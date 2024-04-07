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Блок на негатив: «Волейбол» — лучшее аниме о спорте (финал догоняет по сборам «Мальчика и птицу»)

Анимация >>
7 апреля 2024

Десять лет назад — 6 апреля 2014-го — путь на вершину популярности начал аниме-сериал «Волейбола!!» от студии Production I.GБрошенный кролик», «Пожалуйста, спасите мою Землю!»). Сегодня одноименная манга Харуити Фурудатэ и её экранизации — одна из самых котируемых спортивных франшиз (в Японии их называют споконами), чей полнометражный финал (точнее — дилогия) крайне успешно покоряет национальный прокат. Пока «Решающая игра на свалке» догоняет по сборам на родине «Мальчика и птицу» (а о показах в других странах особых новостей нет), мы решили вспомнить при помощи «Покебола с предсказанием», как всё начиналось. О финтах и командных схемах спокона от рассказывает Анастасия Зайцева.

Блок на негатив: «Волейбол» — лучшее аниме о спорте (финал догоняет по сборам «Мальчика и птицу»)

В многообразии сёнэна не лидирующее, но и не последнее место занимает спокон — жанр, чье название образуется скрещиванием японских слов «спорт» и «сила воли» (центральных для него понятий). Вероятно, тайтлы этой тематики привлекают большое количество зрителей, так как истории о спорте структурно представляют типичные сюжеты для мальчиков-подростков. В их основе — непростой путь героя к достижению цели, только вместо фантастического мира действие происходит в узнаваемой действительности, а акцент сделан не на совершенствовании магических способностей, но атлетическом и духовном развитии.

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Пожалуй, одна из самых известных на этом поприще студий — Production I.G, выпускавшая «Принца тенниса», «Путь аса» и «Баскетбол Куроко». Популярность последнего, вероятно, и убедила компанию, что нельзя игнорировать интерес к командным видам спорта. Так что в 2014 году, когда закончился второй сезон Kuroko no Basket, в игру сразу вступил «Волейбол!!», основанный на одноименной манге Харуити Фурудатэ. Он обошел предшественника в популярности и стал чуть ли не самым популярным споконом в истории жанра.

Блок на негатив: «Волейбол» — лучшее аниме о спорте (финал догоняет по сборам «Мальчика и птицу»)

В отличие от «Баскетбола Куроко», где пара главных героев наделена неординарными талантами, Haikyuu!! посвящен школьнику, чей путь в спорте только начинается. Сёё Хината влюбляется в волейбол с первого взгляда, увидев по телевизору игру национального чемпионата, где блистает «маленький гигант» (исключительный атлет скромного роста). Вдохновившись выступлением игрока, одолевшего традиционно высоких блокирующих, Хината загорается идеей приобщиться к дисциплине, но, как часто бывает в спортивных драмах, сталкивается с рядом препятствий. Для начала в школе не оказывается мужского волейбольного клуба, так что Сёё вынужден тренироваться с женской командой и убеждать друзей поиграть с ним.

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В лучших традициях спокона номинальный протагонист не перетягивает на себя всё внимание. На первом же официальном чемпионате по другую сторону сетки Хинату ждет неприветливый Тобио Кагэяма — гениальный игрок, который плохо ладит даже с членами команды, а потому имеет незавидную репутацию. Потерпев разгромное поражение, Сёё не сдается и обещает превзойти оппонента, обретая неизбежного для жанра соперника с большой буквы. Несмотря на неудачное начало карьеры, Хината не сдается и поступает в старшую школу Карасуно, за которую когда-то играл «маленький гигант». И вот, когда юноше кажется, что навстречу цели сделан большой шаг, он узнает, что его товарищем по команде будет ненавистный Кагэяма, тоже решивший присоединиться к Карасуно. Как и подобает героям спокона, вчерашние соперники объединяются ради общей мечты — победы на национальном турнире среди старших школ. Дорога ожидаемо оказывается долгой и непростой.

Блок на негатив: «Волейбол» — лучшее аниме о спорте (финал догоняет по сборам «Мальчика и птицу»)

Композиционно «Волейбол!!» не отличается особым разнообразием: один матч сменяется другим, а сладость победы перебивается горечью поражения. Закономерно спросить «Почему аниме с весьма предсказуемым сюжетом пользуется такой популярностью?». Прежде всего, это очень качественный представитель жанра, где ключевое место занимает соперничество природно одаренного человека и того, кто добивается цели немалыми усилиями. На месте и другие привычные атрибуты споконов: мотив одержимости спортом, иерархическая система внутри команд (сэмпаи и кохаи), обилие чисто технических подробностей игры и, конечно же, симпатичная девушка-менеджер, которая нравится почти всем героям. Интенсивная спортивная драма циклично сменяется комедийными эпизодами и милыми сценками из повседневной жизни, когда, скажем, персонажи искренне возмущаются, зачем японцам знать английский: ведь учеба отбирает так много сил, которые можно было направить на тренировки.

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Вариативность сюжету обеспечивает и целая галерея типажей, которые не находятся в тени ключевого дуэта, как члены команды Сэйрин в «Баскетболе Куроко». В Карасуно каждый получает сюжетную линию, а нередко и удивительно глубокое развитие. Как только знакомые персонажи достигают предела, их сменяют другие — предлагающие команде новые вызовы. И так по кругу. Постоянное обновление состава и целей удачно ложится на структуру аниме, в котором важен каждый матч. Из раза в раз на площадке героям приходится преодолевать себя, заставляя понервничать болельщиков по обе стороны экрана. В таких эмоциональных циклах, пожалуй, и заключается главная привлекательность «Волейбола!!», чьи создатели ловко работают с ожиданиями аудитории. Спортивные драмы — очень зрелищный жанр: смотрящий синхронизируется с персонажами и проходит собственный путь, непрерывно переживая досаду и облегчение. Невротическая привязанность к легкоусвояемым потрясениям стимулирует зрительский голод и желание постоянно возвращаться к просмотру.

Блок на негатив: «Волейбол» — лучшее аниме о спорте (финал догоняет по сборам «Мальчика и птицу»)

Ну а сегодня история, растянувшаяся на десять лет, кажется, подходит к концу. Не с первой попытки, но волейболистам Карасуно всё-таки удалось попасть на национальный чемпионат, исход которого станет понятен в двух предстоящих полнометражных фильмах (первый идет в кинотеатрах Японии с февраля 2024 года). Впрочем, результат, пожалуй, не так уж важен: ведь как для игроков главное — участие, а не победа, так и для зрителей на первом месте — не формальная интрига, но процесс просмотра. Победа Карасуно в этом смысле — лишь приятный бонус. Если, конечно, её удастся добыть.


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Блок на негатив: «Волейбол» — лучшее аниме о спорте (финал догоняет по сборам «Мальчика и птицу») фотографии
Блок на негатив: «Волейбол» — лучшее аниме о спорте (финал догоняет по сборам «Мальчика и птицу») фотографии
Блок на негатив: «Волейбол» — лучшее аниме о спорте (финал догоняет по сборам «Мальчика и птицу») фотографии
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