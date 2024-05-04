Взвейся в небеса: «Таинственная игра» — первый исекай, проникший в Россию на видеокассетах

Продолжаем перебирать сокровища 90-х при помощи аниме-канала «Покебол с предсказанием» — в мире японской мультипликации их, конечно, тоже немало. Сегодня Юлия Тарасюк, специалистка по сёдзё (аниме и манга для девушек до 18), расскажет о «Таинственной игре» — сериале студии Pierrot («Крутой учитель Онидзука», «Кафе “У белого медведя”»), отмечающей в этом году 45-летие. К слову, это один из первых исекаев, которые показывали в России, но это не единственный козырь этого фэнтези.
Для многих отечественных анимешников, начинавших свой путь в 1990-х и начале 2000-х, именно «Таинственная игра
» стала одним из первых в жанре исекай
(попаданцы). Его распространяли на пиратских видеокассетах и дисках, а позже выпустили официально и даже показали по телевидению. И юноши, и девушки с замиранием сердца следили за воистину эпическим приключением.
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Школьница Миака
любит хорошо поесть и не особо успешна в учебе. Её можно отнести к типажу героинь сёдзё-манги
, получившему широкое распространение в 1990-е: милая и влюбчивая девушка, которая хочет не учиться, а развлекаться и жить полной жизнью. Образ, с которым легко могли проассоциировать себя многие ученицы. Похожие черты мы можем наблюдать в главных героинях «Сейлор Мун
» или «Мармеладного мальчика
».
В отличие от Миаки, её подруга Юи
— серьезная и кажется более взрослой. Однажды они случайно находят в библиотеке необычную книгу под названием «Вселенная четырех богов». Начав её читать, они оказываются в альтернативной вселенной, похожей на древний Китай
. Здесь существует поверье, что однажды явятся девы из другого мира, которым уготована судьба стать жрицами местных божеств. Найдя семерых хранителей, каждая из них сможет исполнить любое желание. Разумеется, есть люди, которые хотят воспользоваться силами служительниц богов в корыстных целях.
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В мире книги девушки тут же попадают в окружение бандитов, однако их выручает Тамахоме
— симпатичный и храбрый воин, которого, правда, интересуют только деньги. Узнав, что у «дам в беде» ни гроша — юноша их покидает. Вдобавок подруги разлучаются: Юи неожиданно возвращается в наш мир, а Миаке нужно самой найти обратный путь. Вскоре она встречает местного императора и узнает, что является жрицей бога Судзаку
, а Тамахомэ и молодой правитель Хотохори
— её хранители, обладающие необычными способностями. Вместе они отправляются на поиск оставшихся хранителей, еще не подозревая, что Юи снова оказалась в мире книги. Теперь она попадает во враждебную империю Куто, чей правитель
хочет использовать силу жрицы Сэйрю для завоевания других стран. Юи обманом убеждают, что Миака её предала — и девушка соглашается соперничать с подругой в качестве жрицы Сэйрю.
Аниме удивительном образом балансирует между комедией и трагедией, а действо сопровождают увлекательные приключения и экшн. В «Таинственной игре» множество драматичных моментов, которые побудят зрителей не просто сопереживать персонажам, но даже рыдать. В то же время — в ней хороший и добрый юмор, который заставит улыбнуться, а также, конечно, много внимания уделено романтике: и Миака, и Юи влюбляются в Тамахомэ. Однако с нежностью он относится только к первой — так как вместе они проходят через множество тяжелых испытаний. Дружба — еще одна ключевая тема аниме: отношения Миаки с Юи переживают кошмарные изменения из-за ужасных обстоятельств, которые свалились на поначалу рассудительную школьницу. Получится ли у Миаки вернуться в свой мир вместе с подругой? И как быть с возлюбленным, который — лишь персонаж книги?
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Манга «Таинственная игра
» Ватасэ Юу
изначально выходила в сёдзё-журнале Shoujo comic
, он же ShoComi. Именно это издание в 1990-е активной выпускало мангу для девочек, где заигрывали с темой секса и популяризировали образ хрупкой героини, защитить которую обычно под силу только мужчине. Журнал стал феноменом в японской индустрии, а местный «японкомнадзор» даже назвал его худшим среди манга-журналов 2000-х за количество сцен секса и сомнительные сюжеты. В работах Ватасэ Юу, одной из ведущих художниц ShoComi, тоже можно найти отголоски характерных тропов: например, сразу несколько юношей влюбленных в Миаку или «сексуально-заряженные» сцены.
Несомненно, отношения Мияки и Тамахоме — одна из ключевых линий в сюжете, однако Ватасэ удались и другие персонажи этого динамичного и интересного приключения: во многих просто невозможно не влюбиться. Среди хранителей Миаки, например, есть «благородный бандит» Таски
с взрывным характером, но добрым сердцем, хитрый и находчивый монах Титири
, обладающий мощной магической силы, и хрупкий на вид Нурико
, способный поднимать огромные валуны. Они учатся поддерживать друг друга, чтобы суметь защитить Миаку и помочь ей призвать Судзаку. Сегодня аниме «Таинственная игра» по праву считается классикой фэнтезийного сёдзё-аниме и хорошо передает дух времени.
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