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Откуда уши торчат: почему «Провожающая в последний путь Фрирен» — современная классика

Анимация >>
3 июня 2024
Многие еще в конце прошлого года прочили «Провожающей в последний путь Фрирен» статус не просто шедевра последних лет, но современной классики. Обилие мемов и даже первое место в топе авторитетного портала MyAnimeList не оставляют сомнений — сериал студии MadhouseТетрадь смерти», «Нана») стал большим событием в японской индустрии и мире, но до финала не хотелось спешить с оценками. Теперь все серии вышли, продолжение запланировано, а мы при помощи тематического канала «Покебол с предсказанием» разбираемся, в чем же величие неторопливого фэнтези об эльфийке-долгожительнице. О ключевых мотивах и нетипичностях сериала читайте в обзоре Анастасии Зайцевой!

Откуда уши торчат: почему «Провожающая в последний путь Фрирен» — современная классика

В конце предыдущего года о «Фрирен» не говорил, пожалуй, только ленивый. Она с первых минут подрывала зрительские ожидания, игнорируя многие условности сёнэна с фэнтези, и удостоился бесчисленных мемов, обеспечивших тайтлу виральность в сети. Всё это позволило сериалу перехватить у «Стального алхимика» пальму первенства в рейтинге лучших аниме MAL и практически мгновенно обеспечить себе титул современной классики.

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За адаптацию одноименной манги Канэхито Ямады и Цукасы Абэ о странствиях эльфийки-долгожительницы Фрирен взялась небезызвестная студия MadhouseТетрадь смерти», «Монстр»), а в режиссерское кресло сел Кэйитиро Саито, ранее ответственный за «Рок-тихоню!» и минималистичного «Сонни Боя». История начинается там, где обычно фэнтези-саги заканчиваются: странствие длиной в десять лет увенчалось победой над Королем Демонов. Отряд, состоящий из клирика Хайтера, человека-героя Химмеля, воина-дворфа Айзена и нашей протагонистки, под звуки фанфар празднуют подвиг — и каждый отправляется восвояси.

Откуда уши торчат: почему «Провожающая в последний путь Фрирен» — современная классика

Их следующая встреча произойдет лишь через 50 лет, на похоронах Химмеля. Прежде равнодушная к окружающим Фрирен скорбит о потере хорошего друга и решает получше узнать людей, чья жизнь столь мимолетна. Со временем её новыми спутниками становятся юная волшебница Ферн и пугливый воин Штарк, взаимоотношения с которыми помогут эльфийке лучше понять человеческую природу. Авторы нарочно изображают героев сдержанными и апатичными, а также отчетливо неидеальными, что делает их проблемы вполне знакомыми. Персонажи боятся идти на контакт и вступать в долговременные связи, опасаясь утраты или предательства, а бравые воители временами испытывают несвойственное им чувство страха, что порой мешает им исполнить предназначение (например, вытащить заветный меч из камня).

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Структурно аниме представляет собой цикл: группа повторяет маршрут, который десятилетия назад проходила Фрирен с отрядом героя Химмеля. Их цель — загадочное место, где живые могут поговорить с почившими товарищами. По совпадению оно расположено в землях как раз за замком Короля Демонов. Основной сюжет обрамляют флешбэки, раскрывающие подробности легендарного похода. Вокруг же раскинулся мир, донельзя напоминающий Средневековье: здесь нет электричества, правит король, а люди путешествуют на повозках. Зато волшебства в избытке: магия помогает не только в сражениях, но и быту, а в разных уголках можно встретить мифических существ и монстров. Герои исследуют мир под аккомпанемент характерных для фэнтези мелодий, предательски напоминающих мотивы Говарда Шора образца «Властелина колец», но не лишенных собственного обаяния (за звуковое оформление отвечал композитор «Вайолет Эвергарден» Эван Колл).

Откуда уши торчат: почему «Провожающая в последний путь Фрирен» — современная классика

Несмотря на весьма меланхоличное и местами трагичное содержание, «Фрирен» предельно сбалансированное произведение с довольно непредсказуемой манерой повествования. Драму уравновешивают комедийные сцены и неловкие ситуации, а вместо эпичных приключений зритель получает комфортный slice of life в фэнтезийном сеттинге. Трио посещает города и деревни, помогая жителям собрать урожай, почистить древнюю статую или разобрать корабельные обломки. История развивается размеренно, а экшн — скорее аномалия, чем правило, поэтому «Фрирен» вряд ли впечатлит поклонников боевого сёнэна, вроде «Магической битвы», известной стремительным темпом повествования. Случаются неожиданности и меньшего масштаба: скажем, персонаж, только ставший, казалось бы, неотъемлемой частью отряда, быстро отправляется в собственное путешествие, а могущественная демонесса, повелевающая ордой марионеток, уходит со сцены за один эпизод, играючи побежденная, словно какой-нибудь «монстр недели».

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Герои не преследуют цель уничтожить всех титанов демонов, чья раса использует слабости людей, неся погибель в мирные поселения. Главное зло повержено — и вероятность встретить выживших прихвостней не так уже велика. Отсутствует и накаляющий действие конфликт, который непременно нужно разрешить. «Фрирен» — это история не об освобождении человечества, но о том, как спасенный мир живет и развивается. В таком антураже аниме предлагает немного порассуждать, например, о предназначении волшебства, смысле жизни и природе человека. Правда, размышления зачастую носят нарочито дидактический характер, не оставляющие зрителю пространства для интерпретаций. Каждое принятое героями решение подробно истолковывается — часто через те же флешбэки.

Откуда уши торчат: почему «Провожающая в последний путь Фрирен» — современная классика

Именно время и является центральным мотивом сериала. Его течение буквально можно прочувствовать, когда сцены настоящего ловко сплетаются с мгновениями прошлого. По ходу повествования герои неоднократно обнаруживают отголоски былых эпох: некогда озорные мальчишки предстают уже дряхлыми старичками, а только что возведенные памятники в мгновение ока зарастают зеленью и потихоньку разрушаются. Время то идет очень медленно, то пролетает за мгновение, что неплохо передают частые таймлапсы. Между тем посыл сериала предельно прост: важно не то, сколько лет тебе отведено, а как ты их проживаешь.

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С вступлением в постиндустриальную эпоху люди всё чаще стали задумываться о ценности прожитых дней. Проблема осложняется повсеместным ускорением, вызванным информационным шумом. Кажется, об этом рефлексировали уже во многих фильмах и сериалах, но «Фрирен» как будто точнее других попала в нерв момента. Сейчас всё больше тайтлов стремительно набирают темп повествования, втягивая зрителей в воронку бесконечных потрясений и суетливого переживания. В отличие от них, «Фрирен» предлагает выход из темпорального кризиса: обратиться к вечному и прочувствовать аромат времени.

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Откуда уши торчат: почему «Провожающая в последний путь Фрирен» — современная классика фотографии
Откуда уши торчат: почему «Провожающая в последний путь Фрирен» — современная классика фотографии
Откуда уши торчат: почему «Провожающая в последний путь Фрирен» — современная классика фотографии
Откуда уши торчат: почему «Провожающая в последний путь Фрирен» — современная классика фотографии
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