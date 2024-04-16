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«Ведьма и чудовище» — мрачное фэнтези о том, что в магию надо верить, но не доверять

Анимация >>
16 апреля 2024
Охота на ведьм будет длиться вечно — даже в фантастическом мире, где есть всё и сразу: от рун и чародейства до мегаполисов. Интересный образчик черной магии мрачного фэнтези среди премьер зимнего сезона обнаружил аниме-канал «Покебол с предсказанием»: «Ведьма и чудовище» — небезынтересный сэйнэн молодой студии Yokohama Animation LabЛегенда о святом мече», «Руководство гениального принца по вызволению страны из долгов»). Ярославна Фролова рассказывает, что позволяет этому аниме парить, а что — оставляет ощущение подвешенности.

«Ведьма и чудовище» — мрачное фэнтези о том, что в магию надо верить, но не доверять

В 2016 году начала выходить мрачная манга Косукэ Сатакэ Majo to Yajuu — о хрупкой на вид девушке с озверевшим характером, которая путешествует с высоким и до раздражения вежливым мужчиной. Эти двое ходят по пятам за ведьмами, разыскивая ту, что заточила одного из героев в чужом теле. В погоне за исполнительницей проклятья тандем готов перебрать сотни кандидаток. Этой зимой полностью вышел первый сезон аниме-адаптации, которая обратила внимание зрителей не только на сюжет, но и на то, что манга ушла на перерыв, оставшись незавершенной. И, кажется, это слово отлично описывает «Ведьму и чудовище».

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Гидо — грубая, вечно голодная и невероятно сильная девушка. Ашаф — высокий курящий брюнет в черных ботинках и с гробом за спиной. Оба представляют орден, берущий на карандаш все странные, кровавые и опасные инциденты, в которых замешана магия. А её в этом мире предостаточно, ведь вселенная «Ведьмы и чудовища» представляет собой очаровательное сочетание различных эпох. Технический прогресс соседствует с древними рунами. Старинные замки возвышаются недалеко от полицейских участков современного типа. В колдовство тут верят, но не доверяют. После одного контакта с ворожбой главная парочка теперь готова приехать куда угодно, если только пронесется слух о присутствии ведьмы. И если с одной из героинь, вынесенных в название, всё ясно, то на роль чудовища, как водится, претендовать могут сразу несколько персонажей. В первой серии в этом образе предстает Гидо (причем довольно буквально). Однако следом её арка развивается, мутная предыстория проясняется, а количество моральных монстров растет с каждой серией. Загадкой лишь остается, как лучше обращаться к Гидо: он или она? Но эту интригу отдаем на откуп зрителю.

«Ведьма и чудовище» — мрачное фэнтези о том, что в магию надо верить, но не доверять

В аниме отношение к магии и ведьмам меняется в зависимости от локации. В сельской местности всего колдовского боятся, как огня, а все беды готовы повесить на несчастную сироту с чародейской родословной. В современном мегаполисе, где ведьма помогает горожанам, к ней относятся как жители Готэма — к Бэтмену: при первой же беде зовут на помощь. В другом городе, темном и туманном, ведьма скорее ассоциируется с кровожадным маньяком, поймать которого без жертв не выйдет. Каждый сюжет помещен в единственно подходящую среду, вне которой просто не смог бы реализоваться. Этот мир неоднороден, что лишь подчеркивает его масштабность — и дает пространство для маневра.

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Мрачная атмосфера, черная магия, массовые казни, ксенофобия, манипуляции, жестокость, кровопролитие. Набор для аниме, мягко сказать, эмоционально удручающий и миллион раз повторенный. При всей продуманности персонажей и мира, в котором они обитают, история Гидо и Ашафа всё же выглядит, как сказано выше, незавершенной. И дело не в отсутствии финала. В этом зашифрованном послании будто отсутствует одно важное объяснение, без которого головоломку не решить. Несколько эпизодов, объединенных общей линией, всё равно подвисают в воздухе, словно никакая сюжетная гравитация не в силах удержать их вместе. Отдельные фрагменты остаются неясными, нераскрытыми или даже лишним. Огрехи ли это, или осознанное заигрывание с вниманием зрителя — время и финал манги покажут.

«Ведьма и чудовище» — мрачное фэнтези о том, что в магию надо верить, но не доверять

При том, что в сериале со многим предстоит мириться, ни разносить его, ни тем более бросать не хочется. Возможно, причина кроется в стильном изображении, или крутых персонажах, или простом, по сути, нарративе. История Majo to Yajuu вполне прямолинейна и лишена подводных камней вселенского масштаба. Конечно, ведьма ведьме рознь, но в каждой истории она, скорее, чужая. Как и те, кто за ней охотятся. А чужаков и в нашей реальности частенько недолюбливают — что уж говорить о мире меча и магии. Если хотите окунуться в котел мрачного фэнтези, где ведьмин и человеческий век одинаково недолог, то, кажется, нет времени (и смысла) объяснять.


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