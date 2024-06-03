Откуда уши торчат: почему «Провожающая в последний путь Фрирен» — современная классика

Многие еще в конце прошлого года прочили «Провожающей в последний путь Фрирен» статус не просто шедевра последних лет, но современной классики. Обилие мемов и даже первое место в топе авторитетного портала MyAnimeList не оставляют сомнений — сериал студии Madhouse («Тетрадь смерти», «Нана») стал большим событием в японской индустрии и мире, но до финала не хотелось спешить с оценками. Теперь все серии вышли, продолжение запланировано, а мы при помощи тематического канала «Покебол с предсказанием» разбираемся, в чем же величие неторопливого фэнтези об эльфийке-долгожительнице. О ключевых мотивах и нетипичностях сериала читайте в обзоре Анастасии Зайцевой!
В конце предыдущего года о «Фрирен
» не говорил, пожалуй, только ленивый. Она с первых минут подрывала зрительские ожидания, игнорируя многие условности сёнэна
с фэнтези, и удостоился бесчисленных мемов, обеспечивших тайтлу виральность в сети. Всё это позволило сериалу перехватить у «Стального алхимика
» пальму первенства в рейтинге лучших аниме MAL и практически мгновенно обеспечить себе титул современной классики.
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и Цукасы Абэ
о странствиях эльфийки-долгожительницы Фрирен
взялась небезызвестная студия Madhouse
(«Тетрадь смерти
», «Монстр
»), а в режиссерское кресло сел Кэйитиро Саито
, ранее ответственный за «Рок-тихоню!
» и минималистичного «Сонни Боя
». История начинается там, где обычно фэнтези-саги заканчиваются: странствие длиной в десять лет увенчалось победой над Королем Демонов. Отряд, состоящий из клирика Хайтера
, человека-героя Химмеля
, воина-дворфа Айзена
и нашей протагонистки, под звуки фанфар празднуют подвиг — и каждый отправляется восвояси.
Их следующая встреча произойдет лишь через 50 лет, на похоронах Химмеля. Прежде равнодушная к окружающим Фрирен скорбит о потере хорошего друга и решает получше узнать людей, чья жизнь столь мимолетна. Со временем её новыми спутниками становятся юная волшебница Ферн
и пугливый воин Штарк
, взаимоотношения с которыми помогут эльфийке лучше понять человеческую природу. Авторы нарочно изображают героев сдержанными и апатичными, а также отчетливо неидеальными, что делает их проблемы вполне знакомыми. Персонажи боятся идти на контакт и вступать в долговременные связи, опасаясь утраты или предательства, а бравые воители временами испытывают несвойственное им чувство страха, что порой мешает им исполнить предназначение (например, вытащить заветный меч из камня).
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Структурно аниме представляет собой цикл: группа повторяет маршрут, который десятилетия назад проходила Фрирен с отрядом героя Химмеля. Их цель — загадочное место, где живые могут поговорить с почившими товарищами. По совпадению оно расположено в землях как раз за замком Короля Демонов. Основной сюжет обрамляют флешбэки, раскрывающие подробности легендарного похода. Вокруг же раскинулся мир, донельзя напоминающий Средневековье: здесь нет электричества, правит король, а люди путешествуют на повозках. Зато волшебства в избытке: магия помогает не только в сражениях, но и быту, а в разных уголках можно встретить мифических существ и монстров. Герои исследуют мир под аккомпанемент характерных для фэнтези мелодий, предательски напоминающих мотивы Говарда Шора
образца «Властелина колец
», но не лишенных собственного обаяния (за звуковое оформление отвечал композитор «Вайолет Эвергарден
» Эван Колл
).
Несмотря на весьма меланхоличное и местами трагичное содержание, «Фрирен» предельно сбалансированное произведение с довольно непредсказуемой манерой повествования. Драму уравновешивают комедийные сцены и неловкие ситуации, а вместо эпичных приключений зритель получает комфортный slice of life
в фэнтезийном сеттинге. Трио посещает города и деревни, помогая жителям собрать урожай, почистить древнюю статую или разобрать корабельные обломки. История развивается размеренно, а экшн — скорее аномалия, чем правило, поэтому «Фрирен» вряд ли впечатлит поклонников боевого сёнэна, вроде «Магической битвы
», известной стремительным темпом повествования. Случаются неожиданности и меньшего масштаба: скажем, персонаж
, только ставший, казалось бы, неотъемлемой частью отряда, быстро отправляется в собственное путешествие, а могущественная демонесса
, повелевающая ордой марионеток, уходит со сцены за один эпизод, играючи побежденная, словно какой-нибудь «монстр недели».
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Герои не преследуют цель уничтожить всех титанов демонов, чья раса использует слабости людей, неся погибель в мирные поселения. Главное зло повержено — и вероятность встретить выживших прихвостней
не так уже велика. Отсутствует и накаляющий действие конфликт, который непременно нужно разрешить. «Фрирен» — это история не об освобождении человечества, но о том, как спасенный мир живет и развивается. В таком антураже аниме предлагает немного порассуждать, например, о предназначении волшебства, смысле жизни и природе человека. Правда, размышления зачастую носят нарочито дидактический характер, не оставляющие зрителю пространства для интерпретаций. Каждое принятое героями решение подробно истолковывается — часто через те же флешбэки.
Именно время и является центральным мотивом сериала. Его течение буквально можно прочувствовать, когда сцены настоящего ловко сплетаются с мгновениями прошлого. По ходу повествования герои неоднократно обнаруживают отголоски былых эпох: некогда озорные мальчишки предстают уже дряхлыми старичками, а только что возведенные памятники в мгновение ока зарастают зеленью и потихоньку разрушаются. Время то идет очень медленно, то пролетает за мгновение, что неплохо передают частые таймлапсы. Между тем посыл сериала предельно прост: важно не то, сколько лет тебе отведено, а как ты их проживаешь.
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С вступлением в постиндустриальную эпоху люди всё чаще стали задумываться о ценности прожитых дней. Проблема осложняется повсеместным ускорением, вызванным информационным шумом. Кажется, об этом рефлексировали уже во многих фильмах и сериалах, но «Фрирен» как будто точнее других попала в нерв момента. Сейчас всё больше тайтлов стремительно набирают темп повествования, втягивая зрителей в воронку бесконечных потрясений и суетливого переживания. В отличие от них, «Фрирен» предлагает выход из темпорального кризиса: обратиться к вечному и прочувствовать аромат времени.
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