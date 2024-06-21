Прыжок как попытка улететь: «Девочка, покорившая время» — незабываемая история взросления

Нет времени объяснять: аниме-канал «Покебол с предсказанием» предлагает вспомнить первый авторский проект Мамору Хосоды, покорившего в середине нулевых студию Madhouse («Нана», «Тетрадь смерти») и зрителей по всему миру. Следом начались хит за хитом: «Летние войны», «Волчьи дети Амэ и Юки», «Ученик чудовища», «Мирай из будущего», а также недавние «Красавица и дракон». О школьных глупостях и суровости таймлайна в «Девочке, покорившей время» размышляет Андрей Серов.
«Знаешь… когда очень грустно, хорошо поглядеть, как заходит солнце…
»
«Прыжки во времени — это супер. Невозможно остановиться. Каждый день так классно! Смеюсь без остановки!
» — восхищается Макото. «Когда тебе хорошо, разве кто-нибудь не страдает взамен?
» — рассудительно замечает тетя.
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⏳ «Уважаемый старший брат» — необычная история взросления от Осаму Дэдзаки
Такой диалог легко можно представить в «Маленьком принце
» Экзюпери
, но звучит он в ранней работе Мамору Хосоды
— одной из звезд легендарной студии Madhouse
, основанной в 1972 году учениками Осаму Тэдзуки
(среди прочих — Осаму Дэдзаки
, Ринтаро
, Ёсиаки Кавадзири
и Масао Маруяма
). Следом режиссер, успевший ранее поработать над «Ван-Писом
» (1999-♾) и «Самураем Чамплу
» (2004), выпустил под крышей безумного дома захватывающие «Летние войны
» (2009) и основал студию Chizu
. Уже там вышли трогательная повесть о материнской любви «Волчьи дети Амэ и Юки
» (2012), «по-отцовски» брутальный «Ученик чудовища
» (2015), автобиографическая сказка «Мирай из будущего
» (2018), «Красавица и дракон
» (2021) — проникновенная история о внутренней боли, которую не скрыть даже в недрах виртуальной реальности.
Мамору Хосода — настоящий хрононавт: сочиняя архетипические семейные драмы, он не забывает добавлять шестеренки фантастики и поглядывать на стрелки часов, тонко улавливая актуальные тревоги людей на протяжении вот уже 20 лет. В работах режиссера рефреном звучит мысль, что отправиться в будущее или виртуальное пространство — гораздо легче, чем оставаться в повседневной неопределенности. Так следы «Девочки…», чей силуэт запечатлен на логотипе Chizu, проступают практически во всех работах Хосоды: его истории взросления зачастую оказываются в необходимое время и нужном месте. Perfect timing.
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⏳ «Блюз машины времени о четырех с половиной татами»
Обычная школьница Макото предпочитает свободные часы посвящать не урокам и подготовке к экзаменам, а игре в бейсбол с приятелями — весельчаком Чаки и рассудительным Косукэ. Однажды, «удачно» споткнувшись в школьной лаборатории, она получает способность перемещаться во времени. Только, в отличие от других свидетелей темопральных парадоксов, Макото тратит «прыжки» на несерьезные вещи: поспать подольше, продлить обед или сходить в караоке, ну и списать на контрольной, конечно, — куда без этого. Задачи уровня сэндлеровского
«Клика
» (2006), а не других сюжетов XXI века о непослушных таймлайнах, вроде «Врат Штейна
» (2011), «Петли времени
» (2012), «Бойфренд из будущего
» (2013) или хосодовского же «Мирая».
«Я рада, что ты, похоже, не тратишь прыжки на серьезные вещи
», — в какой-то момент замечает добрая тетушка Кахо. Макото это осознает не сразу, для начала столкнувшись с лимитом на путешествия — в лучших традициях сказки про цветик-семицветик. Затем она понимает, что «глупости», ради которых беспокоила вечность, пытаясь избежать ошибки на лабораторной или свести друга с влюбленной в него девочкой, имеют печальные последствия — как для нее, так и других. «Каждый раз, когда ты хотела попасть в прошлое, ты играла с чувствами людей
», — суммирует Кахо, и с мудрым замечанием тетушки вновь не поспоришь. Макото сама прекрасно это осознает — и тратит последний прыжок на по-настоящему важное и благородное дело.
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⏳ «Человеческое бремя — чувствовать свою единичность»: подкаст о «Паприке»
Первая крупная работа Мамору Хосоды, основанная на одноименном романе Ясатаки Цуцуи
(между прочим автором «Паприки
»), выходит за рамки притчи о «большой силе и большой ответственности» или истории взросления, увиденной через призму «теории струн», «эффекта бабочки» и так далее. В первую очередь, режиссер учит принимать ответственность за свои решения, к чему призывает и тетушка Кахо, говоря племяннице о прыжках, что «это часто случается с девушками в твоем возрасте». С похожими парадоксами сталкиваются все сверстники Макото: ведь покорить время — значит, понять чего-ты хочешь в жизни и от нее, определиться с приоритетами и будущим. В этом смысле наиболее выразительна сцена, когда Макото, яростно сопротивляясь ветру, бежит на встречу с Чаки, пытаясь обогнать кадр/анимацию/само время. В конце концов, ей это удается: камера не поспевает, оставаясь где-то позади. «Я что-нибудь придумаю», — в полной растерянности твердит Макото. И только в финале она уверенно скажет: «Я решила, кем хочу стать
».
Через путешествия во времени она осознает не красоту повседневности, ценность каждого заката или дня, а определяется с будущим. Шаг, кажется, даже более важный — особенно учитывая, что время никого не ждет.
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