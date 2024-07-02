Круши-ка, дядя, ведь недаром: «Кайдзю №8» — циклопическая комедия о преображении юношей после 30

Массовая культура одержима культом молодости, и героями большинства произведений для широкой аудитории оказываются подростки. Тем любопытнее, что одним из хитов весеннего аниме-сезона оказалась история 32-летнего уборщика. Правда, он довольно быстро получил способность превращаться в кайдзю — могучего монстра, — но сам факт! Разбираемся в «Кайдзю №8» — новинке Production I.G («Волейбол», «Консьерж универмага "Арктика"») — при помощи тематического канала «Покебол с предсказанием». Заслужил ли сериал про Кафку Хибино свой порядковый номер — цифрами здесь отмечают самых мощных, гранд-кайдзю — рассуждает Алексей Филиппов. Кстати, аниме уже продлили на второй сезон.
Проснувшись однажды ночью после «травмы на производстве», уборщик циклопических трупов Кафка Хибино обнаружил, что он в больничной постели превратился в страшного кайдзю. За стенами госпиталя — мир, где исполинские чудовища устраивают хаос едва ли не чаще природных катаклизмов; особенно достается Японии. С загадочными тварями борются профильные Силы самообороны, экипированные хай-тек-разработками на базе знаний о кровожадных созданиях.
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Хибино с детства мечтал вступить в ряды защитников человечества, но вот ему 32, окно возможностей закрывается, а вступительные испытания, которые он ежегодно сдавал 12 лет подряд, пройти так и не удалось. Кафка уже было смирился, что его удел — вместо истребления монстров — расчищать последствия сражений, когда фортуна даровала последний шанс. В уборщики записался юный Рэно Итикава, намеренный стать кайдзюборцем, и его страсть толкнула Хибино попробовать вновь. Тем более кадровый голод заставил ведомство увеличить «призывной возраст» до 34, а ночью в палате Кафка обрел небывалую силу. Ему в рот залезло создание, похожее на большого москита, и теперь мужчина способен превращаться в антропоформного монстра невероятной силы.
Незамысловатый хай-концепт «Кайдзю №8
» позволяет сюжету Наоя Мацумото
, автора оригинальной манги, балансировать между чистым, как слеза подростка, героическим сёнэном
и легкой, на каком-то подкожном уровне деконструкцией. Классическая насмешка фатума
, превращающая героя в то, что он ненавидит больше всего, настигает не обычного японского школьника (тм), но сравнительно взрослого мужчину (в субтитрах Crunchyroll по этому поводу «сэмпай» остроумно решили переводить как «дядя»). Глобально мотивация Кафки формируется из желания всех спасти — и поравняться с подругой детства Миной Асиро, которая стала звездой СО и командующей Третьего дивизиона. Вербовочные плакаты с ней развешаны по всему городу — и будто глядят с укором на горе-защитника.
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Среди прочих кадетов детина Хибино тоже тотально выделяется: и тем, что некоторым почти годится в отцы, и рекордно низким боевым потенциалом (мощь кайдзю он, конечно, скрывает), и обширными познаниями в анатомии монстров (годы разделывания туш не прошли даром). В сущности, это целеустремленный родственник Гомера Симпсона
(есть даже мимическое сходство), не успевший разменять мечту на семью и готовый к роли второго плана. Конечно, пока однополчанам не начинает грозить смертельная опасность, что — при выросших активности и мощи чудовищ — происходит довольно часто.
Сюжетный каркас сериала Production I.G
(«Волейбол
», «Призрак в доспехах
») составлен из проверенных блоков: Мацумото не изобретает велосипед, но собирает его монструозную версию. Негаданное перевоплощение, как в «Атаке титанов
», пробивная способность «Ванпанчмена
» или недавних «Магии и мускулов
», полигон и внутрикомандная динамика «Моей геройской академии
». Только возраст и человеческое бессилие Кафки создают крохотный зазор между «Кайдзю №8» и привычной формулой. Похожую смену ракурса — в числе, правда, других приемов — практикует кумир мангаки Хидэаки Анно
, создатель «Евангелиона
» и режиссер, например, «Годзиллы: Возрождения
». С ними у сериала тоже немало общего: от аскаподобной цундэрэ Кикору, гениальной 16-летки — однофамилицы Кагуи Синомии, до всеобщих проблем с деспотичными отцами и, конечно, дизайна кайдзю.
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За последнее отвечала студия Анно Khara
, хотя местных монстров легко представить и во вселенной «Иллюзии рая
» — прошлогоднего хита Production I.G, где неожиданностей и странностей на один эпизод набиралось больше, чем тут за целый сезон. Умеренно экспериментальным выглядит первый эпизод — производственная драма в ошметках огромных трупов, — а в остальном ведущие режиссеры Томоми Камия
и Сигэюки Мия
полагаются на жанровую мускулатуру и проверенные комбинации. Дуэт, чаще работавший над раскадровкой, чем постановкой (первый — с «Моб Психо 100
» и «Человеком-бензопилой
», второй — с «Сагой о Винланде
» и «Буттигири?!
»), грамотно чередует комедию с экшном, повседневность — с драмой, саспенс — с сакугой.
Казалось бы, а разговоров-то было: в роли хита «Кайдзю №8» еще на стадии манги дышал в затылок «Семье шпиона
», где тоже концепт и баланс перекрывают недостачу откровений. Однако первый сезон оставляет надежду, что недосказанности обернутся для скептиков туше, а не клише: как в плане развития характеров, так и в вопросе монструозных многоходовочек. Наконец, отношения Кафки и Мины, хочется верить, не скатятся в заурядный романтик, который грозит проглотить все находки, как чудовищная натуру — выдающуюся человечность экс-уборщика. Не зря же на титрах предупреждают, что поступки — важнее рода и слов.
«Кайдзю номер восемь». Трейлер №4 с русскими субтитрами
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