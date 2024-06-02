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Усатый нянь: «Кот-призрак Андзу» — добрый мультфильм, покоривший Канны

Анимация >>
2 июня 2024

На минувшем Каннском кинофестивале, который увенчался триумфом «Аноры», оказались не чужими и любители мультипликации. При желании в стоге секций можно было отыскать даже аниме, что и сделала Дарья Тарасова, регулярно радующая сокровищами жанра повседневность аниме-канал «Покебол с предсказанием». Сегодня читайте из первых рук о «Коте-призраке Андзу» — коллаборации японской и французской студий (одна делала «Дораэмона», вторая — «Крысеныша Дзирокити»), режиссера игрового кино и мастерицы ротоскопирования, повседневности и мистики, бакэнэко и девочки, потерявшей мать. Кстати, проект стольких талантов доберется до российского проката в середине августа.

Усатый нянь: «Кот-призрак Андзу» — добрый мультфильм, покоривший Канны

Вдовец и отец 11-летней Карин — тот еще разгильдяй, любящий дочку, но вот в бытовом плане совсем пропащий. Чтобы спокойно разобраться с накопившимися проблемами и долгами, он отправляет девочку к деду — монаху при храме где-то в глубинке. В солнечный сезон (время действия — летние каникулы) жизнь там особенно упоительна: природа — близлежащие залив и лес — так и подталкивает выйти из дома, а если постараться, можно встретить не одного приветливого ёкая. У дацана есть дух-талисман — громадный антропоморфный кот-призрак Андзу, которого дедушка подобрал совсем крохой. Теперь шерстяной деловито следит за хозяйством, подрабатывает в городке массажистом (у него лапки!) и соглашается приглядывать за Карин, пока та на попечении прародителя.

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Имя Нобухиро Ямасита, одного из двух режиссеров «Кота-призрака Андзу», — на слуху в японской киноиндустрии: он снял, например, «Линду, Линду, Линду» и «Мораторий Тамако». Постановщик давно хотел попробовать силы в анимации, но не мог решить, за что именно взяться. Манга Такаси Имасиро — одно из любимых произведений Ямаситы, которое тот всё не решался экранизировать, а формат аниме показался ему как нельзя подходящим столь нетипичному герою. Для реализации замысла он позвал на подмогу Йоко КуноВыдающиеся звери», «Воздушная я») — молодую режиссерку, работающую в технике ротоскопирования. За продакшн отвечали японская студия Shin-EiДораэмон», «Чистый звук») и французская MiyuЯ опаздываю», «Крысеныш Дзирокити»). Результат многосторонней коллаборации — премьера в каннском «Двухнедельнике режиссеров».

Усатый нянь: «Кот-призрак Андзу» — добрый мультфильм, покоривший Канны

«Андзу» развивается прежде всего по линии повседневности: завязка готовит погружение Карин в размеренный быт храма и его обитателей. Неспешные ужины с дедом и котом, прогулки по лесу, знакомства с местными мальчишками. Героини в манге не было — дуэт постановщиков ввел её, чтобы оттенить и без того самобытного Андзу, чье присутствие на экране придает рутине контраста. Пока Карин ходит в магазин за газировкой или рыбачит с влюбленными сверстниками, громадный ёкай готовит, ухаживает за садом при храме, навещает и разминает клиентов. Дело житейское — но не котовское, потому и комично-причудливое. Отдельный сегмент — жизнь замечательных духов, обитателей леса. Карин наткнется и на антропоморфную лягушку, обожающую рыть тоннели, и на безмолвного енота, и на какую-то странную сущность в форме головы с неизменным выражением лица — натянутой улыбкой. К ним девочка заскочит в компании кота на импровизированный междусобойчик.

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Ямасита и Куно, впрочем, постепенно отдают предпочтение другой траектории сюжета. Завязка — повод как для драмы взросления, так и столкновения с утратой. Карин в раннем возрасте потеряла мать — и неизбежно возвращается к её образу. В годовщину смерти, не дождавшись отца, девочка с Андзу спускаются прямо в ад, чтобы увидеть (и потенциально похитить) родительницу. Подземное царство организовано наподобие деловой конторы: коридоры с многочисленными дверями — за каждой кабинет с котлами и терзаемыми душами. Верховодят всем разноцветные бесы под надзором дьявола в японской театральной эстетике.

Усатый нянь: «Кот-призрак Андзу» — добрый мультфильм, покоривший Канны

Одновременно аниме навевает ассоциации с «Нашими соседями Ямада» (солнечный юмористический задор), «Брошенным кроликом» (судьба персонажа) и «Унесенными призраками» (суровая проблематика, путешествие по ту сторону в поисках семьи). Правда, стилистически отходит сильно в сторону: ротоскопирование — редкая из-за трудоемкости техника, придающая движению в кадре особые живость и экспрессивность. Мимика и телесные проявления Карин списаны (буквально) с реальной актрисы-подростка, а вот над Андзу пришлось потрудиться: габариты ёкая несоизмеримы с человеческими, но всё же вторят людским движениям. Хотя и исключительно котовьи занятия не упущены: танцовщик Мирай МориямаПресвятые отроки», «Ину-о: Рождение легенды») мяукает в микрофон, а сам Андзу то метит территорию недалеко от храма, то вылизывается в самый ответственный момент.

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В целом, «Призрачный кот Андзу» вторит детской манге-первоисточнику — так что на один из сеансов «Двухнедельника» даже пригласили толпу школьников. Однако за счет Карин и пророщенной из её предыстории арки Ямасите и Куно удалось сделать трогательное высказывание о преодолении утраты. Можно, конечно, воспринять всё буквально: одно из средств проживания — заручиться мурчащей поддержкой шерстяного. И неважно, человеческого он роста или нет.

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Усатый нянь: «Кот-призрак Андзу» — добрый мультфильм, покоривший Канны фотографии
Усатый нянь: «Кот-призрак Андзу» — добрый мультфильм, покоривший Канны фотографии
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