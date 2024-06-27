Монстр на каникулах: «Выходной Господина Злодея» — ламповое аниме о том, что всем нужно отдыхать

Руководство от инопланетного захватчика, как правильно отдыхать. Что? Да! Свежая порция повседневности (зимняя премьера) от аниме-канала «Покебол с предсказанием». Как сериал «Выходной Господина Злодея», выпущенный студиями Shin-Ei Animation («Озорная Такаги», «Кот-призрак Андзу») и SynergySP («Инициал Ди», «Мэйджор») раскрашивает приземленные вещи неземным восприятием, читайте в обзоре Дарьи Тарасовой!
«Я — один из высокопоставленных офицеров Лиги зла, организации, что намерена стереть человечество с лица Вселенной. Каждый день мы сражаемся, чтобы захватить эту планету и сделать её частью своей родины. Однако сегодня у меня выходной
», — с этой фразы начинается большая часть зарисовок из жизни Генерала
— простого функционера, которому тоже иногда надо отдыхать. Бог с ними с Рейнджерами, защищающими Землю, к черту миссии и бюрократию. Сегодня мы отдыхаем!
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Титульный герой «Выходного Господина Злодея
», созданного Shin-Ei Animation
(«Озорная Такаги
», «Кот-призрак Андзу
») и SynergySP
(«Инициал Ди
», «Мэйджор
») по одноименной манге Ю Морикавы
, воплощает заветы Ханны Монтаны
. По будням — стратег с убийственным взглядом и почти скорпионьим хвостом, планирующий захват планеты. По выходным — хипстероватый молчаливый парень в темном тренче, обожающий смотреть на панд, пробовать новые вкусы мороженого и подкармливать уличных котов.
Обманываться не стоит: хотя у персонажа с таким резюме должна быть история-другая с работы, от которой кровь стынет в жилах, этой сфере не уделено практически никакого внимания. Напротив — никто не проясняет, как именно Лига попала на Землю, что конкретно входит в обязанности титульного героя или откуда взялись Рейнджеры (конечно же, поименованные по цветам: Рэд
, Пинк
, Блэк
, Блю
и далее). Практически все эпизоды склеены из досуговых арок, то несвязанных, то вырастающих одна из другой, где миссия темного лорда — скажем, выпытать у продавщицы в супермаркете, не завезли ли его любимые булочки.
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Кажется, что такое несерьезное отношение к сеттингу должно если не отталкивать, то хотя бы озадачивать. На деле же оно лишь помогает, с одной стороны, сконцентрироваться на будничности, с другой — слегка деконструировать классический ход «добро vs зло на примере конкретных ребят». Рейнджеры стереотипны, злодеи, в целом, тоже, так что брифинга про «высокопоставленного офицера» и «стереть человечество» хватает сполна.
В иллюстрации быта «Выходной» действует по алгоритмам «ломтика жизни
». Раз уж планета выступает третьим местом
, неродным полем битвы для обеих сторон, то и с людскими причудами что Генералу, что визави придется мириться — и это даже приятно. Если вы забыли, почему панды клевые, — тайтл открывается целым эпизодом, где злодей проводит день в зоопарке, наблюдая за этими животными. Так же, кстати, и с котиками! О гастрономических предпочтениях современных японцев тоже можно кое-что узнать: мистер захватчик перепробует разные виды мороженого и снеков, всякую несладкую китайскую выпечку, десерты в форме панд и прочую снедь. Освежающее напоминание о том, почему иногда в капитализме приятно жить.
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Наконец, «Выходной» учит простой истине, которую постоянно забывают трудоголики: время отдыха — священно. Блуждая по улицам города в свой дэй-офф, Генерал то натыкается на вечно теряющегося Рэда, то помогает Пинк отыскать пропавший брелок, то обнаруживает, что не один помогает уличным животным. И каждый раз, вместо того, чтобы ошарашить неприятеля атакой, и он, и его противники уважительно говорят друг другу: прости, сегодня не могу — отдыхаю. Делу время — потехе час, а в выходной — пусть весь мир поживет.
«Выходной Господина Злодея». Трейлер №2 на японском языке
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