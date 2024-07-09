Дружба — это чудо: «Хвост феи» — культовое и забавное аниме, которое умнее, чем кажется

Почти 20 лет минуло с первой главы «Хвоста феи» — и пять с последнего эпизода одноименного аниме. Теперь же стартовал сериал по арке «Столетний квест», которую автор первоисточника пишет до сих пор (а в России оперативно показывает Кинопоиск). Вспомнить, как развивалась франшиза Хиро Масимы и какую роль в этом сыграла (преимущественно) студия A-1 Pictures («Темный дворецкий», «Мастера Меча Онлайн»), нам поможет тематический канал «Покебол с предсказанием». Анастасия Зайцева рассказывает о роли дружбы и жанровых клише в фэнтези-мире, а также почему «Хвост феи» так и не поравнялся с тайтлами Большой тройки.
История «Хвоста феи
» началась в 2006-м — с первой главой фэнтези-манги Хиро Масимы
. Уже в 2009 году стартовала аниме-адаптация, за которую отвечала преимущественно студия A-1 Pictures
(«Поднятие уровня в одиночку
», «Пресвятые отроки
»). С тех пор франшиза приняла очертания вселенной: три сезона в 300 c лишним эпизодов, несколько спин-оффов
, полнометражные фильмы
и сериал-приквел. Манера подачи, стиль, тематика — всё выдавало в «Хвосте феи» если не родного, то хотя бы троюродного брата «Ван-Пис
», «Наруто
» и «Блич
», с которыми многие зрители успели познакомиться к тому моменту. Однако, несмотря на явное сходство, сериалу так и не удалось встать в один ряд с Большой тройкой.
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«Хвост феи: Столетний квест»
Вымышленное королевство Фиор населяют люди и волшебники. Последние состоят в специальных гильдиях и выполняют задания разного уровня сложности. В одну из них и горит желанием вступить начинающая заклинательница звездных духов Люси
. По удачному стечению обстоятельств она встречает огненного мага Нацу
, который исполняет её мечту. Так героиня оказывается в «Хвосте феи» — гильдии, славящейся экстравагантностью и безбашенностью. Нацу и Люси быстро сближаются, а вскоре к их команде присоединяются эксцентричный мастер ледяного созидания Грей
и строгая Эрза
, владеющая заклинанием перевооружения. Вместе они берутся за миссии, попутно посещая разные уголки королевства.
Фэнтезийный мир «Хвоста феи» не пестрит яркими локациями, как, например, «Ван-Пис»: за редким исключением вроде острова Тенрю они повторяют друг друга. Населяют Фиор тоже преимущественно обычные люди — хотя фантастических существ более чем достаточно: драконы, звездные духи, демоны, иксиды. К последним, к слову, принадлежит маскот сериала и лучший друг Нацу — летающий кот Хэппи
. Внешне — привычное средневековое королевство из фэнтези, но одежда героев, инфраструктура некоторых городов, поезда и машины, на которых можно путешествовать с помощью магии, выдают зачатки индустриального общества, а местами и современность.
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Формально проводницей в мир сериала выступает Люси, однако образ типичного сёнэн-героя достается Нацу. Он обладает парой характерных качеств (буйный нрав и доброе сердце), а также заветной целью: найти отца-дракона, который его вырастил. Впрочем, его поиски не являются сквозным сюжетом, а явный протагонист отсутствует. Это практически образцовый представитель ансамблевого аниме, где у всех центральных персонажей есть отдельные арки, раскрывающие подробности их жизни до вступления в «Хвост феи», а основное внимание сосредоточено на выполнении миссий.
История в тайтле циклична и почти самовоспроизводится от арки к арке: гильдия или её участники попадают в беду, а команда Нацу непременно вызывается решить проблему. Хотя в сериале и есть ключевой антагонист (темный маг Зереф
), прямое столкновение с ним происходит лишь в финале. До этого главные герои преимущественно сражается с темными организациями, которые, как правило, хотят повергнуть мир в пучину тьмы — или просто уничтожить ненавистный «Хвост феи».
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Аниме выходило в то время, когда сёнэн
, каким мы его знаем сегодня, еще формировался. Неудивительно, что в тайтле собраны большинство клише и тропов. Утрированный юмор; неестественные гримасы; фансервис; филлерные эпизоды и даже арки; обилие бесполезных персонажей, которые внезапно появляются и быстро исчезают; бои, построенные на превозмогании; длинные экспозиции. Из-за чрезмерных несерьезности и мягкости может показаться, что «Хвост феи» наивная, даже детская история. Однако во многих миссиях Масима затрагивает вполне серьезные темы: тяготы запретной любви, ужасы священной войны и геноцида, трагедию рабства и детского труда.
Нередко сериал также критикуют за гиперфиксацию на теме дружбы: в изложении Хиро Масимы неизменный атрибут сёнэна приобретает гротескные черты. Герои постоянно говорят о поддержке товарищей, которая придает им сил даже в самых сложных ситуациях. Подобно миссионерам, они распространяют свои идеи, пытаясь переубедить даже самых заядлых злодеев, — и (внезапно!) у них это получается. Однако было бы ошибкой утверждать, что в «Хвосте феи» тема и феномен дружбы используются топорно или неоправданно. Неслучайно для сюжета важна не формальная интрига, а сам путь, на котором герои переживают кризисы, что неизбежно их сближает. Важная роль отведена и самой гильдия, которая обычно в фэнтези-историях лишь институт деловых связей, где отношения построены на подчинении и конкуренции. Немало примеров можно встретить и в самом тайтле. Скажем, в «Саблезубом Тигре» под предводительством Джиемма
отношения построены на силе, а слабость наказывалась самым жестоким образом. В «Хвосте феи» всё иначе.
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Члены гильдии преимущественно сироты, а близкородственные связи тех, у кого всё же есть родня (например, Люси), оказываются, скорее, источником проблем. Узы, которые связывают персонажей, строятся не на крови или расчете. Даже магия на самом деле не так важна — совсем не она объединяет героев. Особенно это заметно в арке об Эдоласе — альтернативном мире, где нет волшебства, но «Хвост феи» там остается таким же дружным. Сложно сказать, был ли озабочен Хиро Масима инструментализацией и коммодификацией человеческих отношений, которые отчетливо проявляются в наше время, но он предложил зрителям еще одну эскапистскую сказку. Альтернативный проект коммунитарности, где главную роль играют дружеские узы.
«Хвост феи: 100-летний квест». Трейлер на японском языке
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