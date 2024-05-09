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Без тормозов: «Сядь на поезд Икс» — экспериментальное аниме, посвященное Дюку Эллингтону

Анимация >>
9 мая 2024
Давно известно: сегодня ты играешь джаз — а завтра смотришь аниме. На канале «Покебол с предсказанием» регулярно курсирует синкансэн по востребованному маршруту сёнэнсэйнэн (произведения для юношей до 18 лет и, соответственно, старше). Сегодня остановимся на последнем: Сергей Сергиенко рассказывает о экспериментальной OVA аниме-титана РинтароМетрополис», «Космический пират капитан Харлок»), посвященной Дюку Эллингтону. Делала «Сядь на поезд Икс» почтенная студия MadhouseКогти зверя», «Сакура — собирательница карт»).

Без тормозов: «Сядь на поезд Икс» — экспериментальное аниме, посвященное Дюку Эллингтону

Тору Нисихара ведет, мягко говоря, унылое существование. На работе он слушает скучные презентации и выполняет мелкие поручения начальства, да и в личной жизни всё не супер — даже девушка предложила расстаться. Всё меняется, когда он сталкивается с загадочным составом-призраком, который в народе прозвали «поезд Икс». Сначала на Тору обращают внимание знакомые (еще бы, свидетель такого события!), а затем и правительство, кажется, обнаружившее странную связь между Нисихарой и мистическим транспортным средством.

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Конец 1980-х — всё же удивительное время. Сегодня просто невозможно представить, что крупная аниме-студия (при содействии не кого-нибудь, а Konami!) снимет совершенно безумную OVA с ярким визуалом и почти ускользающим сюжетом. Вдвойне круто, что взялся за это не абы кто, а Ринтаро — фигура не столь известная, как, например, Миядзаки или Хосода, но во многом даже более значимая для индустрии в целом.

Без тормозов: «Сядь на поезд Икс» — экспериментальное аниме, посвященное Дюку Эллингтону

«Сядь на поезд Икс» с первых минут подкупает буйством образов и техник. Оригинально подана уже открывающая сцена, в которой Нисихара болтает по телефону во время очередной презентации. Переключение фокуса внимания между параллельными событиями обеспечивает буквальная остановка времени, когда все, кроме говорящего, замирают и становятся бесцветными, словно между ними переключается луч прожектора. Казалось бы незначительная, но, как говорится, очень важная деталька — причем не только визуально.

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Обычно в отзывах можно прочитать, что OVA Ринтаро интересна именно с точки зрения экспериментальной анимации и множества нетрадиционных решений, в то время как сюжет отходит на задний план. На первый взгляд, с этим сложно не согласиться: ну мало ли на свете абсурдистских черных комедий! Перед нами как будто и правда эдакая легкая фантастика, в которой герой, сам того не ведая, оказывается эспером под колпаком правительства. Однако «Поезд Икс» становится в разы интереснее, если воспринимать его через призму денпа — необычного жанра о помешательстве, в котором герой перестает разграничивать реальность и вымысел.

Без тормозов: «Сядь на поезд Икс» — экспериментальное аниме, посвященное Дюку Эллингтону

Через эту призму работа Ринтаро раскрывается совершенно иначе: это уже не простенькая и почти наивная фантастика, а драма человека, который потерял всякий смысл в жизни. Работа не приносит удовольствие, а в отношениях одни проблемы: даже если бы Тору не бросили, чувств там ни грамма (он буквально отвлекается от «любимой» на иномарку). Вот героя и затягивает в воображаемую жизнь, которая куда интереснее обыденности. Там он героически спасает мир от чудовищной опасности. Там он нужен всем, включая высшие эшелоны власти. Наконец, там его существование несет хоть какой-то смысл — причем куда значимее, чем у большинства.

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Расслоение реальности становится ключиком к пониманию «Поезда Икс». При таком раскладе сюжет воспринимается не как фрагментарная нарезка эпизодов с резкими переходами, а особое состояние сознания, в котором незначительные элементы просто выпадают из фокуса внимания. Отсюда же и калейдоскоп странных образов, порой пришедших словно из других произведений: даже визуально OVA тяготеет скорее к западной анимации, что несколько нетипично для Ринтаро. Наконец, на такое восприятие работает и сам образ «поезда Икс»: электромагнитная волна, несущаяся по рельсам — то есть буквально «денпа».

Без тормозов: «Сядь на поезд Икс» — экспериментальное аниме, посвященное Дюку Эллингтону

А ведь при желании можно разглядеть и другие метафоры чуть ли не пророческого типа. Титульный агрегат, созданный из устаревшего локомотива и больного разума Нисихары, воплощает попытки найти будущее через прошлое, которое оборачиваются катастрофой. Довольно актуальная для Японии (да и не только, чего уж) тема, словно предвосхитившая конец финансового пузыря и экономический кризис 1990-х.

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Ну и нельзя забывать, что «Поезд Икс» — это потрясающий безумный клип на Take the A Train Дюка Эллингтона, вариация которой и служит саундтреком OVA, задавая особое настроение происходящему. Джазовой вариативностью работа Ринтаро и подкупает: при всей внешней простоте и краткости она предлагает широкий простор для интерпретаций, радуя яркой и необычной анимацией. Можно ли просить большего от аниме хронометражем менее часа?

Без тормозов: «Сядь на поезд Икс» — экспериментальное аниме, посвященное Дюку Эллингтону

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать об истории и ключевых хитах студии Madhouse или интервью с Ринтаро — режиссером, который застал все этапы развития индустрии.

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Без тормозов: «Сядь на поезд Икс» — экспериментальное аниме, посвященное Дюку Эллингтону фотографии
Без тормозов: «Сядь на поезд Икс» — экспериментальное аниме, посвященное Дюку Эллингтону фотографии
Без тормозов: «Сядь на поезд Икс» — экспериментальное аниме, посвященное Дюку Эллингтону фотографии
Без тормозов: «Сядь на поезд Икс» — экспериментальное аниме, посвященное Дюку Эллингтону фотографии
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