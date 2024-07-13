Отхватывает на лету: «Ветролом» — «Слово пацана» про воспитанных хулиганов современной Японии

Бойкий «Ветролом» — приятное открытие весеннего аниме-сезона, где жанровая драчливость сочетается с драмой и познанием себя. При поддержке тематического канала «Покебол с предсказанием» разбираемся с уже вышедшими новинками, пока летние премьеры только разогреваются. О структуре и философии сёнэна CloverWorks («Хоримия», «Семья шпиона»), образцовом аниме для юношей до 18, рассказывает Дарья Тарасова.
С малых лет Харуку Сакуру
травили и сверстники, и взрослые — из-за гетерохромии
глаз и волос. Выбора особо не оставалось: в попытках дать отпор недружелюбному миру он вырос в озлобленного подростка-одиночку. Переехав в новый город, уже старшеклассник Сакура выбирает школу «Ветерок» — не по качеству образования, но реноме: где, по слухам, шпана посильнее, там и проще доказать кулаком, что с тобой лучше не связываться. За день до начала учебы парень случайно ввязывается в драку с будущими однокашниками, чья банда носит имя «Ветролом», — и они сразу принимают Сакуру за своего.
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Если питчить свежий сёнэн
по манге Сатору Нии
одной фразой, подошла бы следующая: представьте «Слово пацана
» про современную Японию и с хулиганами повоспитаннее (плюс с оглядкой на «Токийских мстителей
» и — внезапно — «Токийского гуля
»). Если описывать не вайб, а сюжет, тогда: старшеклассники лупцуют друг друга, таким образом познавая себя, мир и что такое справедливость. В общем, «Ветролом
» придерживается базовости и бойкости сёнэновых штук, которые в равной степени вызывают скептицизм и энтузиазм у (не)целевой аудитории.
Сеттинг и персонажная выборка действительно не ахти — всё очевидно. Школьная форма служит прикрытием и опознавательным знаком для подростковых группировок, а классы — не столько место учебы, сколько стратегическая ставка для обсуждения очередной потасовки с ребятами из соседней ГОУ СОШ. Герой носит черты типичного изгоя, которому честь и статус дороже жизни, но доброе сердце отзывается, когда слабый в беде. Эту двойственность — хук самолюбия против джеб-кросса сердечного ритма, — видимо, воплощает контрастная внешность.
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Галерея новых друзей — спарринг-партнеров Сакуры тоже контрастна из жанрового принципа. Есть малолетка Кётаро
, построивший свою личность вокруг боев, есть харизматичный заместитель Хаято
, не обделенный чувством юмора, есть еще один новобранец Акихико
, который пока боится совать нос в дела старших (разобьют еще!), есть молчаливый бывалый Хираги
… Вишенка на торте — лидер банды Хадзимэ Умэмия
, в котором никто бы и не признал заводилу: больно томен взгляд этих иссиня-зеленых глаз, а сам тип слишком любит свой огородец на крыше школы. Есть в пацанском стане, конечно, и лимитированная героиня — сестра главаря Котоха
, приглядывающая за оравой мальчуганов из кафе, которым заведует.
Городок поделен на зоны влияния разных школ, и без неизбежных пубертатных конфликтов не проходит и дня. Часть сюжетных линий можно представить в форме турнирной таблицы с командными и личными боями. Правда, у «Ветролома» есть и глобальный сайдквест, не уступающий по значимости основному. Учащиеся патрулируют территорию не столько ради отлова заплутавших соперников, сколько для защиты местных жителей от любой, в общем-то, опасности.
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Философия группировки проста: хоть они и добиваются порядка насилием, но никогда им не злоупотребляют. Попав в такую среду, Сакура узнает нечто, что переворачивает его мир: у кулаков может быть условно положительное применение (важно: никакого восхваления насилия, как и в «Слове пацана», тут нет). Жестокость ровесников и даже взрослых научила подростка, что свое место нужно заслужить — и обязательно боем. Однако окружение бывает не таким жестоким и отвергающим, а кулак спокойно можно разжать — потому что тебе протягивают руку.
При таких действительно базовых вводных «Ветролом» умело балансирует между проникновенностью самопознания с формированием внутреннего стержня и зрелищностью китча (файтинговые сцены то гиперреалистичны, то нещадно гиперболизированы). Более того — повествование между драмой и дракой поделено достаточно умело, чтобы зрительский кулак тянулся не к лицу соседа, а надписи «Следующая серия».
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