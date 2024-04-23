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Маны мало ел: «Поднятие уровня в одиночку» — загадочно популярный хит о том, что последние станут первыми

Анимация >>
23 апреля 2024
Последние восемь лет в Интернете только и разговоров, что о «Поднятии уровня в одиночку»: невероятную популярность снискали одноименные ранобэ, вебтун по мотивам, а теперь и аниме от студии A-1 PicturesПресвятые отроки», «Ликорис Рекойл»), которое выходило зимойможет продолжится уже в этом году). Продолжаем разбираться в новинках этого года при помощи аниме-канала «Покебол с предсказанием»: Алексей Филиппов спустился в подземелье фэнтези-хита и постарался пройти между поверхностными дифирамбами и снобистского пренебрежения к безусловному феномену.

Маны мало ел: «Поднятие уровня в одиночку» — загадочно популярный хит о том, что последние станут первыми

Сона Джин Ву за глаза — а иногда и прямо в лицо — кличут «Слабейшим оружием человечества». Десять лет назад по всей планете открылись порталы в другое измерение, соединяющие нашу реальность с разнообразными подземельями, чьи обитатели — не слишком дружелюбные создания из фэнтези средней руки. Если врата не закрыть в течение недели, фантастические твари ломанутся наружу, как из вагона в час пик, и будет еще хуже. К счастью, одновременно с головняком в виде магических сеней земляне получили и средство самообороны: в некоторых людях пробудился дар «охотника», позволяющий сражаться именно с созданиями данжей (обычное оружие их не берет).

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Теперь зачистка подземелий — профессия №1 не только с точки зрения планетарной безопасности, но и экономики с технологиями: в другом измерении можно найти ценные артефакты, мана-камни и прочие неведомые вещицы. Казалось бы, престиж айти в прошлом, но все охотники делятся по уровням крутости (от S до Е), и повлиять на «природное» мастерство невозможно. Так что Сон Джин Ву с его десятью единицами маны не просто герой категории Е — еще и практически первый снизу: как по магической подготовке, так и по физике. Каждый рейд для него заканчивается госпитализацией, но юноша продолжает рисковать жизнью, чтобы оплачивать лечение матери и учебу сестры. Пока однажды не помрет.

Маны мало ел: «Поднятие уровня в одиночку» — загадочно популярный хит о том, что последние станут первыми

Мифология «Поднятия уровня в одиночку» интуитивно понятна любому геймеру, а для тех, кто избежал знакомства с виртуальной реальностью, укладывается в краткий бриф. Есть неприветливая реальность с болезнями и счетами, есть особенно брутальный фэнтези-мир, разделенный по уровням сложности, есть такие же герои-охотники — рыцари, маги, лекари, — чьи способности строго соответствуют рангу, а также самый слабый на свете протагонист, почти лишенный свойств, чтобы читателям/зрителям проще было заместить его черты своими.

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Когда отряд Сон Джин Ву обнаруживает подземелье внутри уже зачищенного — с исполинскими живыми статуями, которые спокойно перемалывают в кровавую кашу опытных воинов, — горе-добытчику остается уповать только на человеческие качества: смекалку, наблюдательность и готовность пожертвовать собой ради других. В бою это не очень помогает, но привлекает внимание загадочной Системы — и она позволяет Е-охотнику переродиться с удобной фичей. Теперь он может прокачиваться за счет ежедневных обязательных тренировок и каждого боя. Так герой-одиночка преодолевает не только фэнтези-ограничения, но и физические с социальными: буквально за неделю превращается в атлета, чаще и успешнее ходит в рейды, больше зарабатывает — в общем, прокачивается, как может. И всё это натурально по сатирической системе из «Ванпанчмена», которую тщетно пытаются повторить люди в Интернете.

Маны мало ел: «Поднятие уровня в одиночку» — загадочно популярный хит о том, что последние станут первыми

Если бы за спиной аниме A-1 PicturesГоспожа Кагуя», «Магия и мускулы») не стояла мега-успешная франшиза (ранобэ таинственного Чхугонга и вебтун-адаптация с иллюстрациями Dubu), сюжет запросто можно было бы перепутать с фанфиком, настоянном на юношеском максимализме и/или социальной безнадеге. В ужасающе жестоком мире социального неравенства, где невозможна перемена участи, последний становится первым — и готов торить путь на вершину (какой бы она ни была), припоминая былые унижения и разбрасываясь цитатами из НицшеВсё, что тебя не убивает…», «Если долго всматриваться в бездну…»). Правда, остается загадкой, что мешало Сон Джин Ву раньше заняться физическим развитием — и так ли его заработок от тумаков в данжах превосходил безопасный труд, не требующий потом несколько недель лежать в больнице.

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Самое интересное в первом сезоне не битвы и загадки (местного) мироустройства, но то, в какой же момент репетитивная производственная драма — зашел, зачистил, распределил очки — оказалась ответом на мощный социальный запрос. Ведь в кружевах незамысловатого фэнтези отчетливо проступает убедительный портрет ресентимента: добродушный и податливый, на первый взгляд, герой настолько уверен, что вся несправедливость (в его адрес) исходит из «права сильного», что поначалу в новом статусе прокачивает только один соответствующий параметр. И то, что исекаи не слишком изощренно маскируют «законами иного мира», в Solo Leveling принимает характер плохо встроенной в реальность логики игры. Попросту говоря, Сон Джин Ву становится радикальным носителем омерзительной ему идеи силы, получив возможность не адаптироваться, а просто воспользоваться чит-кодом. Вдобавок он медленно движется в сторону то ли Лайта Ягами из «Тетради смерти», то ли Эрена Йегера из «Атаки титанов». Еще один неокрепший ум, уверенный, что всё понял — и теперь ему всё позволено.

Маны мало ел: «Поднятие уровня в одиночку» — загадочно популярный хит о том, что последние станут первыми

Так и потенциальные козыри «Поднятия уровня в одиночку» либо остаются пока в тени (каждый эпизод заканчивается очевиднейшим клифхэнгером), либо оборачиваются против него. То, что выглядело бы прививкой реализма для фэнтези (перестройка экономики с учетом мана-камней, вербовка заключенных в рейды, корпоративная логика в сеттинге «Подземелий и драконов») в декорациях современной Южной Кореи оказывается радикальным упрощением, позволяющим «проходить» жизнь, всё меньше отвлекаясь на человеческое, слишком человеческое. Вероятно, этот мавзолей мечты о стремительном достижении цели еще эволюционирует и удивит — не только однотипными поединками, счастливыми случайностями и острыми подбородками. И всё же любопытно, чем руководствовались те, кто первыми отправились вслед за Сон Джин Ву: простотой, механикой, интригой — или жаждой реванша?

«Поднятие уровня в одиночку». Трейлер №2 c русскими субтитрами

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Маны мало ел: «Поднятие уровня в одиночку» — загадочно популярный хит о том, что последние станут первыми фотографии
Маны мало ел: «Поднятие уровня в одиночку» — загадочно популярный хит о том, что последние станут первыми фотографии
Маны мало ел: «Поднятие уровня в одиночку» — загадочно популярный хит о том, что последние станут первыми фотографии
Маны мало ел: «Поднятие уровня в одиночку» — загадочно популярный хит о том, что последние станут первыми фотографии
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