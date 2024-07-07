Бей и пеки: как аниме «Магия и мускулы» прокачалось во втором сезоне

Летний аниме-урожай принес еще только первые серии некоторых премьер, а значит, у нас есть время разобраться с теми новинками года, которые выдали целый сезон. В этот раз профильный канал «Покебол с предсказанием» предлагает вернуться в стены колдовской академии Истон, где зимой показали второй сезон «Магии и мускулов» — задорного аниме про качка в мире условной «поттерианы» от студии A-1 Pictures («Синий экзорцист», «Поднятие уровня в одиночку»). Насколько работает тактика героя, который решает все проблемы кулаками и профитролями, рассказывает Сергей Сергиенко.
Мэш Бёрндэд
родился в волшебном мире без грамма маны в организме. По колдовским законам таких детей нужно душить в младенчестве, но стараниями приемного отца
он дожил до подросткового возраста. Попутно Мэш учился компенсировать отсутствие волшебных сил с помощью грубой физической: он и бегать мастак, и кулаками помахать мастер. В первом сезоне юного силача выследил правительственный агент
и поставил перед выбором: либо приговор, либо поступление в магическую академию Истон с обязательным условием добиться статуса Вестника Бога. Так называют элиту, которая способна в числе прочего устанавливать новые правила. На последнее, соответственно, и расчет: если у Мэша всё получится, то бесчеловечный закон об обязательной экзекуции немагов можно будет отменить.
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Итак, Бёрндэд сдал экзамены без единого взмаха палочкой и успел обзавестись друзьями, а также победить несколько врагов (которые, по заветам сёнэна
, тоже стали верными товарищами). Проблемы однако и не думают заканчиваться: главная — теперь многие прознали, что Мэш не владеет магией (что сделало его успехи вдвойне унизительными для юных и заслуженных волшебников). Естественно, первокурсника собираются судить, но в дело вмешивается ректор Уолберг Байган
, настаивающий, что Мэш заслуживает шанс сдать экзамен. До кучи объявляется Инносент Зеро
— таинственный волшебник, собирающийся подчинить себе весь мир. Мэша, правда, больше пугают письменные экзамены. В общем, дела обстоят очень не очень, но Бёрндэд, само собой, прорвется. Не привыкать.
Если первый сезон «Магии и мускулов
» предлагал, скорее, пародию на «поттериану» без каких-то особых наворотов
, то во втором наконец-то проклюнулся сюжет, больше похожий на нормальную историю. Благодаря этому аниме смотрится куда стройнее: жанровые шпильки и фирменный юмор никуда не делись, но к ним добавилось более связное повествование. Конечно, здесь по-прежнему полно тропов фэнтези и сёнэна, которые одновременно высмеиваются, что, правда, работает даже в плюс. Всё же пародии положено брать максимально известные вещи, чтобы вдоволь над ними поиздеваться. В этом плане сериал не разочаровывает: Мэш, как и Сайтама
в «Ванпанчмене
», решает проблемы максимально нетривиальным способом, что неизменно дает повод посмеяться. Решений обычно два: насилие и профитроли. Последних по-прежнему много, хотя, возможно, и не настолько, как в прошлом сезоне.
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Плюс, наконец, намечается глобальный конфликт, внезапно связанный с тайной происхождения Мэша, который, впрочем, к этому откровению равнодушен. Если для зрителей, ожидающих развития персонажа и сюжета, это серьезный крючок, то для нашего героя — просто сложное предложение, которое можно пропустить мимо ушей. Весь замес для качка сводится к стандартному «Они обижают моих друзей, а значит, нужно им развалить кабины с вертухи
». Кажется, после двух десятков серий прием должен поднадоесть, но нет: почему-то продолжает отлично работать.
В целом второй сезон «Магии и мускулов» логично развивает идеи, заложенные еще в начале. Однако несколько настораживает, не превратится ли шоу из пародии в то, что само и высмеивает (на что, в числе прочего, намекают финальные эпизоды). Там Мэш как будто становится типичным сёнэн-героем, напрочь забывая о придурковатости в угоду неожиданному пафосу. Всё не доходит до критической отметки, но звоночки, честно говоря, тревожные (возможно, читавшие мангу подтвердят или опровергнут). Впрочем, следующий сезон уже заявлен, историю доведут до конца. Ждем финал
?
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