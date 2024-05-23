Под хруст японской деки: психоанализ, супер-путин и экстрим в подростковой драме «Скейт: Бесконечность»

Нет такого спорта, о котором не сняли бы фильм, а тем более аниме: не стал исключением и экстремальный скейтбординг по заброшенной шахте. «Скейт: Бесконечность», чьи герои не так наивны, как кажутся, стал одним из украшений 2021 года, в чем мы сегодня убедимся благодаря аниме-каналу «Покебол с предсказанием». О психоанализе, преодолении и бурлеске в споконе Bones («Моб Психо 100», «Её заветное желание») читайте в обзоре Максима Бугулова.
Ланга Хасэгава
родился в Канаде, но после гибели отца переехал с мамой на историческую родину в Окинаву, где, с легкой подачи нового друга Рэки Кяна
, моментально оказался втянут в местное развлечение: скоростные заезды на скейтборде по заброшенной шахте. До недавнего времени юноша даже олли
делать не умел, но, благодаря детскому увлечению сноубордом и талантам Рэки к конструированию и кастомизации досок, быстро вырастает в аса. Появление нового действующего лица серьезно потрепало статус-кво окинавского экстрима, а в столь закрытом сообществе перемены неизбежно грозят последствиями.
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«Скейт: Бесконечность
», бравируя бэкфлипами
, олли, гриндами
и монологами о любви до гробовой деки, представляется образцовым споконом
. Терминология сыплется крупным помолом, трюки проговариваются прямо посреди судьбоносных заездов, а физические ограничения бьются козырем превозмогания. Соревновательного азарта и атлетического флера «Скейту» не занимать, хотя это лишь разогрев для драмы взросления.
Состязания, которым посвящена большая часть хронометража, выступают пьедесталом для торжественного разговора о травме. Погибший отец, физические ограничения, зависть сверстников, невозможность принять себя, а также родственники, заложившие извращенное понимание любви и близости, — у каждого здесь невеселый анамнез. Друзья-фронтмены, спортсмены второго плана и главный антагонист Адам
барахтаются в море комплексов и слез, выражая гнев, фрустрацию, страх и печаль при помощи скейта. Одни — выделывая невероятные трюки. Другие — хватая доску в руки и обрушивая ее на череп соперника.
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Всё, что выходит за рамки подростковых переживаний и кризисов, покрыто магеллановым облаком упрощений. Однако за хрустом деки и скрипом подшипников можно расслышать фрейдистские оговорки и даже манифестации. Так, сеанс психоанализа плачет по отцу-основателю местных экстремальных соревнований: одинокий мужчина Адам в силу особенностей воспитания умеет выражать любовь исключительно через садизм и подчинение.
Весьма любопытна и категорическая гомосоциальность «Бесконечности». Женские персонажи занимают исключительно функциональные должности на самом горизонте заднего плана. Объясняется это не жанровой гиперфиксацией юношей на родном гендере (на всякий случай — оригинальную мангу написала Хироко Уцуми
), которую можно наблюдать, скажем, в «Старшей школе Воронов
» или «Блю Локе
». «Скейт» — почти что сёнэн-ай, застывший на стадии физического флирта: Адам в открытую называет Лангу «своей Евой», а их финальный поединок оставляет пространство для самых смелых метафор.
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В конце концов, закрытый клуб экстремалов под названием S обладает одновременно панковским и бурлескным квир-вайбом: школьники, кандидаты в сборную, владельцы ресторанов, флористы
, мастера каллиграфии и высокопоставленные чиновники, надев вычурные одежды и еще более гротескные псевдонимы, ввязываются в продолжительные конфликты. Однако это лишь часть образа, ведь под ними участники пытаются скрыть искреннюю и глубокую симпатию. И душевные травмы, конечно, тоже.
Как ни трактуй «Бесконечность» — в духе спокона, драмы взросления или атлетичного квир-бурлеска — ментальные шрамы так и останутся основной драматургической силой, перевешивающей и дружбу, и чудеса скейтбордистской эквилибристики. Постоянная угроза физическому здоровью, травмы и накал страстей не только тонизируют эротизм, но и заменяют старшеклассникам (а также великовозрастным скейтбордистам) психоанализ и гештальт-терапию. Разумеется, всегда можно заказать себе супер-путин
и отмахнуться от досужих домыслов: ведь иногда олли — это просто олли. Правда, самое интересное (и болезненное) — всегда в бездне.
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