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Жизнь как она есть: «Нана» — культовый сериал о судьбе двух подруг-тезок в Токио

Анимация >>
21 мая 2024
О культовых сериалах 90-х мы вспоминали не раз и не два — настало время нулевых! При помощи аниме-канала «Покебол с предсказанием» сегодня поговорим о стильной классике Ай Ядзавы, которую небезуспешно экранизировала студия MadhouseСакура — собирательница карт», «Бугипоп никогда не смеется»). О совпадениях, дружбе и поисках себя в нетленной «Нане» рассказывает Юлия Тарасюк — специалистка по сёдзё и дзёсэй: аниме и манги для девушек до 18 и, соответственно, старше.

Жизнь как она есть: «Нана» — культовый сериал о судьбе двух подруг-тезок в Токио

«Нана» — одна из самых известных экранизаций сёдзё, которую из-за возраста героинь и поднимаемых тем нередко относят к более взрослому направлению дзёсэй. Однако манга выходила в журнале Cookie, который позиционирует себя как сёдзё-издание. На деле же его можно описать как своего рода мостик между историями для девушек и молодых женщин. «Нана» повлияла на целый ряд произведений, а её создательницей Ай Ядзавой до сих пор восхищаются не только преданные читатели, но и другие авторы. В удачное время вышло и аниме студии Madhouse: в индустрии как раз начинался расцвет дзёсэй, ранее практически не представленного на рынке. Вслед за мангой экранизация подкупала персонажами, чьи проблемы были близки молодежи 2000-х (и не только), а также шикарным саундтреком: многие до сих пор бережно хранят песни оттуда в любимых плейлистах. Отдельный пункт, конечно же, концовка, которую фанаты ждут по сей день: ведь история так и остается незаконченной из-за болезни Ядзавы. Однако даже это не помешало «Нане» обрести невероятную популярность: по манге выпустили не только аниме-сериал, но и несколько кинофильмов.

Читать 🤟 «Повесть о стране цветных облаков» — Madhouse об альтернативном Китае
История начинается со случайного знакомства двух девушек в поезде до Токио. Выясняется, что они ровесницы и тезки: обеих зовут Нана. Правда, на этом сходства будто бы заканчиваются. Нана Комацу — общительная и во многом наивная девушка, мечтающая о замужестве. Среди близких друзей она известна постоянными влюбленностями, которые обычно заканчиваются так же неожиданно, как и начинаются. Сейчас Нана уже долгое время состоит в отношениях с Сёдзи, с которым познакомилась в колледже. Чтобы быть ближе к нему, девушка и едет в столицу: он поступил в Токийский художественный университет, а она провалила вступительные экзамены, но планирует найти работу.

Жизнь как она есть: «Нана» — культовый сериал о судьбе двух подруг-тезок в Токио

Вторая девушка — Нана Осаки — обладает яркой внешностью, кажется крутой, сдержанной и скрытной. В родном городе она обзавелась преданными фанатами как вокалистка панк-группы, в которой играли друзья и возлюбленный Рэн. В итоге его заметили и пригласили в Токио на роль гитариста группы TRAPNEST, быстро набирающей популярность. Нана мечтает зарабатывать на жизнь вокалом и решает самостоятельно дебютировать в столице, куда и отправляется, чтобы в итоге прославить собственную группу.

Читать 🤟 «Соседские истории» — одно из первых аниме для молодых женщин
Знакомство двух непохожих девушек так и могло бы остаться забавным воспоминанием о поездке в Токио, но судьба вскоре сводит их вновь — во время поисков жилья. Так как вдвоем снимать квартиру гораздо дешевле, а Наны уже успели немного познакомиться в поезде, они решают жить вместе. Так начинается история дружбы, которая пройдет через множество испытаний и станет для них серьезной опорой.

Жизнь как она есть: «Нана» — культовый сериал о судьбе двух подруг-тезок в Токио

Для творчества Ай Ядзавы характерны сложные, минимально утрированные персонажи. Это обычные люди, которые взрослеют и ищут себя, мечтая о любви и понимании. Им также не чужды ошибки в отношении с собой и окружающими, что заставляет читателей и зрителей глубоко задумываться о собственной жизни. Порой Ядзава касается тем, которые могут кому-то показаться непонятными или даже неприятными, однако именно это и делает её героев такими живыми.

Читать 🤟 «Сакура — собирательница карт» — культовое аниме о девочке-волшебнице
Контраст между центральными персонажами и их жизненными целями — тоже популярный мотив в работах мангаки. Образ милой девушки, вызывающей у некоторых отторжение из-за романтической «одержимости» и наивности, уже появлялся в аниме «Соседские истории» — экранизации другой известной манги Ядзавы. Там похожая роль досталась Бадико, которая противопоставлена Микако: более серьезной на вид девушке, тоже мечтающей о любви, но много времени уделяющей хобби (оно в итоге становится её работой). Обретение жизненного пути и опоры, непростой выбор между профессиональной самореализацией и личным счастьем — темы, которые больше всего интересуют Ядзаву и появляются не только в этих произведениях, но и, например, «Ателье Paradise Kiss».

Жизнь как она есть: «Нана» — культовый сериал о судьбе двух подруг-тезок в Токио

«Нана» — сильное произведение, где героини раскрываются с самых разных сторон. В итоге зритель задумывается, действительно ли девушки такие разные? Это аниме и о принятии, и восприятии людей. Об ошибках и чувствах молодости, когда кажется, что ты еще не способен осознать, что действительно ценно и важно для тебя. О реальности, которая способна задушить многие надежды, и о не всегда приятных последствиях выбора. Это настоящий гимн юности и собственному пути, полному радостных моментов и встреч, потерь и ошибок. «Нана» — аниме о жизни, как она есть.


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обсуждение >>
№ 1
Anejo (Столица мира)   21.05.2024 - 22:29
Слегка поверхнсотный обзор. А где про мужские персонажи, тем более они тут намного более колоритные, чем девицы. Какими увидела их автор обзора, интересно ее мнение. А где печаталсь манга - информация... читать далее>>
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MadhouseЖенщины / ФеминизммузыкасёдзёЭкранизацияЮлия Тарасюк
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Ателье Paradise KissБугипоп никогда не смеетсяНанаСакура — собирательница картСоседские истории

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Жизнь как она есть: «Нана» — культовый сериал о судьбе двух подруг-тезок в Токио фотографии
Жизнь как она есть: «Нана» — культовый сериал о судьбе двух подруг-тезок в Токио фотографии
Жизнь как она есть: «Нана» — культовый сериал о судьбе двух подруг-тезок в Токио фотографии
Жизнь как она есть: «Нана» — культовый сериал о судьбе двух подруг-тезок в Токио фотографии
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