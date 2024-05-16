Мечтать не вредно: «Становясь волшебницей» — фансервис не то, чем кажется

Махо-сёдзё, БДСМ-эстетика и разные пути к мечте — такое необычное сочетание предлагает провокативное аниме «Становясь волшебницей» от студии Asahi Production («Персиковый мальчик», «Гигантский зверь Арса»). Разобраться с темной стороной девочек-волшебниц, вскрывшейся во время зимнего сезона, нам помогает канал «Покебол с предсказанием»: все подробности — в обзоре Сергея Сергиенко!
Утэна Хираги
— обычная школьница, которая, как и многие ровесницы, фанатеет от девочек-волшебниц. С той лишь разницей, что в её мире они вполне реальны — например, родной город героини защищает от зла команда «Тройная магия». Утэна на них буквально повернута, поэтому, когда к ней является волшебное существо Веналита
, без раздумий соглашается на трансформацию. Только магический помощник оказывается существом мира тьмы, которое делает Утэну полноценной злодейкой. Еще и шантажом принуждает сражаться с кумирами. Впрочем, первый же бой показывает, что Бэзэ (злодейский псевдоним Утэны) втянулась на «ура»: её магия подозрительно напоминает БДСМ-практики, которыми девушка откровенно наслаждается, открывая в себе новую грань страсти к волшебницам. Так что борьба с любимыми героинями выходит на совершенно новый уровень.
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Переизобретать махо-сёдзё
— практика отнюдь не новая: уже были «Девочка-волшебница Мадока
» (2011), «Сайт волшебниц» (2018), «Девочки-волшебницы: Специальная операция
» (2019) и, допустим, «Приоритет чудо-яйца
» (2021). Все они, правда, чаще уходили в жестокость при рассмотрении темной составляющей магии. Логично было предположить, что найдутся и те, кого заинтересует что-то еще. Тут-то в дело и вступает Акихиро Ононака
— автор оригинальной манги «Становясь волшебницей
», поставивший во главу угла фетишизацию образа махо-сёдзё вкупе с фанатским вожделением.
Обожание, как известно, может принимать достаточно жуткие формы, что и выливается в довольно извращенный образ Бэзэ: она откровенно упивается как процессом изощренных пыток, так и открывающейся наготой ранее недосягаемых любимиц. Естественно, выглядит всё это на грани: по большей части сериал остается где-то в рамках этти
, но местами нет-нет, да и заглядывает на территорию софткора. В отдельных эпизодах от тега Rx сериал отделяет ракурс или совсем уж считанные миллиметры.
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С таким настроем довольно трудно воспринимать всерьез шоу, почти полностью состоящее из фансервиса. Даром, что это не первый пример обманчивой обертки: пожалуй, наиболее яркий можно вспомнить из видеоигр — NieR: Automata
(есть, кстати, аниме-адаптация
), где многие геймеры куда больше внимания обратили на формы 2В, чем на сложный сюжет со множеством философских концепций. Правда, сразу стоит оговориться: детище Ононаки куда проще и не пытается уходить в дебри.
Если отвлечься от центральной, в общем-то, БДСМ-тематики, «Становясь волшебницей» оказывается историей о мечте: Утэна (а позже и её подруги-злодейки) стремятся совсем не к мировому господству или чему-то подобному, как свойственно типичным представителям темной стороны. Их устраивают, в общем-то, маленькие персональные радости. Для Утэны при этом нет ничего важнее, чем — и это как будто контринтуитивно — победа «Тройной магии». Вот их сражения и происходят словно бы понарошку, раз за разом заканчиваясь, по сути, ничьей. Даже коллизия первого сезона в итоге строится вокруг противостояния не с махо-сёдзё, а внутри «Энормиты» — злодейской организации, куда попадает Утэна с легкой руки (лапы?) Веналиты.
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Конфликт, кстати, настолько не важен для истории, что даже… завершается за две серии до финала. Оставшиеся две уходят на более чем ожидаемый пляжный эпизод и своего рода передышку, когда все девочки (и злодейки, и волшебницы) отправляются в торговый центр. Объяснение, как они не разоблачают друг друга, довольно топорное («Это все магия!
»), но хотя бы допускает подобные взаимодействия — что уже, в целом, неплохо.
Самое же интересное в сериале не какие-то сложные подтексты и уж тем более не превалирующий фансервис (хотя, нужно думать, многих он вполне себе привлекает), а, скажем так, идеологические основы происходящего. Несмотря на статус злодейки, Утэна придерживается вполне четкого морального кодекса — и даже раз за разом позволяет волшебницам побеждать. Всё ради того, чтобы общество продолжало верить в чудо и не терять надежду. Повеселиться в процессе и получить удовольствие — лишь приятный бонус.
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«Становясь волшебницей» — штука странная и откровенно неловкая; даже удивительно, что за столь провокационную мангу вообще хоть кто-то взялся. Как минимум за смелость авторов хочется похвалить — да и за историю, под вызывающим покровом которой всё же скрываются интересные идеи. Пусть даже до них и приходится копать глубже, чем, пожалуй, хотелось бы.
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