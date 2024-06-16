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Мечтают ли андроиды об электрокофе: «Время Евы» — душевная история про подростков и роботов

Анимация >>
16 июня 2024
Разве робот может участвовать в конкурсе пианистов или хорошо приготовить горячий напиток? Умельцы студии RikkaБледный кокон», «Патэма наоборот») уверены, что да. Как они обходятся с наследием Азимова и Дика в мини-сериале «Время Евы», нам помогает разобраться аниме-канал «Покебол с предсказанием». Погружаемся в расслабленную атмосферу, с кофе и «ломтиком жизни», читая обзор Дарьи Тарасовой, которая знает толк в (даже чипированной) повседневности.

Мечтают ли андроиды об электрокофе: «Время Евы» — душевная история про подростков и роботов

В недалеком будущем человечество развилось (и разленилось) настолько, что стало использовать в качестве прислуги роботов — андроидов, точь-в-точь напоминающих людей (их даже обязали носить проекции-кольца над головой, чтобы никто не перепутал). У старшеклассника Рикуо (точнее, у его семьи) в распоряжении тоже есть механическая помощница Сами. Однажды юноша замечает в её журнале событий странную надпись: «Вы наслаждаетесь “Временем Евы”?» В попытке разузнать, что это значит, парень берет под руку лучшего друга Масаки и следует за гиноидом. Так они узнают о существовании кофейни в серой зоне законов робототехники, где все посетители, будь то люди или антропоморфные машины, равны.

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Рассуждать о репликантской проблеме давно кажется моветоном: разве что создатели предлагают интересный редизайн, как, например, в «Марс Экспрессе». Однако в 2008 году, когда человечество еще не поддалось AI-лихорадке и не обставило квартиры умной техникой, проблема механизированного Другого в соседней комнате, который в теории может следовать непредсказуемым директивам, казалась вполне своевременной и даже сравнительно свежей. Шестичастное «Время Евы» — как раз ненавязчивое размышление о философском наследии Филипа К. Дика без попыток найти конкретный ответ.

Мечтают ли андроиды об электрокофе: «Время Евы» — душевная история про подростков и роботов

Сеттинг — повседневческое пространство кофейни, где не то чтобы сложно, но по инструкции невозможно узнать, кто наслаждается напитком за соседним столом. Обсуждать различия человека с роботом запрещается: за прямой вопрос соседу можно вылететь за дверь. Рикуо и Масаки, впервые оказавшись во «Времени Евы», ведут себя как варвары — и после мягкого выговора (всё-таки первый раз) знакомятся с баристой Наги. Кто она без этой стойки, не будет известно практически до финала.

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Клиентура у «Времени Евы» очень разнообразна. Любопытная и приветливая девушка Акико пытается узнать о каждом госте по максимуму — хотя за стенами заведения, как и велит инструкция, пассивно выполняет людские команды и терпит унижение от хозяев. Четырехлетняя Тиэ притворяется кошкой, так и норовя что-нибудь стащить у Рикуо. За ней приглядывает возрастной опекун Симэй — в этом, казалось бы, привычном дуэте кроется одна из последних разработок робототехники. Рина и Кодзи безумно влюблены и всегда приходят в кафе вместе — окружающим кажется, что полумеханическими отношениями они замещают глубокие романтические травмы, но всё не так просто. Словом, каждый посетитель загадочен по-своему — и не всегда до конца понятно, должен ли он блюсти азимовскую триаду.

Мечтают ли андроиды об электрокофе: «Время Евы» — душевная история про подростков и роботов

Оказавшись в кафетерии, Рикуо и Масаки сталкиваются с основной этической проблемой, которая заставляет одних людей отказываться от слишком умной техники, а других — говорить ChatGPT «Спасибо» после хорошо выполненного запроса. Подростки силятся понять, может ли андроид быть одушевленным в той же степени, что и человек. Рикуо для этого исследует поведение Сами, а также почти отыгрывает дилемму из «Я, робот»: будучи пианистом, он как-то участвует и выигрывает в конкурсе, где среди конкурсантов заявлен репликант. У Масаки развивается драма из-за чрезмерной родительской опеки и (не)участия THX по прозвищу Тэкс. Сомнения старшеклассников, правда, так или иначе бьются о бюрократию: за судьбы всех человекоподобных машин отвечает Комитет по этике, который вправе закрыть кофейню и другие подобные места при малейшем желании.

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Двойственность, с которой стоит (или все-таки нет?) воспринимать дихотомию человек-робот, воплощает визуальное решение аниме. Персонажи в нем созданы дигитально, но выглядят двухмерно, что отчасти отсылает к традиционным техникам рисования. Фоны же выполнены в 3D — как кивок искусственно-технологичной среде.

Мечтают ли андроиды об электрокофе: «Время Евы» — душевная история про подростков и роботов

Конкретного ответа на вопрос, как относиться к быстро развивающемуся ИИ, создатели не дают — но подводят сюжет к довольно универсальной мысли: нужно быть добрым и чутким по отношению что к человеку, что к машине. Отсюда же — идея равноправной кофейни: забудь, кто перед тобой, и просто веди себя по-людски.


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Мечтают ли андроиды об электрокофе: «Время Евы» — душевная история про подростков и роботов фотографии
Мечтают ли андроиды об электрокофе: «Время Евы» — душевная история про подростков и роботов фотографии
Мечтают ли андроиды об электрокофе: «Время Евы» — душевная история про подростков и роботов фотографии
Мечтают ли андроиды об электрокофе: «Время Евы» — душевная история про подростков и роботов фотографии
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