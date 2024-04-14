Стоп-слово пацана: «Буттигири?!» — жаркая история взросления с китайской едой и джиннами

«Драки — не то, чем кажутся»: на этом настаивает «Буттигири?!» — оригинальное аниме студии MAPPA («Дорохэдоро», «Мабороси», «Кулинарные скитания в параллельном мире»), внезапно затерявшееся на фоне других новинок зимы. Благодаря аниме-каналу «Покебол с предсказанием» не позволим духу юности отсидеться в бутылке: Алексей Филиппов рассказывает о сказочных мотивах, подростковых демонах и жажде близости в сериале. Там чудеса, там о́ни бродит, Аладдин мечтает потерять девственность, а пляжный эпизод превращается… Впрочем, не будем забегать вперед.
Арадзин Томосиби
— сын мечтательной Яяко
, которая в одиночку успевает и рестораном китайской еды управлять, и следить по телевизору за мыльной оперой, и заботиться о подростке в эпицентре пубертата. Учебный год обещает юноше эмоции через край: старый город, новая школа, толпа набыченных сверстников, интригующая одноклассница, навязчивый друг детства, а еще джинн, который обещает исполнить заветное желание…
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🧞 Всё сложно: необычный гарем «Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят»
Сценарий Таку Кисимото
(«Волейбол!!
», «Рейтинг короля
») можно сравнить с простенькой шахматной партией, разыгранной, правда, фигурками из подарочного набора. Смешалось всё: джинны и о́ни, арабская вязь и китайская кухня, Жожо-референсы
и еще 50 оттенков сёнэна
, комедия о юношеской озабоченной влюбленности и противостоянии банд
. Итак, в школе Итидзу исконно меряются твердостью лба два фандома: «Минато-кай» под руководством молчаливого человека-горы Кэнъитиро Домана
, третий раз оставшегося на второй год, и «Сигма-сквад» жовиального балбеса Марито Дзина
, обожающего хорошие драки и «реальные кебабы».
Равнодушному к маскулинным увеселениям Арадзину, по-хорошему, нужно примкнуть к одной из стай — и выбор проще, чем кажется. В «Минато» — добродушный Матакара
, вымахавший со времен их детской дружбы в настоящего атлета, в «Сигме» — очаровавшая юношу Махоро Дзин
, сестра эксцентричного лидера. Пускай девушка абсолютно равнодушна к ухаживаниям Арадзина, который на первом свидании подносит ей «камень вечной любви», заветное желание школьника — лишиться девственности. Случайно найденный — или даже подцепленный — джинн Сэнъя
обещает помочь, но сам больше заинтересован в драках и неком «слиянии» с Томосиби. Пока же с его помощью субтильный юноша может нанести один суперудар, который производит неизгладимое впечатление на Матакару, Марито и даже Кэнъитиро, который посвящает всё свободное время каллиграфии и медитации.
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🧞 Второй сезон «Магической битвы» еще лучше первого
Пестрая мифология «Буттигири?!
» — оригинального проекта MAPPA
— строится вокруг понятия крутизны. Прологом сериалу служит предание о легендарных бойцах, которым не было равных. На древнем свитке те изображены как синий и красный о́ни — дуэт, известный по сказке о жертвенной дружбе
, — а именуют их незамысловато: «крутые» (honki person). Когда-то Арадзин и Матакара мечтали стать такими же, но со временем Томосиби передумал что-то доказывать кому-либо, кроме возможной дамы сердца. Впрочем, его жизненные ориентиры, в отличие от окружающих, довольно гибки — неудивительно, что наш Аладдин (!) оказался в центре внимания «40 разбойников», развлекающихся рукоприкладством.
Кисимото довольно остроумно показывает отроческий запрос на тактильность и близость: разумеется, драки — не то, чем кажутся. Для Кэнъитиро, судя по всему, страшащегося покинуть школу, это возможность прокачивать дзен и наставлять школьников. Для Матакары — способ изгнать страх из сердца, стать «быстрее, выше, сильнее». Для физически одаренного Марито — возможность отряхнуть туфли от скуки и почувствовать вкус жизни. Как бы подростки ни формулировали философию рукопашной — опираясь на образы джиннов, самураев
, босодзоку
или старших братьев, — большинство персонажей ищут плечо поддержки, а в качестве точки опоры используют фанатичное следование чьим-то убеждениям.
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🧞 Переосмысление культовой истории в аниме «Скотт Пилигрим нажимает на газ»
Поиск родственной — или хотя бы дружественной — души показан максимально дурашливо: постановщица Хироко Уцуми
(«Банановая рыба
», «Кэйон!
») словно компенсирует отсутствие первоисточника карнавалом гримас, чья экспрессия чуть привычнее в статике. Стилистически «Буттигири?!» тоже изменчив, подобно джинну: пафосный махач оттеняют комедия положений (часто — с тиби-версией
Сэнъи) или душевные терзания Арадзина, выполненные в духе школьных рисунков или скетчей о Терренсе и Филлипе
. Важной частью эмоциональной палитры оказываются не только мелодрама о любви в буддистском храме, которую смотрит Яяко, но и повторяющийся гэг с визитами директора школы
в кошачий любовный отель. Обе зарисовки предупреждают юных героев, как сложно с годами обрести столь ценную привязанность, а также рифмуют парад маскулинности с мыльными операми. Аниме буквально светится двойственностью и невысказанностью, что открывает широкий простор для квирбейтинга (впрочем, с «Юри на льду
» не сравнить).
Наконец, ключ к эклектике сериала и его стремительной компактности (sic!), выраженной в обилии телодвижений и при этом неторопливом развитии сюжета, лежит отнюдь не в мифологической плоскости. Мотивы «Тысячи и одной ночи
», иконография о́ни
, следование тропам сёнэна и одновременно насмешка над ними (чего только стоит пляжный эпизод «командного свидания») лишь часть карнавала «Буттигири?!». Неслучайно сериал начинается со знакомства Арадзина и новых одноклассников, на которое он приходит с гитарой и в рок-н-ролльных очках. Так проявляется не только желание свежего старта, формирования иной социальной маски, но вообще подростковое подражательство. Героям легенд и манги, сэмпаям и прочим «крутым». Шоу, которому нужны зрители, но не всегда — (со)участники. Потому Томосиби и невдомек, что его каменотесное мастерство абсолютно по барабану Махоро, которая видит новенького насквозь. Ведь она своей привязанности не стесняется — и для нее нет дилеммы: бить или касаться.
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