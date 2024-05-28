Всесильная паутина: «Аниматрица» — выставка достижений киберпанка и аниме

В этом году широко празднуется 25-летие «Матрицы» тандема Вачовски — изобретательного творческого дуэта, который не только активно вдохновлялся японской мультипликацией, но и санкционировал амбициозный аниме-альманах об эпохе победившей симуляции. «Аниматрица» под одной обложкой собрала передовиков производства: Ватанабэ, Кавадзири, Чунг и не только — всего девять зарисовок во вселенной The Matrix от шести мастеров аниме (и одного американского спеца по CGI). Вспоминаем этапный проект о будущем, которое (не) наступило вместе с каналом «Покебол с предсказанием». Как японские визионеры адаптировались к киберпанку Вачовски и насколько современны их видения, размышляет Алексей Филиппов.
«Почему явь так похожа на сон, а сон так похож на явь?
» — задается платоновским вопросом одинокий школьник, засидевшийся допоздна за компьютером, прежде чем мчаться на скейтборде в школу — на встречу скучным урокам и чопорным учителям. Почему бы не закрепить успех «Матрицы
», разрастающейся до франшизы, при помощи аниме-альманаха, подумали Вачовски во время промо-тура в Японии. Ведь без мультипликации восходящего солнца (sic!) похождения Нео были бы совсем другими: Warner Bros. и покупало у амбициозного дуэта «примерно игровую версию "Призрака в доспехах
"». Тем более под одной обложкой — совместно антология вышла на VHS и DVD, не считая проката «Осириса» и премьеры четырех новелл онлайн, — оказались не последние люди: во многом даже передовики производства.
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📞 Нейромантика и киберпсихоз в сериале «Киберпанк: Бегущие по краю»
Мастер сумрачных OVA Ёсиаки Кавадзири
и создатель «Ковбоя Бибопа
» Синъитиро Ватанабэ
, визионер Питер Чунг
, чьи футуристические прически увековечили вайб «Эон Флекс
», и восходящая звезда Махиро Маэда
, трудившийся в стенах Ghibli
(«Навсикая
») и Gainax
(«Евангелион
»), ветеран индустрии Кодзи Моримото
, срежиссировавший «Магнитную розу» в триптихе Кацухиро Отомо
«Воспоминания о будущем
», и амбициозный аниматор Такэси Коикэ
, помреж Ринтаро
и Кавадзири, который через шесть лет снимет «Красную черту
», а также адепт спецэффектов Энди Джонс
(вскоре получит «Оскар» за кэмероновского
«Аватара
»).
Содержание, конечно, менее ошеломляющее: работа по франшизе мало для кого становится прорывом — в лучшем случае полем для экспериментов, растягивающих рамки ТЗ. Определенная механистичность, репетативность есть и в сюжетосложении «Аниматрицы
»: мотивы (по)бега, дуэли антиподов, победившего нуара, тонкой грани между виртуальностью и всамделишностью, человеческим и кибернетическим воспроизводятся порой с комической частотой. Симптоматично, что «Последний полет "Осириса"
» — 3D-новелла американца Джонса, самая незамысловатая и связанная с фильмом Вачовски, выступает локомотивом для погружения в японские фантазмы. Следом — двухчастная лекция о происхождении (новейшего) мира: «Второе возрождение
» Маэды, эффектно перемежающая образы Великой депрессии и конца света, мировых войн и триумфа ИИ (чего только стоит кибервсадник Апокалипсиса). С оригинальными сюжетами «Аниматрица» отдалится от фанфика или талантливой «раскраски», хотя не все нащупают почву под ногами, чтобы раскрыть потенциал своего симбиоза с миром Вачовски.
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📞 Подкаст о «Городе чудищ» Ёсиаки Кавадзири
Одна из красивейших новелл — «Программа
» Кавадзири, где постановщик «Города чудищ
» и «Манускрипта ниндзя
» разыгрывает дуэль инь и ян в симуляции эпохи Эдо. Прозревшие Цис и Дуо, белоснежная воительница и закованный в черное самурай, рубятся посреди тории и бамбукового леса, на крыше и пред глазами Будды на тему, так ли плохо жить в неведении. Изящны дизайн и ходы Чунга в «Посвященном
», где к матрице подключаются не только люди, но и роботы (и даже лемур). «Для искусственного разума всякая реальность виртуальна
», — изрекает ученый, придумавший, как переманить очередную машину на сторону человечества. Наконец, стилистически нельзя не отметить «Детективную историю
» Ватанабэ, где излюбленные — режиссером и Вачовски — тропы нуара интересны не столько погоней частного сыщика за Тринити, сколько эстетикой старых фото. На малых дистанциях и в рамках чужой вселенной именно концептуальные изыски, выбор точки зрения — главные проявления свободы воли, которую так пестует «Матрица» и её апологеты.
Менее остроумно — зато очень экспрессивно — ту же идею иллюстрирует «Мировой рекорд
» Коикэ, посвященный бегуну, чья целеустремленность превосходит человеческие возможности, травмы и даже захваты матрицы. Балуется с гравитацией и рендерингом — сдерживающими силами Земли и иллюзии — Моримото в «По ту сторону»: девушко Ёко ищет кошечку Юки и попадает в заброшенный дом, где странно работают законы физики и можно сбросить маску нормальности. Наконец, другая новелла Ватанабэ — «История одного ребенка
» — интересна, скорее, пастельной стилистикой, в которой соединяются правдоподобие и необычайная гибкость линий. Сон, явь — главное, что ты не один.
«Аниматрица». Трейлер на английском языке
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