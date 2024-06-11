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Вероломство образов: «Бугипоп никогда не смеется» — культовое экспериментальное аниме из нулевых

Анимация >>
11 июня 2024
Где еще, как не в стенах легендарной студии MadhouseГангрейв», «Когти зверя», «Сонни Бой»), могли создать экспериментальное аниме о чертовщине, творящейся в городе. Сегодня тематический канал «Покебол с предсказанием» напоминает о любопытном примере денпа — историй о мире, погружающемся в безумие: созданном в благословенные нулевые сериале «Бугипоп никогда не смеется». Подробности — в обзоре Сергея Сергиенко!

Вероломство образов: «Бугипоп никогда не смеется» — культовое экспериментальное аниме из нулевых

В академии Синъе только и разговоров, что о Бугипопе — то ли боге смерти, то ли таинственном герое городских легенд. Слухи, впрочем, не беспочвенны, однако разобраться в них не так-то просто — особенно на фоне многочисленных странностей, творящихся вокруг. Кто-то ни с того ни с сего начинает видеть физические манифестации пороков, кто-то — дает людям возможность заглянуть в прошлое, а кто-то — находит удивительный наркотик, дарующий особые силы. Над всеми этими, казалось бы, разрозненными случаями веет призрак Бугипопа — и, кажется, только с его помощью можно найти разгадку происходящего в городе и академии.

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«Бугипоп никогда не смеется» — сериал по-хорошему странный. От него так и веет духом нулевых, когда крупные студии позволяли себе очень смелые эксперименты. Чуть позже у Madhouse выйдет «Агент паранойи», с которым шоу нередко сравнивают. В качестве другого референса частенько всплывают «Эксперименты Лэйн», от которых словно пришла необычная подача сюжета и эффект расслаивающейся реальности. «Бугипоп» также предлагает с головой погрузиться в нелинейный нарратив.

Вероломство образов: «Бугипоп никогда не смеется» — культовое экспериментальное аниме из нулевых

События всех эпизодов, кроме финального, разворачиваются практически параллельно, демонстрируя разные грани одной истории. У каждой серии при этом есть целостный сюжет, обычно вращающийся вокруг какой-то подростковой проблемы. Оно и не удивительно: большинство героев — ученики выпускного класса, и в этом непростом возрасте у каждого найдется ворох проблем, которые, не стыдясь, и вываливают на зрителя. «Бугипоп» был бы интересен уже как антология фантастических зарисовок о сложностях пубертата — но, конечно же, заходит куда дальше.

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Понимание, что всё не так просто, возникает на второй серии. При внешней разнородности эпизоды на деле связаны в единое полотно: промелькнувший фоном персонаж вполне может стать центральным в следующей истории, а словно невзначай брошенная фраза — ключом к мотивации персонажей. Прием не то чтобы оригинальный, но в «Бугипопе» на удивление изящно работает: важные крючки расставлены так тщательно, что забыть их трудно даже спустя какое-то время. Это большой плюс: несмотря на кажущуюся сложность нарратива, за ним на удивление просто следить.

Вероломство образов: «Бугипоп никогда не смеется» — культовое экспериментальное аниме из нулевых

Однако составить целостную картину происходящего, конечно, нелегко: авторы не особенно торопятся раскрывать все детали. Зритель получает, так сказать, прожиточный минимум: до середины шоу уловить, куда всё идет, особенно затруднительно, но и финал не дает долгожданной целостности. Восстановить ключевые события не составит труда: большую часть расскажут почти прямым текстом, — а вот подробности, увы, придется искать в ранобэ (ну или хотя бы второй экранизации).

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Дело в том, что часть важных событий авторы попросту не включили в первую экранизацию. Отсюда сложности с пониманием, например, мотиваций — что у Бугипопа, что у его оппонента, который полноценно возникает ближе к финалу. Что интересно, это вряд ли можно назвать минусом: несмотря на определенную недосказанность, «Бугипоп» выдает вполне внятную историю, оставляя простор для домысливания тем, кто хочет этим заняться.

Вероломство образов: «Бугипоп никогда не смеется» — культовое экспериментальное аниме из нулевых

Если же оставить сюжетные перипетии в стороне, «Бугипопу» всё равно есть, чем похвастаться. Например, у сериала немало интересных визуальных решений: окутывающая большую часть эпизодов сепия придает происходящему налет загадочности, а что-то вроде виньетирования усиливает эффект условности. Словно зритель является невольным свидетелем происходящего. «Ненадежность» повествования, скачущего между точками зрения, усиливает и постоянное деление на главы, создающее нелинейность внутри отдельных подсюжетов. Наконец, авторы с выдумкой подошли к звуковому оформлению сериала, добавив нетрадиционные музыкальные решения, вроде брейкбита и индастриала. Причем мелодии зачастую еще и резко обрываются, что тоже здорово работает на атмосферу.

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Однозначно рекомендовать «Бугипоп» всем, впрочем, трудновато: это экспериментальное аниме с тягучим повествованием, набором странностей и давящей атмосферой, что определенно понравится не каждому. Зато те, кто скучал по запутанному повествованию, недостоверным рассказчикам и просто стильным мрачным вещам, точно почувствуют себя как дома.

«Бугипоп никогда не смеется». Заставка на японском языке

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать об истории и главных хитах студии Madhouse, творчестве Сатоси Кона или о взаимном влиянии поп-культур Японии и Южной Кореи.

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Вероломство образов: «Бугипоп никогда не смеется» — культовое экспериментальное аниме из нулевых фотографии
Вероломство образов: «Бугипоп никогда не смеется» — культовое экспериментальное аниме из нулевых фотографии
Вероломство образов: «Бугипоп никогда не смеется» — культовое экспериментальное аниме из нулевых фотографии
Вероломство образов: «Бугипоп никогда не смеется» — культовое экспериментальное аниме из нулевых фотографии
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