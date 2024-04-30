«Темный дворецкий» вернулся! Чем хорош мистический детектив о «сторожевом псе» королевы Виктории

Могущественный сирота и его необычный стюард — союз, который всем хорошо известен по приключенческим сюжетам: хоть бульварного толка, хоть комиксного. Аниме «Темный дворецкий» по манге Яны Тобосо помещает графа-вигиланта в реальность викторианской Англии, рифмуя имперскую экономику и опустошающий путь мести. Долгое время франшизой занималась студия A-1 Pictures («Хвост феи», «Госпожа Кагуя»), потом история прервалась на самом интересном месте — и теперь, после семилетнего перерыва, герои вернулись в сериале Cloverworks («Семья шпиона», «Хоримия») с подзаголовком «Школа-интернат». Аниме-канал «Покебол с предсказанием» напоминает, за что «Темного дворецкого» так полюбили в нулевые: о феномене мстительного десятилетнего графа рассказывает Анастасия Зайцева.
XIX век, викторианская
Англия. Наследник старинного аристократического рода Сиэль Фантомхайв
в десять лет остается сиротой: родителей убивают при загадочных обстоятельствах, а поместье сжигают, чтобы скрыть следы преступления. Вместе с роскошными имением и титулом Сиэль наследует фамильные обязанности в качестве «сторожевого пса» королевы Виктории
. Несмотря на возраст, юный граф должен следить за порядком в стране: контролировать черный рынок, пресекать деятельность мафиозных группировок и расследовать убийства граждан Англии. Основной же целью Фантомхайва остается поиск виновных в гибели родителей.
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На первый взгляд, перед нами привычный сёнэн
, где протагонист претерпевает лишения и постепенно идет к мечте, но «Темный дворецкий
» от студии A-1 Pictures
(«Хвост феи
», «Мастера меча онлайн
») несколько отличается от характерных для жанра воодушевляющих историй. Хотя главный герой еще ребенок, он жесток и не гнушается манипулировать людьми для достижения целей. Он ведом местью, поэтому хладнокровно устраняет любые препятствия: будь то преступник-рецидивист или родственник.
Манга Яны Тобосо
начала выходить еще в 2006-м и продолжается до сих пор. Аниме-адаптация увидела свет уже через два года, когда первоисточник включал всего пару томов — три небольшие арки. В результате «Темного дворецкого» постигла участь многих сериалов того периода: из-за нехватки материала студии придумывали альтернативные истории. Так, первый сезон лишь на треть соответствует манге, а второй
и вовсе является оригинальным сюжетом A-1 Pictures. Только в третьей
части, посвященной мистической цирковой труппе, аниме вернулось в колею оригинального сюжета. На данный момент адаптированы шесть арок и стартовал четвертый
сезон, где Сиэль расследует преступление, произошедшее в элитной школе.
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В сериале виртуозно сплетаются сразу несколько жанров: детектив, комедия и костюмная драма. Не обошлось в викторианской декорациях и без сверхъестественного: дворецкий Себастьян
— демон, с которым Сиэль заключил контракт. Такой тандем идеально вписывается в мистический сеттинг Англии второй половины XIX века. Присутствие демона выдает в «Темном дворецком» своего рода японскую версию «Фауста» Гёте
с вполне понятными условиями контракта: месть в обмен на душу. В отличие от немецкого доктора, который предает мечту, растворяясь в иллюзии, не по годам зрелый Сиэль верен убеждениям и ни на секунду не позволяет праведному гневу погаснуть.
Наряду с ангелами и жнецами смерти здесь можно встретить мистических чудовищ, вроде собаки Баскервилей, выскочившей со страниц романа о Шерлоке Холмсе. История Фантомхайва инкрустирована бесчисленными отсылками к художественной литературе, историческим событиям и персоналиям. Так, в ходе расследований Сиэль и Себастьян встречают легендарного Джека Потрошителя, призраков Эдуарда V и его брата Ричарда, молодого Артура Конан Дойла
и, конечно, королеву Викторию. Финалом первого сезона становится большой пожар, напоминающий о Великом лондонском 1666 года, в основе третьего сезона — история о Гамельнском крысолове, а местом действия фильма «Глава об Атлантике
» становится «Титаник».
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Яна Тобосо представляет прежде всего японскую — с горячими источниками и порой несерьезной манерой подачи — фантазию на тему викторианской эпохи, где энциклопедия английской жизни второй половины XIX века неотделима от сборника самых распространенных стереотипов. Скажем, жители Туманного Альбиона непременно замкнуты, угрюмы и одержимы чаем. Показанные в «Темном дворецком» дорогие одеяния и роскошные интерьеры, артефакты из Египта и пышные балы, цирк уродцев и увлечение мистикой — непременные атрибуты развлечения знати той поры, когда мироощущение англичан определялось финансовым процветанием и стремительным техническим прогрессом.
Однако Тобосо идет дальше и, будто бы в русле постколониальных исследований, обнажает подноготную золотого периода английской истории. Социально-экономический сдвиг и рост уровня благосостояния определили образ респектабельного стиля жизни. Однако за впечатляющими стройками и километрами железнодорожных путей скрывался гнетущий быт разных слоев британского общества и жесточайшее выкачивание ресурсов из колоний. Всё это становится частью сюжета «Темного дворецкого» с появлением обездоленной труппы артистов, капризного принца Бенгалии и хитрого главы шанхайской мафиозной группировки.
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Неслучайно пожар и иные разрушения — результат многих дел, над которыми работали Сиэль и Себастьян. В «Темном дворецком» наглядно демонстрируется, что за роскошью и изяществом викторианской эпохи стоит алчность архитекторов прогресса, возглавляемых не кем-нибудь, а самой королевой Викторией. Образ любящей матери отечества разбивается, когда речь заходит о сохранении статуса гегемона и международном первенстве Великобритании. Яна Тобосо умело рифмует историю страны с судьбой главного героя. Часто за экономическим взлетом следует спад, что и случилось с Англией перед Первой мировой, а дорога мести, чем бы она ни мотивировалась, вряд ли приведет к счастливому финалу. Ведь велика вероятность в конце потерять душу.
«Темный дворецкий». 2 сезон. Трейлер на английском языке
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