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Отхватывает на лету: «Ветролом» — «Слово пацана» про воспитанных хулиганов современной Японии

Анимация >>
13 июля 2024
Бойкий «Ветролом» — приятное открытие весеннего аниме-сезона, где жанровая драчливость сочетается с драмой и познанием себя. При поддержке тематического канала «Покебол с предсказанием» разбираемся с уже вышедшими новинками, пока летние премьеры только разогреваются. О структуре и философии сёнэна CloverWorksХоримия», «Семья шпиона»), образцовом аниме для юношей до 18, рассказывает Дарья Тарасова.

Отхватывает на лету: «Ветролом» — «Слово пацана» про воспитанных хулиганов современной Японии

С малых лет Харуку Сакуру травили и сверстники, и взрослые — из-за гетерохромии глаз и волос. Выбора особо не оставалось: в попытках дать отпор недружелюбному миру он вырос в озлобленного подростка-одиночку. Переехав в новый город, уже старшеклассник Сакура выбирает школу «Ветерок» — не по качеству образования, но реноме: где, по слухам, шпана посильнее, там и проще доказать кулаком, что с тобой лучше не связываться. За день до начала учебы парень случайно ввязывается в драку с будущими однокашниками, чья банда носит имя «Ветролом», — и они сразу принимают Сакуру за своего.

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Если питчить свежий сёнэн по манге Сатору Нии одной фразой, подошла бы следующая: представьте «Слово пацана» про современную Японию и с хулиганами повоспитаннее (плюс с оглядкой на «Токийских мстителей» и — внезапно — «Токийского гуля»). Если описывать не вайб, а сюжет, тогда: старшеклассники лупцуют друг друга, таким образом познавая себя, мир и что такое справедливость. В общем, «Ветролом» придерживается базовости и бойкости сёнэновых штук, которые в равной степени вызывают скептицизм и энтузиазм у (не)целевой аудитории.

Отхватывает на лету: «Ветролом» — «Слово пацана» про воспитанных хулиганов современной Японии

Сеттинг и персонажная выборка действительно не ахти — всё очевидно. Школьная форма служит прикрытием и опознавательным знаком для подростковых группировок, а классы — не столько место учебы, сколько стратегическая ставка для обсуждения очередной потасовки с ребятами из соседней ГОУ СОШ. Герой носит черты типичного изгоя, которому честь и статус дороже жизни, но доброе сердце отзывается, когда слабый в беде. Эту двойственность — хук самолюбия против джеб-кросса сердечного ритма, — видимо, воплощает контрастная внешность.

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Галерея новых друзей — спарринг-партнеров Сакуры тоже контрастна из жанрового принципа. Есть малолетка Кётаро, построивший свою личность вокруг боев, есть харизматичный заместитель Хаято, не обделенный чувством юмора, есть еще один новобранец Акихико, который пока боится совать нос в дела старших (разобьют еще!), есть молчаливый бывалый Хираги… Вишенка на торте — лидер банды Хадзимэ Умэмия, в котором никто бы и не признал заводилу: больно томен взгляд этих иссиня-зеленых глаз, а сам тип слишком любит свой огородец на крыше школы. Есть в пацанском стане, конечно, и лимитированная героиня — сестра главаря Котоха, приглядывающая за оравой мальчуганов из кафе, которым заведует.

Отхватывает на лету: «Ветролом» — «Слово пацана» про воспитанных хулиганов современной Японии

Городок поделен на зоны влияния разных школ, и без неизбежных пубертатных конфликтов не проходит и дня. Часть сюжетных линий можно представить в форме турнирной таблицы с командными и личными боями. Правда, у «Ветролома» есть и глобальный сайдквест, не уступающий по значимости основному. Учащиеся патрулируют территорию не столько ради отлова заплутавших соперников, сколько для защиты местных жителей от любой, в общем-то, опасности.

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Философия группировки проста: хоть они и добиваются порядка насилием, но никогда им не злоупотребляют. Попав в такую среду, Сакура узнает нечто, что переворачивает его мир: у кулаков может быть условно положительное применение (важно: никакого восхваления насилия, как и в «Слове пацана», тут нет). Жестокость ровесников и даже взрослых научила подростка, что свое место нужно заслужить — и обязательно боем. Однако окружение бывает не таким жестоким и отвергающим, а кулак спокойно можно разжать — потому что тебе протягивают руку.

Отхватывает на лету: «Ветролом» — «Слово пацана» про воспитанных хулиганов современной Японии

При таких действительно базовых вводных «Ветролом» умело балансирует между проникновенностью самопознания с формированием внутреннего стержня и зрелищностью китча (файтинговые сцены то гиперреалистичны, то нещадно гиперболизированы). Более того — повествование между драмой и дракой поделено достаточно умело, чтобы зрительский кулак тянулся не к лицу соседа, а надписи «Следующая серия».

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Отхватывает на лету: «Ветролом» — «Слово пацана» про воспитанных хулиганов современной Японии фотографии
Отхватывает на лету: «Ветролом» — «Слово пацана» про воспитанных хулиганов современной Японии фотографии
Отхватывает на лету: «Ветролом» — «Слово пацана» про воспитанных хулиганов современной Японии фотографии
Отхватывает на лету: «Ветролом» — «Слово пацана» про воспитанных хулиганов современной Японии фотографии
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