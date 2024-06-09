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Падал прошлогодний снег: как «Моя девушка — они» учит любить себя, подражая Миядзаки и Синкаю

Анимация >>
9 июня 2024
На Netflix вышла красочное аниме студии ColoridoТайная жизнь пингвинов», «Дрейфующий дом») о невероятных приключениях слишком сдержанного школьника и в меру экспрессивной демоницы. Японская мультипликация не слишком часто радует нас полным метром, так что пропустить такой весенний релиз мы не могли — и решили всё разузнать о «Моей девушке — они» при помощи тематического канала «Покебол с предсказанием». О мотивирующей сказке Томотаки СибаямыСквозь слезы я притворяюсь кошкой»), стилистических решениях и подражании Миядзаки с другими мэтрами рассказывает Алексей Филиппов.

Падал прошлогодний снег: как «Моя девушка — они» учит любить себя, подражая Миядзаки и Синкаю

Застенчивый школьник Хираги Яцусэ часто предлагает окружающим помощь — и многие этим откровенно пользуются, списывая домашку или скидывая на него уборку спортзала. Родители тоже привыкли, что старший сын никогда не перечит: отец, нашедший мальчику репетитора для подготовки к экзаменам, не желает слушать возражений. Отстаивать себя Хираги так же сложно, как снегу явить себя в летнюю жару, но природная аномалия случается, а вместе с мимолетной зимой в префектуре Ямагата объявляется Цумуги. Независимая девочка с сине-розовыми волосами, потерявшая билет на автобус и отказавшаяся от помощи добродушного сверстника, — представительница народа óни, чья Затерянная деревня сокрыта где-то в заснеженных горах. Так далеко от дома её завели поиски матери, сбежавшей, когда дочь была совсем малышкой, и Цумуги уверена, что нападет на след, добравшись до буддистского храма Ямадэра. Хираги, конечно, вызывается её сопроводить.

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С порога в полном метре Томотаки СибаямыСквозь слезы я притворяюсь кошкой») в глаза бросаются не только кисти рук, будто отрисованные нейросетью (это быстро пройдет), но вопиющая контрастность. Снег — летом, демоница — в мире обывателей, сдержанный Хираги — и экспрессивные все остальные. Хотя «Моя девушка — они» маркирована «13+», с точки зрения истории и конфликта это максимально дружелюбное нравоучительное произведение, чья цель, вероятно, поддержать как самых маленьких, так и их родителей. Глобально студии ColoridoФотоателье», «Сжечь ведьму»), наверное, это удается, но повод для оптимизма при ближайшем рассмотрении кажется спорным.

Падал прошлогодний снег: как «Моя девушка — они» учит любить себя, подражая Миядзаки и Синкаю

Чтобы увязать фантастику и мораль, ключевая мысль несколько утомительно распространяется сразу на несколько уровней. Привыкший скрывать чувства Хираги, у которого особенно нет друзей, переживает, что летом лишится и этих связей, занимаясь с репетитором. Столкнувшись лбами с Цумуги на выходе из автобуса, он начинает видеть не только её маленький красный рожик, но и комья тумана (мини-óни), в которые превращаются заглушаемые эмоции. Люди, постоянно подавляющие себя, рано или поздно превращаются в демонов — тех самых обитателей Затерянной деревни, откуда родом новая знакомая юноши. Однако это лишь полбеды: от посторонних глаз родину óни укрывают Снежные боги, которые в последнее время прогневались на рогатый народ — и пропали (а потом начали на них нападать). Всё это, скажем обтекаемо, связано с привычкой к скрытности: отдельных людей и óни как вида, что может привести как к личным, так и довольно крупным катастрофам.

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Возможно, Сибаяма с соавторкой Юко КакихаройМонолог фармацевта», «Папаши-дружбаны») действительно несколько лет вынашивали замысел, а не ускорились после контракта с Netflix, чтобы полный метр Colorido появлялся на стриминге ежегодно. Однако это не отменяет ощущения сильной разреженности истории, где одна и та же мантра повторяется на разные голоса в спонтанно меняющихся декорациях префектуры Ямагата, а замечательные люди (и óни) быстро решают все проблемы, просто чуть-чуть поговорив. Проще говоря, «Моя девушка — óни» кажется почти дефолтной историей взросления, пускай и не лишенной своего очарования и находок, вроде редкого в аниме изображения вейпа или переосмысления мифа о рогатых демонах (по-прежнему Других — но в эмоциональном смысле).

Падал прошлогодний снег: как «Моя девушка — они» учит любить себя, подражая Миядзаки и Синкаю

Самая же главная ловушка полного метра в добросердечной (а то и популистской) готовности подменить чуткость к себе — любовью [к ближнему]. Если на уровне рифм сюжет мог бы обойтись без Цумуги (её роль сводится к функциям проводницы и manic oni dream girl), то в эмоциональном смысле Хираги так и не обретает субъектность — просто в его внутренней борьбе побеждает, скажем так, не отцовская воля. Для выполненного широкими мазками и контрастами фильма, видимо, разница невелика, но у зрителей рано или поздно могут возникнуть вопросики. Зато наглядно видна пропасть между работами Сибаямы и Миядзаки, Синкаем или Хосодой, чье влияние периодически проступает в кадре: таких лакун, смысловых и визуальных, они просто не оставляют. Ну и волшебное горное «гетто» для интровертов, серьезно?

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