«Уважаемый старший брат»: Как истории о девичьей дружбе вновь стали источником эмоциональных сил

Сильная эмоциональная связь двух школьниц, ужасы закрытого сообщества женской школы, мастерство Осаму Дэдзаки — это лишь некоторые козыри аниме «Уважаемый старший брат». Этапную мангу Риёко Икэды, выходившую в 1970-х, 20 лет спустя экранизировала легендарная студия Tezuka Productions («Чудо Мелмо», «Дети на холме»). Как довоенный жанр из девичьих новелл стал источником эмоциональных сил для новых поколений, рассказывает Юлия Тарасюк, которая регулярно радует подписчиков аниме-канала «Покебол с предсказанием» сокровищами мета-жанра сёдзё (произведения для девушек до 18).
Закрытое сообщество женской школы, драматические события в её стенах и взаимоотношения учениц — всё это отсылает нас к истокам сёдзё
: девичьим новеллам в довоенных литературных журналах. В центре внимания таких изданий зачастую оказывались произведения в жанре «эсу», посвященные сильной эмоциональной связи двух школьниц и их романтической дружбе. После войны некоторые сёдзё-мангаки вспомнили об эсу и перенесли его элементы в свои работы. Среди них и признанная легенда сёдзё — Риёко Икэда
, прославившаяся историческими и драматическими работами. Её мангу о женской школе «Уважаемый старший брат
» (1974) экранизировали
в 1991 году, и трудился над ней гениальный режиссер Осаму Дэдзаки
(«Бей эйс!
», «Завтрашний Джо
»), ранее также выпустивший аниме-адаптацию «Розы Версаля
» Икэды.
Смотреть онлайн
☕️ «Уважаемый старший брат»
После средней школы Нанако
собирается в престижное учебное заведение «Сэйран», где учатся девушки из богатых семей. Движимая эмоциями, она обращается с необычной просьбой к молодому учителю Хэнми, очень полюбившемуся ученицам. Она будет считать его старшим братом и писать письма о буднях в «Сэйране», а он может не отвечать — просто читать. Мужчина удивлен, но в итоге соглашается на переписку — именно поэтому большая часть повествования аниме представлена в виде монологов Нанако, обращенных к «онии-сама». При этом девушка еще не знает, что Хэнми на самом деле её сводный брат по отцу, на что зрителю намекают в первой же серии.
В старшей школе Нанако быстро сталкивается с трудностями, совершенно новыми для беззаботной и открытой девочки из любящей семьи. В «Сэйран» действует так называемое Сорорити («Сестринство») — элитное клуб старшеклассниц, наделенных властью. Попасть туда стремятся многие девушки, но сделать это непросто: нужно не только хорошо учиться, быть элегантной и добропорядочной, но и обратить на себя внимание «старших сестер», верхов Сорорити. Руководит элитным сообществом Фукико
— грациозная и властная барышня, королева школы, вызывающая одновременно восхищение и трепет. Именно она решает, кто попадет в Сорорити, а кто будет с позором изгнан.
Читать
☕️ «Дороро» — ронинский эпос от «бога манги» и студии Tezuka
Мечтает там оказаться и Марико
— новая знакомая Нанако, красивая эгоистичная девочка с довольно извращенным представлением о дружбе. Несчастная и одинокая, на самом деле она не умеет общаться с людьми, поэтому испытывает к героине собственнические чувства: например, ревнует к лучшей подруге и подстраивает их ссору. Тем не менее они вместе попадают в Сорорити, хотя Нанако и не понимает, чем именно она заслужила такую честь. С одной стороны, девушка радуется, что теперь тоже принадлежит к школьной элите и имеет ряд привилегий. С другой — её пугают отдельные правила странного сообществе и то, как многие ради него переступают через себя. Множество учениц действительно идет на что угодно, лишь бы Фукико их «признала»: предают, подставляют одноклассниц, устраивают травлю Нанако.
Однако есть в «Сэйране» и те, кто выступает против Сорорити, мечтая о его закрытии. Например, «школьный принц» — красавица-спортсменка Каору
, которая поддерживает героиню и не раз помогает ей. Она добрая и чуткая девушка со слабым здоровьем, чье прошлое как-то связано с Хэнми. Также Нанако знакомится с главной красавицей школы — томной и таинственной Рей
по кличке Сен-Жюст
(в честь деятеля французской революции). Рей много курит, прогуливает занятия и постоянно пребывает в депрессии. Наша героиня постепенно сближается с ней, пытаясь разобраться в причинах болезненного поведения, и попадает в водоворот страшных, калечащих сердце открытий.
Читать
☕️ «Воровка-камикадзе Жанна» — прорывное (и франкофонное) махо-сёдзё
«Уважаемый старший брат» — сильная и жуткая работа. Аниме удивительно точно и емко описывает взросление юной души в тот период, когда на пути встречаются самые разные люди, их переживания и проблемы. Они могут сильно отличаться от тебя и совершать ужасные ошибки, причиняя тебе боль. Нанако как раз проходит путь взросления в насквозь гнилом и лживом обществе, где все же есть место поддержке и настоящей дружбе. Однако героине предстоит научиться отстаиванию личных границ и пониманию, с кем ей по пути. Освоить искусство прощать, отпускать и вовремя уходить. И самое главное — постараться сохранить искренность и тепло в душе, умение ценить радость от общения с теми, кто тебе по-настоящему дорог.
В аниме очень красиво и грамотно переплетены истории всех персонажей. Каждый пройдет путь взросления и перемен. Тема искусственности и фальши также интересно отражена в опенинге и эндинге, где фигурируют куклы и игрушки, в которые играют девочки. Совсем еще юным героиням кажется, что они уже взрослые, а нынешние чувства и эмоции — самые яркие, а дальше каждый день наполнен сплошными страданиями. К счастью, выясняется, что всё это лишь мишура, за которой порой так сложно разглядеть настоящее…
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете почитать о проблемах, с которыми сталкиваются художники и студии, или о других произведениях со смелыми, смекалистыми и забавными героинями.
обсуждение >>