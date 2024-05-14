Кот Вання и НЛО в храме: «Внеземной малыш» — абсурдистская комедия о воспитании пришельца

анонс

Буйство образов и техник от титана мультипликации Ринтаро

Без тормозов: «Сядь на поезд Икс» — экспериментальное аниме, посвященное Дюку Эллингтону

Культовое аниме из 90-х теперь можно посмотреть онлайн!

«Уважаемый старший брат»: Как истории о девичьей дружбе вновь стали источником эмоциональных сил

4 мая

Взвейся в небеса: «Таинственная игра» — первый исекай, проникший в Россию на видеокассетах

Классическое фэнтези из 90-х о милой влюбчивой девушке в другом мире