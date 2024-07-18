У всех свои недостатки: «Любовная болезнь Хананои» — романтика со странноватым школьным красавцем

Продолжаем разбирать дары весеннего сезона при помощи «Покебола с предсказанием» — и сегодня поговорим об экранизации манги «Любовная болезнь Хананои» Мэгуми Морино, чья нежная графика очаровала читателей в Японии и за её пределами. Почему аниме молодой студии East Fish Studio («Открытие таннисё», «Осколки времени») как будто осталось незамеченным и чем хороша оригинальная сёдзё-манга, рассказывает Юлия Тарасюк.
«Любовная болезнь Хананои
» — пример современной сёдзё-манги, которая пользуется в Японии большой популярностью. В 2021 году она получила премию издательства «Коданся
», номинировалась на другие престижные награды, а количество томов уже перевалило за 15. Читатели были очарованы нежной графикой мангаки Мэгуми Морино
и с трепетом следили за развитием отношений главных героев. Однако, когда в 2024 году вышла экранизация от студии East Fish Studio, сериал получил смешанные отзывы, а многие зрители забросили просмотр на первых эпизодах. Попробуем понять, почему так вышло.
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Дружелюбная Хотару
и нелюдимый Хананои
учатся в параллельных классах. Со стороны юноша кажется типичным «школьным принцем»: красив, хорошо успевает, постоянно привлекает женское внимание. Вот только коммуникация с девушками у него на самом деле не клеится. Так, последнее свидание с возлюбленной в кафе заканчивается скандалом: прямо на глазах посетителей она бросает Хананои, обливая водой из стакана. Свидетельницей сцены становится и Хотару, которая позже случайно замечает отчаявшегося парня на улице, где он сидит на скамейке под снегопадом, совершенно игнорируя холод. Девушка прикрывает Хананои от снега зонтом — и это проявление доброты в дальнейшем полностью изменит жизнь героев.
На следующий же день юноша приходит в класс Хотару и, признавшись в любви, предлагает встречаться. Та, разумеется, в шоке, ведь они совсем не знакомы — вдобавок Хотару никогда не интересовалась романтическими отношениями. Однако она не отталкивает Хананои, который поначалу кажется ей немного странноватым, а искренне начинает с ним общаться, чтобы понемногу узнать ближе. В итоге парочка договаривается встречаться до Рождества — и посмотреть, комфортно ли им проводить время вместе.
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Умение разговаривать и понимать друг друга — центральная тема «Любовной болезни Хананои». У героя как раз большие проблемы с социализацией: друзей нет, а компания Хотару приводит к гиперфиксации. Он испытывает счастье, только когда возлюбленная радуется и одобряет его поступки, — что во многом выглядит довольно пугающе. При этом Хананои не обижает и старается поддерживать Хотару, но совсем игнорирует в отношениях собственное «Я». Хотару — добрейшей души человек: она не пользуется одержимостью партнера, а учится вместе с ним — дружить и ценить близких. Если возникает некомфортная ситуация, она обсуждает её с юношей — и вместе они находят решение. Так, постепенно сама Хотару начинает понимать, что такое влюбленность, привязанность, страсть, а Хананои — раскрывается и начинает иначе смотреть на окружающий враждебный мир и взаимодействие с людьми.
Почему же аниме по столь высоко оцененной манге получило множество негативных отзывов? Возможно, в экранизации потерялось то, чем читателям полюбился первоисточник: неспешное повествование и чуткие отношения персонажей. Спокойный ритм настраивает на созерцательный лад и позволяет прочувствовать трогательную атмосферу, а в сериале возросший темп без яркой режиссуры свел историю с довольно сложными персонажами к не самому драматическому сюжету. Ведь, по сути, «Хананои» — это череда свиданий и диалогов. Анимация также получилась скудной и без необычных решений, которые, например, можно увидеть в «Любви на кончиках пальцев
» — экранизации манги из того же журнала Dessert
.
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Образ Хананои тоже оказался отталкивающим для зрителей, не знакомых с мангой. Не приняв его поведение в первых сериях, они бросали просмотр. Этот факт наводит на размышления о том, а как бы мы поступили, встретив подобного человека? В жизни каждого попадаются самые разные люди, и у всех в голове свои тараканы. В этом плане «Любовная болезнь Хананои» — гениальное высказывание о том, как мы видим и понимаем окружающих. Мечты юной девочки могут быть разрушены, когда выясняется, что со «сказочным принцем» надо еще как-то общаться. Или правила, по которым ты решил(а) жить, могут с кем-то не работать. А уж разделяя с близким свой мир, тебе придется принять и его микрокосм. Но как быть с теми, кто не умеет коммуницировать, но тянется к тебе? Возможно, стоит бежать при первых же странных «звоночках»? Или надо помочь такому человеку? А если ему это не нужно?
Если серьезно всматриваться в историю Мэгуми Морино, то в ней обнаруживаются вопросы, которые мы часто игнорируем в повседневности. «Любовная болезнь Хананои» дает надежду, что и мы способны преодолеть внутренние проблемы, научиться лучше понимать мир и самих себя. Ну и, в конце концов, она обращает внимание на такую простую и сложную вещь: нужно проявлять доброту и верить в близких людей.
«Любовная болезнь Хананои». Трейлер на японском языке
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