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Кот Вання и НЛО в храме: «Внеземной малыш» — абсурдистская комедия о воспитании пришельца

Анимация >>
14 мая 2024
Соскучились по абсурдистским ромкомам, где не по годам взрослые дети заботятся о себе и окружающих? В засекреченных архивах аниме-канала «Покебол с предсказанием» есть такое. «Внеземной малыш» от студии J.C.StaffЮная революционерка Утэна», «Мед и клевер», «Жертвенная принцесса») начинается с того, что в буддистский храм залетает НЛО, а как двое школьников воспитывают инопланетянина, читайте в обзоре Юлия Тарасюк, которая регулярно пишет на канале о сёдзё — аниме и манге для девушек до 18.

Кот Вання и НЛО в храме: «Внеземной малыш» — абсурдистская комедия о воспитании пришельца

В сёдзё-аниме есть два наименее известных и изученных поджанра: комедия абсурда и «дочки-матери». Пик первого пришелся на начало 1990-х благодаря таким аниме, как «Осторожно, золотая рыбка!» (1991-1992) и «Я к этому привыкну» (1994). Работы же второго направления описывают историю, где герой, который еще сам является ребенком, должен заниматься воспитанием малыша и сталкивается с сопутствующими трудностями. К этому направлению относятся, например, «Моя малышка» (2004) и «Малыш и я» (1996-1997). Аниме «Даа! Даа! Даа!», оно же — «Внеземной малыш», появилось на японских телеэкранах в 2000 году и успешно совместило два вышеописанных жанра, приправив их романтикой.

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Родители Мию — известные ученые и исследователи космического пространства. Они получают приглашение работать в Америке и буквально бросают дочь в Японии, отправив её жить к другу семьи. Девочка вынуждена переехать и сменить школу: теперь она будет жить при старом храме, которым управляет эксцентричный монах Сайондзи. У него есть сын Каната — не по годам серьезный ровесник Мию. Правда, поладить с ним у героини получается не сразу. Она уже было свыклась с жизнью в чужой семье, но тут Сайондзи приглашают на год поработать в Индии, что было его мечтой с детства. Монах упрашивает сына отпустить его в другую страну и оставляет детям деньги на расходы. Героиню всё это не особо устраивает, да и с Канатой она без конца ругается, поэтому уже готова бежать из проклятого храма, чтобы упросить маму по телефону найти ей новое жилье. Как вдруг Мию ослепляет небесная вспышка света.

Кот Вання и НЛО в храме: «Внеземной малыш» — абсурдистская комедия о воспитании пришельца

В храм влетает НЛО с младенцем, похожим на человеческого ребенка. Вот только он умеет летать и использовать телекинез. Следом за малышом объявляется «нянька» — говорящий инопланетный кот Вання. Он-то и объясняет растерянным Мию с Канате, что летающая тарелка прибыла с другой планеты, где дуэт мирно прогуливался, когда их засосало в пространственную дыру. Кроху зовут Ру, и на родине его ждут любящие родители, которые, должно быть, сильно волнуются. Кот-нянька просит ребят приютить их в храме, пока за ними не прилетят.

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Ситуация осложняется тем, что Ру принимает Мию за маму, а Канату — за папу, и, соответственно, ждет от ошарашенных подростков родительской любви. Те решают сохранить тайну об инопланетном вторжении и врут одноклассникам, что Ру — младший брат Мию. Однако этим их обман не ограничивается. Дело в том, что Каната весьма популярен у девочек в школе — и красавица Кристина способна в порыве ревности причинить вред любой, кто косо посмотрит на её возлюбленного. Так что в школе герои скрывают, что знакомы недавно, представляясь двоюродными братом и сестрой. Поначалу Мию ничего против не имеет, но со временем влюбляется в Канату, который отвечает ей взаимностью. Скрывать правду о чувствах, а также об инопланетном малыше, за которым они ухаживают, становится всё сложнее…

Кот Вання и НЛО в храме: «Внеземной малыш» — абсурдистская комедия о воспитании пришельца

Аниме от студии J.C. Staff представляет собой вереницу историй из повседневной жизни Канаты и Мию, которые постепенно сближаются и привязываются к Ру. Правда, так как сериал рассчитан на младшую аудиторию, по сравнению с оригинальной мангой Кавамуры Мики, упор в нем сделан на комедию, а не на романтику. Это очень яркое и приятное произведение, напоминающее лучшие юмористические сёдзё-сериалы 1990-х, где некоторые события специально утрированы. Тема воспитания ребенка и взросления здесь тем не менее показана интересно и необычно. Хотя бы потому, что, в отличие от других представителей жанра, роль родителя главный герой играет еще и в паре с романтическим интересом (обычно отдувается кто-то один).

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Интересно, что роли Мию и Канаты озвучивали такие же школьники: Каори Надзука и Юко Сампэй. Их мастерство стало одной из наиболее обсуждаемых тем среди фанатов аниме в 2000-е. После окончания работы над «Внеземным малышом» сэйю вновь встретились через пару лет в «Эврике 7» (2005), где снова озвучили главных героев: Эврику и Рэнтона соответственно.



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J.C. StaffАнимацияанимеповседневностьсёдзёЭкранизацияЮлия ТарасюкЯпонское кино
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Внеземной малышМалыш Ака и яМёд и клеверМоя малышкаОсторожно! Золотая рыбка!Принесённая в жертву Принцесса и Царь зверейЭврика 7Юная революционерка УтэнаЯ к этому привыкну

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Кот Вання и НЛО в храме: «Внеземной малыш» — абсурдистская комедия о воспитании пришельца фотографии
Кот Вання и НЛО в храме: «Внеземной малыш» — абсурдистская комедия о воспитании пришельца фотографии
Кот Вання и НЛО в храме: «Внеземной малыш» — абсурдистская комедия о воспитании пришельца фотографии
Кот Вання и НЛО в храме: «Внеземной малыш» — абсурдистская комедия о воспитании пришельца фотографии
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