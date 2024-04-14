Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Стоп-слово пацана: «Буттигири?!» — жаркая история взросления с китайской едой и джиннами

Анимация >>
14 апреля 2024
«Драки — не то, чем кажутся»: на этом настаивает «Буттигири?!» — оригинальное аниме студии MAPPAДорохэдоро», «Мабороси», «Кулинарные скитания в параллельном мире»), внезапно затерявшееся на фоне других новинок зимы. Благодаря аниме-каналу «Покебол с предсказанием» не позволим духу юности отсидеться в бутылке: Алексей Филиппов рассказывает о сказочных мотивах, подростковых демонах и жажде близости в сериале. Там чудеса, там о́ни бродит, Аладдин мечтает потерять девственность, а пляжный эпизод превращается… Впрочем, не будем забегать вперед.

Стоп-слово пацана: «Буттигири?!» — жаркая история взросления с китайской едой и джиннами

Арадзин Томосиби — сын мечтательной Яяко, которая в одиночку успевает и рестораном китайской еды управлять, и следить по телевизору за мыльной оперой, и заботиться о подростке в эпицентре пубертата. Учебный год обещает юноше эмоции через край: старый город, новая школа, толпа набыченных сверстников, интригующая одноклассница, навязчивый друг детства, а еще джинн, который обещает исполнить заветное желание…

Читать 🧞 Всё сложно: необычный гарем «Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят»
Сценарий Таку КисимотоВолейбол!!», «Рейтинг короля») можно сравнить с простенькой шахматной партией, разыгранной, правда, фигурками из подарочного набора. Смешалось всё: джинны и о́ни, арабская вязь и китайская кухня, Жожо-референсы и еще 50 оттенков сёнэна, комедия о юношеской озабоченной влюбленности и противостоянии банд. Итак, в школе Итидзу исконно меряются твердостью лба два фандома: «Минато-кай» под руководством молчаливого человека-горы Кэнъитиро Домана, третий раз оставшегося на второй год, и «Сигма-сквад» жовиального балбеса Марито Дзина, обожающего хорошие драки и «реальные кебабы».

Стоп-слово пацана: «Буттигири?!» — жаркая история взросления с китайской едой и джиннами

Равнодушному к маскулинным увеселениям Арадзину, по-хорошему, нужно примкнуть к одной из стай — и выбор проще, чем кажется. В «Минато» — добродушный Матакара, вымахавший со времен их детской дружбы в настоящего атлета, в «Сигме» — очаровавшая юношу Махоро Дзин, сестра эксцентричного лидера. Пускай девушка абсолютно равнодушна к ухаживаниям Арадзина, который на первом свидании подносит ей «камень вечной любви», заветное желание школьника — лишиться девственности. Случайно найденный — или даже подцепленный — джинн Сэнъя обещает помочь, но сам больше заинтересован в драках и неком «слиянии» с Томосиби. Пока же с его помощью субтильный юноша может нанести один суперудар, который производит неизгладимое впечатление на Матакару, Марито и даже Кэнъитиро, который посвящает всё свободное время каллиграфии и медитации.

Читать 🧞 Второй сезон «Магической битвы» еще лучше первого
Пестрая мифология «Буттигири?!» — оригинального проекта MAPPA — строится вокруг понятия крутизны. Прологом сериалу служит предание о легендарных бойцах, которым не было равных. На древнем свитке те изображены как синий и красный о́ни — дуэт, известный по сказке о жертвенной дружбе, — а именуют их незамысловато: «крутые» (honki person). Когда-то Арадзин и Матакара мечтали стать такими же, но со временем Томосиби передумал что-то доказывать кому-либо, кроме возможной дамы сердца. Впрочем, его жизненные ориентиры, в отличие от окружающих, довольно гибки — неудивительно, что наш Аладдин (!) оказался в центре внимания «40 разбойников», развлекающихся рукоприкладством.

Стоп-слово пацана: «Буттигири?!» — жаркая история взросления с китайской едой и джиннами

Кисимото довольно остроумно показывает отроческий запрос на тактильность и близость: разумеется, драки — не то, чем кажутся. Для Кэнъитиро, судя по всему, страшащегося покинуть школу, это возможность прокачивать дзен и наставлять школьников. Для Матакары — способ изгнать страх из сердца, стать «быстрее, выше, сильнее». Для физически одаренного Марито — возможность отряхнуть туфли от скуки и почувствовать вкус жизни. Как бы подростки ни формулировали философию рукопашной — опираясь на образы джиннов, самураев, босодзоку или старших братьев, — большинство персонажей ищут плечо поддержки, а в качестве точки опоры используют фанатичное следование чьим-то убеждениям.

Читать 🧞 Переосмысление культовой истории в аниме «Скотт Пилигрим нажимает на газ»
Поиск родственной — или хотя бы дружественной — души показан максимально дурашливо: постановщица Хироко УцумиБанановая рыба», «Кэйон!») словно компенсирует отсутствие первоисточника карнавалом гримас, чья экспрессия чуть привычнее в статике. Стилистически «Буттигири?!» тоже изменчив, подобно джинну: пафосный махач оттеняют комедия положений (часто — с тиби-версией Сэнъи) или душевные терзания Арадзина, выполненные в духе школьных рисунков или скетчей о Терренсе и Филлипе. Важной частью эмоциональной палитры оказываются не только мелодрама о любви в буддистском храме, которую смотрит Яяко, но и повторяющийся гэг с визитами директора школы в кошачий любовный отель. Обе зарисовки предупреждают юных героев, как сложно с годами обрести столь ценную привязанность, а также рифмуют парад маскулинности с мыльными операми. Аниме буквально светится двойственностью и невысказанностью, что открывает широкий простор для квирбейтинга (впрочем, с «Юри на льду» не сравнить).

Стоп-слово пацана: «Буттигири?!» — жаркая история взросления с китайской едой и джиннами

Наконец, ключ к эклектике сериала и его стремительной компактности (sic!), выраженной в обилии телодвижений и при этом неторопливом развитии сюжета, лежит отнюдь не в мифологической плоскости. Мотивы «Тысячи и одной ночи», иконография о́ни, следование тропам сёнэна и одновременно насмешка над ними (чего только стоит пляжный эпизод «командного свидания») лишь часть карнавала «Буттигири?!». Неслучайно сериал начинается со знакомства Арадзина и новых одноклассников, на которое он приходит с гитарой и в рок-н-ролльных очках. Так проявляется не только желание свежего старта, формирования иной социальной маски, но вообще подростковое подражательство. Героям легенд и манги, сэмпаям и прочим «крутым». Шоу, которому нужны зрители, но не всегда — (со)участники. Потому Томосиби и невдомек, что его каменотесное мастерство абсолютно по барабану Махоро, которая видит новенького насквозь. Ведь она своей привязанности не стесняется — и для нее нет дилеммы: бить или касаться.


Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете узнать подробнее об истории и хитах студии MAPPA.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Блок на негатив: «Волейбол» — лучшее аниме о спорте (финал догоняет по сборам «Мальчика и птицу»)
Братья Гримм, Миядзаки и Кафка заходят в бар: 25 аниме весны, которые гарантированно поднимут настроение
Провокация котацу: «Мабороси» — пронзительная история взросления о заложниках вечного города
Крокодиловы гёзы: «Дорохэдоро» — сюрреальное городское фэнтези, где каждый заходит не в ту дверь
То ли выпить чаю, то ли прославиться: «Кэйон!» — душевное аниме о сестринстве и музыке
«Кулинарные скитания в параллельном мире» — вкусный исекай от MAPPA, похожий на отпуск
Детство лидера: «Рейтинг короля» — аниме, которое возвращает веру в людей
Поиск по меткам
MAPPAАлексей ФилипповАнимацияанимесёнэнЯпонское кино
персоны
ТёМакото Фурукава
фильмы
Буттигири?!Волейбол!!ДорохэдороКулинарные скитания в параллельном миреКэйон!МаборосиНевероятные приключения ДжоДжоРейтинг короляРыбка-бананкаЮри на льду

фотографии >>
Стоп-слово пацана: «Буттигири?!» — жаркая история взросления с китайской едой и джиннами фотографии
Стоп-слово пацана: «Буттигири?!» — жаркая история взросления с китайской едой и джиннами фотографии
Стоп-слово пацана: «Буттигири?!» — жаркая история взросления с китайской едой и джиннами фотографии
Стоп-слово пацана: «Буттигири?!» — жаркая история взросления с китайской едой и джиннами фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Елизаров
12 апреля ушёл из жизни актёр Александр Елизаров.
Александр Шабунио
11 апреля ушёл из жизни оперный певец Александр Шабунио.

День рождения >>

Юля Александрова
Сергей Апрельский
Кристина Асмус
Пётр Глебов
Наталия Кадочникова
Пётр Мамонов
Сергей Подольный
Олег Трифонов
Михаил Шкловский
Эдриан Броуди
Сара Мишель Геллар
Джон Гилгуд
Роберт Карлайл
Джина МакКи
Пола Ракса
Збигнев Саван
все родившиеся 14 апреля >>

Афиша кино >>

Чайка
драма, комедия
Россия, 2023
Меч короля
биография, драма, исторический фильм
Германия, Дания, Норвегия, Швеция, 2023
Реальная история Уиннер
драма
США, 2023
По Фрейду
драма, экранизация
Великобритания, США, 2023
Любовь на миллион
комедия, мелодрама
США, 2023
Судная ночь в Аркадии
боевик, триллер, фильм ужасов
Ирландия, Канада, США, 2024
Город тайн: Исчезнувшая
триллер, экранизация
Австралия, США, 2023
Кровь в обмен на пыль
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Паутина страха
фильм ужасов
Франция, 2023
Т-Рекс. Король динозавров
боевик, приключения
Китай, 2022
Сто лет тому вперёд
научная фантастика, приключения, семейное кино
Россия, 2024
Туман
психологический триллер
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен