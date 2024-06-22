От унитаза до демократии: «Отныне Мао, король демонов!» — история попаданца, очаровавшего миллионы девушек

Этот неловкий момент, когда тебя макают головой в унитаз, а там оказывается портал в другой мир, где ты — король демонов! Сегодня, наверное, многие уже пресытились аниме в жанре исекай, однако в нем хватает жемчужин — и среди произведений для девушек (сёдзё), конечно, тоже. Приготовьтесь к встрече с очаровательным попаданцем от студии Deen («Ооку», «Когда плачут цикады»), которого из анналов истории призвал аниме-канал «Покебол с предсказанием». О культовом сериале «Отныне Мао, король демонов!», вокруг которого в России нулевых образовался небольшой, но активный фандом, рассказывает Юлия Тарасюк.
Юри Сибуя — самый настоящий ОЯШ (обыкновенный японский школьник), добрый и отзывчивый парень. Однажды он ввязывается в драку, заступаясь за одноклассника, к которому пристает шайка школьных хулиганов. Во время стычки Юри затаскивают в туалет и окунают головой в унитаз. К всеобщему удивлению, там открывается портал в другой мир, куда и засасывает нашего героя. Юноша узнает, что он, оказывается, — демон-мадзоку, рожденный на Земле в смешанном браке. Вдобавок он еще и новый король параллельного мира Син-Макоку, где идет война между людьми и мадзоку. Последние, кстати говоря, внешне практически не отличаются от людей — просто обладают магическими способностями и сверхсилами.
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Мир, куда попадает Юри, интересный и странный — чего только стоят отдельные обычаи. Приехав во дворец, он знакомится с обворожительной экс-королевой демонов, а также с тремя её взрослыми сыновьями. Младший по имени Вольфрам — типичный красавчик-цундэрэ
с вьющимися золотистыми волосами, который сомневается в королевском происхождении пришельца. Между юношами завязывается перепалка, в ходе которой Юри дает Вольфраму пощечину. Он и не догадывается, что, согласно местным традициям, это предложение руки и сердца. Разъяренный и униженный Вольфрам кидает на пол нож, а Юри, опять же не зная обычаев, его поднимает, таким образом, принимая вызов королевского сына на дуэль. Во время поединка, который представляется собой магическую схватку, Юри чуть не проигрывает Вольфраму как довольно сильному мадзоку-магу. Однако в герое впервые пробуждается демоническая сущность — и с помощью сильного колдовства он побеждает Вольфрама, вынужденного признать нового короля.
Следом Юри выясняет, что может путешествовать между мирами через воду (дело оказалось не совсем в унитазе). На Земле у героя тоже есть соратники и даже те, кто прекрасно знает о его происхождении, а в Син-Макоку он старается прекратить распри между демонами и людьми, построив мирное государство. В этом ему помогают уже упомянутый Вольфрам, с которым Юри так неосторожно «объявил помолвку», а также несколько знатных красавцев: эмоциональный наставник Гюнтер, рассудительный мечник Конрад и суровый тактик Гвендаль, который на самом деле любит вязать милые игрушки. Каждый герой по-своему обаятелен и по мере развития событий становится зрителю родным и любимым.
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Изначально «Отныне Мао, король демонов!
» — серия ранобэ для девушек от писательницы Томо Такабаяси
. Выходит она с 2000 года по сей день и пользуется огромной популярностью у читательниц. Помимо аниме по мотивам ранобэ выпустили мангу, записали серию аудиопостановок и даже создали несколько игр для РС и Playstation.
Что касается аниме, то «Отныне Мао, король демонов!» — ламповое фэнтези с захватывающими приключениями и приятными персонажами. Герои отправляются в разные уголки Син-Макоку, Юри изучает местные традиции и обычаи, узнает историю мадзоку и их конфликта с людьми. Такабаяси серьезно проработала мир и каждое странствие, поэтому оторваться от просмотра сложно: хочется продолжать уютный поход с персонажами, стремящимися восстановить гармонию.
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В избытке и комедийных моментов — при этом юмор в аниме добрый и действительно остроумный (над отдельными эпизодами смеешься в голос). То Юри пытается совладать со своенравным «живым» мечом, то подвергается атаке роя «медведопчёл», что и говорить про забавные ситуации, в которые попадают персонажи (и динамику отношений между ними). Настоящий дух подростковых приключений!
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