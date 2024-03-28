Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Первая цундэрэ и бум женской манги: «Я — Сиратори Рэйко!» — яркий артефакт 90-х

Анимация >>
28 марта 2024
Продолжаем одиссею по мирам сёдзе с аниме-каналом «Покебол с предсказанием». Сегодня специалистка по манге и аниме для девушек Юлия Тарасюк расскажет о новом артефакте минувшей эпохи — OVA «Я – Сиратори Рэйко!» от Ajia-doИнцидент Кэмоно», «Власть книжного червя»). В тексте ниже вы узнаете о буме женской манги, новой формации мелодрам и трудностях бытия цундэрэ.

Первая цундэрэ и бум женской манги: «Я — Сиратори Рэйко!» — яркий артефакт 90-х

Типаж «цундэрэ» — один из самых узнаваемых аниме-архетипов. Такие персонажи, как правило, стесняются открыто проявлять чувства, но при этом хотят привлечь внимание романтического интереса. То они ворчат напоказ и стараются его как-то задеть (он не должен понять, что это любовь!), то вдруг заливаются краской и прячут глаза. Сложно сказать, кто стал первой цундэрэ в аниме. Есть мнения, что архетип берет начало с Мадоки из «Капризов Апельсиновой улицы» (Kimagure orange road) и Лам из «Несносных пришельцев» (Urusei Yatsura). Но если говорить про аниме и мангу для женщин — это, несомненно, будет она: Сиратори Рэйко! Девушка, которая громко смеется, прикрывая рот рукой, — этот образ пародировали потом не раз.

Читать 💐 «История маленькой любви» — воспитание чувств в 1980-е
Рэйко — очень красивая и милая девушка, еще и из богатой семьи. В старшей школе происходит невероятное: Тэцуя, который ей уже давно нравится, признается Сиратори в любви. Да еще и на глазах у всего класса! Впору радоваться, что чувства героини взаимны, но подружки-одноклассницы начинают насмехаться над Тэцуей: ну куда ему, простому парню, до королевы школы? Уж не думает ли он, что она ответит взаимностью? И Рэйко делает страшную вещь, о которой будет еще долго жалеть: смутившись, она не защищает свои чувства и возлюбленного, а начинает тоже потешаться над юношей.

Первая цундэрэ и бум женской манги: «Я — Сиратори Рэйко!» — яркий артефакт 90-х

Прошло время, но Рэйко так и не смогла забыть Тэцую. Она не теряла надежду извиниться и попробовать все-таки подружиться. Правда, светлые помыслы Рэйко превращаются в сталкерство: она поступает в тот же университет, а еще снимает квартиру прямо напротив дома юноши. Вновь повстречав школьную любовь, Тэцуя забывает старые обиды и начинает общаться с Рэйко — хотя и осторожно. Девушка уверена, что теперь, наконец, они смогут завязать отношения, но ничего подобного не происходит. Ведь Тэцуя считает, что Рэйко его не любит.

Читать 💐 «Он и она и их обстоятельства» — ромком Хидэаки Анно
Казалось бы, наша героиня подросла и готова признаться юноше в своих чувствах, но вместо этого Рэйко включает запредельный уровень цундэрэ. Только она хочет открыться и пригласить любимого на свидание, тут же смущается и начинает говорить совершенно противоположные вещи, всем своим видом показывая, что Тэцуя ей безразличен… Так начинаются их запутанные отношения, в которых у Рэйко никак не получается быть искренней. Порой это приводит к забавным ситуациям, но иногда — к серьезному недопониманию. При этом в университете у Тэцуи есть и другие поклонницы — и у них с выражением привязанности все хорошо.

Первая цундэрэ и бум женской манги: «Я — Сиратори Рэйко!» — яркий артефакт 90-х

Сегодня такой сюжет может показаться странным и даже, как говорится, плохо состарившимся. Однако в 1980-е и 1990-е, когда выходили манга «Я — Сиратори Рэйко!», OVA и многочисленные дорамы по мотивам, серия пользовалась невероятной популярностью. С одной стороны, это романтическая комедия с утрированным цундэрэ-поведением Рэйко. С другой — настоящий продукт эпохи: творение Юмико Судзуки появилось как раз во время бума дзёсэй-журналов и женской манги, которая все больше фокусировалась на положении женщины в современном обществе. Как отмечает, например, исследовательница сёдзё Томияма Юкико (университет Васэда), в манге изображали два типа героинь: одна хочет признания «общественного и публичного я», вторая — «скрытой личности», полностью отделенной от общества.

Читать 💐 Давление социума на современных школьников в «Госпоже Кагуе»
В 1980-е стало появляться все больше произведений о настоящих желаниях и чувствах женщин, а не о том, что им диктует социум. Сиратори Рэйко как раз стала одной из героинь своего времени: она испытывает общественное давление и стыдится собственных чувств, а потому говорит совершенно не то, что думает и испытывает на самом деле. Это мешает ей в отношениях не только с окружающим миром, но и собой. Поэтому по ходу сюжета нашей героине предстоит проделать большой путь, чтобы научиться выражать настоящие чувства. В 1990 году вышла OVA— краткое изложение начала манги: местами — веселое, а местами — чрезмерно драматичное. Также аниме-версия «Я – Сиратори Рэйко!» представляет собой одну из первых экранизаций манги для девушек постарше.


Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете узнать о проблемах, с которыми сталкиваются художники и студии.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Любовь с кончиков пальцев» — возможно, эталон современной романтики
«История любви Тамако»: Песни родительской молодости обретают новое значение
«Мармеладный мальчик» — безбашенное аниме из 90-х, которому позавидуют бразильские сериалы
Отношения не нужны: «Убийца романтики» — комедия для тех, кто устал от ромкомов
«Инцидент Кэмоно»: Ёкаи, интриги, расследования
Поиск по меткам
Ajia-doАнимацияанимесёдзёЭкранизацияЮлия Тарасюк
фильмы
Власть книжного червяИнцидент КэмоноКапризы Апельсиновой улицыНесносные пришельцыЯ — Рэйко Сиратори!

фотографии >>
Первая цундэрэ и бум женской манги: «Я — Сиратори Рэйко!» — яркий артефакт 90-х фотографии
Первая цундэрэ и бум женской манги: «Я — Сиратори Рэйко!» — яркий артефакт 90-х фотографии
Первая цундэрэ и бум женской манги: «Я — Сиратори Рэйко!» — яркий артефакт 90-х фотографии
Первая цундэрэ и бум женской манги: «Я — Сиратори Рэйко!» — яркий артефакт 90-х фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Ваксман
27 марта ушёл из жизни актёр Юрий Ваксман.
Олег Бабуев
27 марта ушёл из жизни актёр Олег Бабуев.

День рождения >>

Карэн Бадалов
Алексей Зайцев
Бахтиёр Ихтияров
Алёна Коломина
Ярослав Леонов
Александр Митта
Александр Самойленко
Иннокентий Смоктуновский
Геннадий Фролов (II)
Наташа Швец (II)
Дирк Богард
Винс Вон
Фоско Джакетти
Владимир Йорданофф
Илария Оккини
Джулия Стайлз
Джозефина Чаплин
все родившиеся 28 марта >>

Афиша кино >>

Резня
трагикомедия
Германия, Испания, Польша, Франция, 2011
Сказки Гофмана
драма, комедия
Россия, 2022
Золото Рейна
биография, драма, криминальный фильм, музыкальный фильм
Германия, Италия, Нидерланды, 2022
Ненормальный
драма, комедия, музыкальный фильм
Россия, 2024
Проклятие
детектив, драма, триллер, фильм ужасов
Япония, 2002
Уиджа. Проклятое зеркало
фильм ужасов
Аргентина, Новая Зеландия, 2020
(Не)бывшие
драма
Франция, 2023
Материнский инстинкт
психологический триллер
США, 2024
Отважный Бим и пернатые колокольчики
детский фильм, приключения, фэнтези
Бельгия, 2023
Хитмен. Последнее дело
криминальный фильм, триллер
США, 2023
Шпион на всю голову
триллер
США, 2023
Вождь орков
фэнтези
Великобритания, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен