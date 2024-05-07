«Уважаемый старший брат»: Как истории о девичьей дружбе вновь стали источником эмоциональных сил

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Стартовали съемки спин-оффа популярного сериала, который будет называться «Костя — Вера»

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Интервью

«В любом хорошем фильме комедия стоит в одном ряду с драмой»: сценарист Никита Лундин и режиссер Дмитрий Невзоров о сериале «Дядя Леша»

Режиссер и сценарист сериала «Дядя Леша» — о том, как придумали историю для Тимофея Трибунцева, о настоящем дяде Леше и о конкуренции в индустрии российских сериалов