых экранизаций манги для девушек постарше.
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