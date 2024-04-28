Божественная комедия: «Пресвятые отроки» — очаровательная история об отпуске Иисуса и Будды в Токио

Все мечтают об отпуске — даже боги, и в качестве досуга на длинные выходные «Покебол с предсказанием» рекомендует очаровательный сборник анекдотов о приключениях Иисуса Христа и Будды Шакьямуни в пригороде Токио. Аниме жанра повседневность от студии A-1 Pictures («Госпожа Кагуя», «Поднятие уровня в одиночку») предлагает взглянуть на рутину как на дар небес. Во всяком случае так её и маленькие мирские удовольствия воспринимают «Пресвятые отроки». Подробности — в обзоре Дарьи Тарасовой.
Иисус Христос
и Будда Шакьямуни
— священные и очень популярные фигуры в контексте мировых религий — как-то решили взять отпуск и провести каникулы на бренной земле: получше узнать о жизни смертных и вкусить мирского. Думали долго — и в итоге сошлись на незнакомой обоим Японии, где и осели в пригороде Токио, Татикаве. Всё бы ничего, но божественное происхождение подкидывает непредвиденные проблемы в быту. То стигматы кровоточить начнут, то мерзкие мальчишки ткнут пальцами в тилаку
, то суровая хозяйка
арендуемой квартиры задаст какой-нибудь каверзный вопрос праздным «братьям»-путешественникам…
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🌏 Реальные города и достопримечательности в аниме
«Пресвятые отроки
» (Saint Onii-san) — манга Хикару Накамуры
, издаваемая Kodansha с 2006 года. В свое время оригинал получил довольно широкое признание: например, его отметили культурной премией Осаму Тэдзуки
как лучшее короткое произведение (Будда был бы счастлив!). Экранизация случилась лишь шесть лет спустя: сперва две OVA, а с небольшим отставанием — полнометражка. Режиссировала аниме-троицу Норико Такао
(«Кэйон!
», «Кланнад
»).
Мир аниме, как это предписано слайсам
, полярен: мир земной и небесный незримо противопоставлены друг другу. Само небо мы едва ли видим — разве что в небольших флешбеках и заставке-презентации, — зато ощущение неземного постоянно витает в кадре: что Иисус, что Будда стилистически выделяются на фоне остальных персонажей. Что и говорить об их возвышении над бытовыми неурядицами.
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🌏 «Баракомон» — аниме о пользе перемены мест (и каллиграфии)
Внедрять в сюжет религиозную конкретику, однако, создатели не торопятся: все юморески и панчи построены вокруг общеизвестных фактов о Будде и Христе. Вода в бассейне по-ветхозаветному расступается, радость Шакьямуни заставляет персиковое дерево плодоносить — никаких откровений. Религиозного экскурса от «Отроков» ждать не стоит, это прогулка по верхам.
Отсюда — одновременно слабость и особенность тайтла. Как отмечали некоторые зрители, из-за недидактической размытости не очень понятно, зачем брать на главные роли божеств, если это, казалось бы, не настолько принципиально? Однако всё как раз наоборот: акцент на религиозную квалификацию героев смещен ровно настолько, чтобы те самые бренные радости выглядели рельефнее. Иными словами: вот оно, божественное среди нас, но и без него в обыденности хватает красот: достаточно взглянуть на быт не замыленным, а «просветленным» взглядом. Вместе с пришельцами из земли обетованной любопытно и заново познакомиться с новогодним декором или фестивальными традициями, и разобраться в работе блогов, и сходить в супермаркет на распродажу (безуспешно, никаких божественных привилегий). Ищущий отпускных впечатлений да обрящет.
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🌏 «Работа!!» — милое аниме той же студии о рецепте дружного коллектива
Центральный дуэт — парочка вполне простых хипстероватых парней, которым в самом деле ничего не надо от этой жизни. Славная сюжетная находка: продуктивный отпуск — синоним бесконечных поисков нестандартных развлечений, но если ваши герои познали буквально всё, причем тысячи лет назад, то экспириенс и правда сбрасывается до базовых настроек: любуемся снегом и не требуем ничего больше. Да и дружба Будды с Иисусом — особенно в рождественскую пору и в Японии с её синкретизмом — кажется закономерной. То ли с чисто человеческой точки зрения, то ли потому, что хоть на экране беспрекословная гармония религий всё же возможна.
Композиционно что ONA, что полнометражка страдают от ритмических перепадов: слишком уж очевидно, что манга Накамуры состоит из скетчей, которым бы подошел формат сериала со сбалансированными гэгами и арочными акцентами (и отдельным странноватым фрагментом со старой видеоигрой). Однако форматы, которые мы выбираем, не всегда выбирают нас.
«Пресвятые отроки». Трейлер с русскими субтитрами (new!)
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