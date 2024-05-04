Взвейся в небеса: «Таинственная игра» — первый исекай, проникший в Россию на видеокассетах

анонс

«Темный дворецкий» вернулся! Чем хорош мистический детектив о «сторожевом псе» королевы Виктории

Поэзия повседневности от студии, выпустившей «Госпожу Кагую» и «Поднятие уровня в одиночку»

Божественная комедия: «Пресвятые отроки» — очаровательная история об отпуске Иисуса и Будды в Токио

23 апреля

Маны мало ел: «Поднятие уровня в одиночку» — загадочно популярный хит о том, что последние станут первыми

Хорошо, что жизнь не видеоигра. Или нет?