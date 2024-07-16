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«Молочная страсть» — одна из первых экранизаций откровенных дамских романов из Японии

Анимация >>
16 июля 2024
Мода циклична — и сейчас интерес к 90-м заметно возрастает. Однако среди трендов и мифов последнего десятилетия XX века зачастую вспоминают хиты и шедевры, а не настоящие артефакты эпохи, которые трудно вообразить в 80-е или нулевые. Для аниме-индустрии одно из таких явлений — экранизации женской эротической манги, которая тогда только возникла и важна для истории, хоть и некрасиво состарилась. При помощи тематического канала «Покебол с предсказанием» мы узнаем, что такое рэдикоми, чем прославилась художница Милк Моридзоно и как вообще стала возможна «Молочная страсть». О детище небольшой студия Animation 501, помогавшей по мелочи с эпизодами третьей части «Люпена III», «Усио и Торой», «Гонщиком Спиди» и «Феями цветов Мэри Белл», рассказывает Юлия Тарасюк — специалистка по сёдзё и дзёсэй (аниме и манге для девушек до 18 лет — и, соответственно, старше).

«Молочная страсть» — одна из первых экранизаций откровенных дамских романов из Японии

В середине 1980-х в мангу для девушек пришел секс. Конечно, он фигурировал там и ранее — еще с начала 1970-х, когда художница Хидэко Мидзуно впервые в истории сёдзё изобразила сцену секса в «Огне!» (Fire!). Однако теперь в женской манге появилась полноценная эротика, где всё крутилось вокруг постельных сцен, ради которых её обычно и читали. В 1980-е подобные работы называли «рэдикоми» — от ladies’ comics (дамские комиксы), — и они мало отличались от типовых женских романов. Повествование строилось вокруг секса, эротические сцены изображали в изобилии, а мужские персонажи — сплошь красавцы, как правило, без памяти влюбленные в героиню.

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Ярче всех на небосклоне нового жанра засияла скандальная художница Милк Моридзоно, которую даже называли «королевой дамских комиксов». В конце 1980-х она шустро переключилась с обычной романтики для девочек на эротику для женщин — и две манги даже получили экранизацию, что для «рэдикоми» было большой редкостью. Особенно, учитывая тот факт, что аниме для взрослой женской аудитории, в отличие от мужской, на тот момент еще не существовало. Именно «Молочная страсть» (Milky passion) Моридзоно в итоге послужила в итоге основой для одного из первых подобных аниме, выпущенного, разумеется, в формате OVA.

«Молочная страсть» — одна из первых экранизаций откровенных дамских романов из Японии

«Молочная страсть» посвящена молодой девушке Хироми, потерявшей родителей и трудящейся в офисе. Все дамы на работе кажутся ей невероятно взрослыми и сексуальными, а еще у каждой есть ухажер. Героиня страдает, что в сравнении с ними похожа на серую мышку, да возлюбленным пока не обзавелась. Коллега, который ей нравится, не обращает на девушку никакого внимания, а социум давит: пора завести роман! Всё это Хироми несколько расстраивает — и в тайне она мечтает о том самом, единственном.

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По законам жанра Хироми неожиданно встречает суженого в… отеле любви. Такие гостиницы для секса, где пары могут снять номер на ночь, крайне распространены в Японии. Героиня внезапно получает в наследство престижный рабу хотэру и теперь должна стать управляющей. Хироми стеснительна и совершенно невинна: сама мысль о том, чтобы просто зайти в подобное место, тем более в качестве хозяйки, — её ужасно смущает. Впрочем, вести дела девушке помогает менеджер Фудзивара — галантный и симпатичный мужчина, с которым она и начинает разбираться в работе и специфике отеля.

«Молочная страсть» — одна из первых экранизаций откровенных дамских романов из Японии

Аниме представляет собой смесь комедии с недоэротическими сценами. Ничего откровенного не показано, и до пикантностей дело не доходит. Шутки строятся в основном вокруг наивности героини и отсутствии у нее сексуального опыта, а под конец доходит уже до откровенных нелепостей. У отеля Хироми появляется конкурент — гостиница некоего американца, где все купаются в фонтанах шампанского и могут предаваться любви прямо в джунглях рядом с клеткой, в которой сидит настоящий лев.

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Однако не дайте себе обмануться: хотя аниме и явно «хулиганское», оно не такое уж веселое. Сохранилась «Молочная страсть», как говорится, очень плохо — и может вызвать праведный гнев у современной целевой аудитории: очень уж часто, тем более для 28-минутного хронометража, героиня подвергается попыткам изнасилования. Сначала Хироми силой утаскивают в отель неизвестные, наталкивая девушку на самые мрачные мысли. Затем коллега, который ей нравился, вдруг наконец-то обращает на Хироми внимание, но, как выясняется, не из каких-то светлых чувств. Под конец OVA гайдзин-конкурент также пытается взять героиню силой, но её спасает красавец-менеджер Фудзивара. Именно в его объятиях Хироми и остается в лунном свете под занавес истории.

«Молочная страсть» — одна из первых экранизаций откровенных дамских романов из Японии

Смесь насилия и эротики была крайне популярна в так называемой пагубной трэш-культуре, получившей развитие в 1990-е. Именно в этом направлении позже работала Моридзоно, ориентируясь уже на мужскую аудиторию. Со временем «пагубная культура» изжила себя, а рэдикоми прошли через множество изменений. И пусть сегодня «Молочная страсть» кажется странной поделкой, которой не удалось стать ни комедией, ни эротикой, ни известным образцом дзёсэй, всё же она представляет важный пласт истории женской манги и аниме. Это смелый для своего времени эксперимент, созданный на волне популярности женской эротики — и его королевы Милк Моридзоно.

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обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   16.07.2024 - 13:08
вот так! в аниме так же возвращаются в прошлое. оглядываясь назад, понимаешь, что все лучшее было раньше, касается всего. особенно фильмов. читать далее>>
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«Молочная страсть» — одна из первых экранизаций откровенных дамских романов из Японии фотографии
«Молочная страсть» — одна из первых экранизаций откровенных дамских романов из Японии фотографии
«Молочная страсть» — одна из первых экранизаций откровенных дамских романов из Японии фотографии
«Молочная страсть» — одна из первых экранизаций откровенных дамских романов из Японии фотографии
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