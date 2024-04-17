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Между Землей и небом — война: «Ведьма с Меркурия» во втором сезоне достигает космических высот драмы

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17 апреля 2024

В будущем лучше не будет — такой суровой истине почти полвека учит вселенная «Мобильного воина Гандама». Вышедшая под этой вывеской «Ведьма с Меркурия» поначалу могла показаться исключением из правил: сериал с первой главной героиней в истории почтенной меха-франшизы SunriseКовбой Бибоп», «Стимбой», «Код Гиас») как будто щадил ключевых персонажей. Как всё изменилось во втором сезоне — и что сделало его одним из ярчайших событий 2023 года — рассказывает Сергей Сергиенко, регулярно совершающий космические одиссеи в миры сёнэна (аниме и манга для юношей до 18) на канале «Покебол с предсказанием».

Между Землей и небом — война: «Ведьма с Меркурия» во втором сезоне достигает космических высот драмы

За время пребывания в «Антикассии» Сулетта успела немало: официально стала лучшим пилотом академии, заручилась поддержкой студентов-землян, получила право на брак с Миорин Рембран, наследницей одного из крупнейших производителей мобильных доспехов, и стала частью компании GUND-ARM — медицинской компании, производящей протезы на основе GUND-технологии. Однако радоваться оставалось недолго: конфликт между землянами и космитами продолжает обостряться, корпоративная грызня выходит на совершенно новый уровень, да и непростое прошлое Сулетты напоминает о себе. Есть шанс, что всё это буквально перекроит привычную реальность.

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«Ведьма с Меркурия» — сериал, которому понадобилось всего 24 серии на то, чтобы рассказать сложную историю: причем 13 из них (читай — первый сезон) и вовсе можно считать подробной экспозицией. По-настоящему «Ведьма» раскрывается во втором — и делает это так, что неподготовленного зрителя может легко сбить с ног. На контрасте с первыми эпизодами, мирными и размеренными, где что-то тревожное начало проявляться разве что на втором десятке, продолжение с порога берет высокий темп и показывает, что хорошо уже не будет. На героев сразу же сваливается высокая ответственность и ряд непростых решений, а прежде неизвестные подковерные интриги наконец раскрываются по-полной. И если поначалу еще можно было несколько удивляться, почему в этот раз «Гандам» оказался таким щадящим по отношению к героям, то к финалу вопрос отпадает за неактуальностью.

Между Землей и небом — война: «Ведьма с Меркурия» во втором сезоне достигает космических высот драмы

«Ведьма» в лучших традициях серии демонстрирует, что война — это ад. Причем на всех уровнях: за считанные дни, показанные в новых сериях, рушатся до основания персональные судьбы, огромные корпорации и целые правительства. Причем показано всё максимально буднично — не считая переживаний отдельных героев, попросту не способных принять ни действительность, ни ответственность. Демонстрация вполне убедительная: наблюдать за страданиями отдельных персонажей и целых наций по-настоящему больно.

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Откровенно правых или виноватых в истории при этом нет: у каждой стороны конфликта есть своя правда, а у большинства героев — внятная мотивация, способная прояснить самые жестокие поступки. Некоторые же кровавые стычки и вовсе являются результатом недопонимания или простой случайности — увы, здесь тоже всё как в жизни. И это как-то по-особенному пугает, вызывая жуткое чувство дискомфорта. Одновременно оторваться от просмотра почти невозможно: похоже на неудержимое желание расковырять едва схватившуюся ранку. Знаешь, что не стоит, а всё равно делаешь.

Между Землей и небом — война: «Ведьма с Меркурия» во втором сезоне достигает космических высот драмы

Интересно, осознавали ли авторы, насколько злободневным выходит сериал, или же так причудливо сложились обстоятельства. Впрочем, сегодня, когда малые и большие вооруженные конфликты наблюдаются по всему земному шару, у подобных произведений неизменно появляется второе дно, а воспринимать их выходит через дополнительную — реалистичную — оптику. Та же участь, например, постигла «Атаку титанов», чей финал, растянутый на несколько лет, болезненно точно попадал в нерв времени. И, пожалуй, поэтому совсем-совсем окончательная точка (sic!) последней серии для многих стала разочаровывающей.

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«Ведьма с Меркурия» в этом плане и не претендует на абсолютный ответ о природе человеческих конфликтов. Текущая эскалация, впрочем, заканчивается, и наступает мир. Хрупкий и на костях, но всё же: мир, на который многие смотрят совершенно другими глазами.

Авось и мы дождемся.


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Между Землей и небом — война: «Ведьма с Меркурия» во втором сезоне достигает космических высот драмы фотографии
Между Землей и небом — война: «Ведьма с Меркурия» во втором сезоне достигает космических высот драмы фотографии
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