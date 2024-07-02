Круши-ка, дядя, ведь недаром: «Кайдзю №8» — циклопическая комедия о преображении юношей после 30

анонс

Монстр на каникулах: «Выходной Господина Злодея» — ламповое аниме о том, что всем нужно отдыхать

От унитаза до демократии: «Отныне Мао, король демонов!» — история попаданца, очаровавшего миллионы девушек

Вспоминаем первый фильм, где Мамору Хосоды получил творческую свободу

16 июня

Мечтают ли андроиды об электрокофе: «Время Евы» — душевная история про подростков и роботов

«Забудь, кто перед тобой, и просто веди себя по-людски»