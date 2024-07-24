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Лоб не расшибет? «Истребитель демонов: Тренировка столпов» — разминка перед финалом

Анимация >>
24 июля 2024
К восходящей звезде истребления демонов Тандзиро Комаде вряд ли применима расхожая претензия из футбольных пабликов: «Лучше бы тренировался». Он регулярно разминает все мышцы — в том числе сердечную, — и весной отработке фирменных приемов в популярном сёнэне посвятили целый четвертый сезон (ну, почти). При помощи аниме-канала «Покебол с предсказанием» попробуем разобраться, в какой форме «Истребитель демонов» подходит к предфинальной трилогии, которую недавно анонсировала студия ufotableПожиратель богов», «Судьба/Начало»). О тренировках охотников, демонов и аниматоров рассказывает Анастасия Зайцева.

Лоб не расшибет? «Истребитель демонов: Тренировка столпов» — разминка перед финалом

Повторение — мать учения. Однако в случае «Истребителя демонов» закрепление материала превысило все допустимые нормы: на протяжении трех сезонов авторы шоу методично разъясняли, что представляет собой франшиза и с чем её едят. «Тренировка столпов» продолжает эту фитнес-программу: хотя противостояние охотников и демонов уже стремится к завершению, создатели посчитали необходимым в очередной раз напомнить о фундаментальных началах. Скажем, о добром и сострадательном характере Тандзиро, трагичной судьбе столпов или бездушности главного антагониста. Изменилась только локация — теперь это база охотников.

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Итак, новообретенные способности Нэдзуко (иммунитет к солнечному свету) становятся желанной добычей для Мудзана. Пока демоны украдкой разыскивают местоположение сестры Тандзиро, лидер истребителей Кагая и столпы решают как следует натренировать охотников перед решающим сражением. Четвертый сезон не пестрит событиями, да и сложно избавиться от ощущения, что большую часть занимают филлеры. Структура эпизодов навязчиво воспроизводится: Тандзиро переходит от одного столпа к другому, постоянно напоминая зрителям, что он духовно выше на голову сослуживцев, а если отстает в боевых навыках — то скоро нагонит.

Лоб не расшибет? «Истребитель демонов: Тренировка столпов» — разминка перед финалом

Попытки переосмыслить штампы боевого сёнэна предпринимаются регулярно (взять хотя бы «Человека-бензопилу» или отчасти «Фрирен»), но «Истребитель демонов» уверенно игнорирует модные веяния. Надо думать, жизнерадостность протагониста и его веру в товарищество не способны сломить ни прародитель демонов, ни его приспешники, ни культурный мейнстрим. В новых сериях к стандартному набору клише добавляется еще один: тренировочная арка. Выбор кажется не таким уж бессмысленным — по крайней мере, сразу понятна её функциональная роль. Дать зрителям шанс перевести дыхание от бесконечно однотипных схваток с демонами — и спокойно насладиться физическим совершенствованием героев. В тоже время это повод напомнить, что финал близко — и пора бы уже привязаться к ключевым персонажам.

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Правда, в программе сезона не ожидается ничего такого, что не было известно ранее (или понятно на интуитивном уровне). Тандзиро вновь залечивает раны и тренируется, чтобы спасти сестру, которой, к слову, тут не так много. С другой стороны, Дзеницу и Иносукэ возвращаются с индивидуальных заданий, а значит, воссоединяется ключевое трио, временно распавшееся в «Деревне кузнецов». Драматичности в очередной раз придает череда сентиментальных флэшбэков — только на этот раз мы узнаем печальные предыстории столпов камня и воды. Тандзиро как всегда навязчиво лезет во все конфликты, пытаясь вытащить из депрессии сломленного синдромом самозванца Томиоку и примирить братьев Синадзугава.

Лоб не расшибет? «Истребитель демонов: Тренировка столпов» — разминка перед финалом

На фоне бесконечных тренировок и выяснения отношений разительно выделяется 40-минутный финальный эпизод, ставший прологом к заключительной арке. Он, конечно, не лишен высокопарных рассуждений о жизни и вечности, которые к четвертому сезону превратились в заезженную пластинку, но патетичные диалоги центральных персонажей теряются на фоне подчеркнуто кинематографичного решения некоторых сцен. Студия и раньше экспериментировала в «Истребителе демонов» с мизансценами, хореографией камеры и 3D — чего стоит только «Поезд “Бесконечный”», — однако к финалу истории ufotable решила выложить все карты на стол, подарив зрителям почти академический час эстетического (кинетического?) удовольствия.

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Вот и получается, что «Тренировку столпов» спасает не столько интересная история, сколько кропотливая работа аниматоров, прокачивавшаяся за время многолетней работы над тайтлом. В сценарии, как и прежде, компромиссно исключены глубокие потрясения, что превращает «Истребителя демонов» в сказку об исцеляющей силе сострадания, помещенную в недетские декорации. Четвертый сезон последовательно воспроизводит не только жанровые установки, но и уроки предыдущих серий, выступая хрестоматийной тренировочной аркой — этаким перевалочным пунктом перед (действительно) важными событиями. Остается только надеятся, что разложенные за время муштры чеховские ружья как-нибудь да выстрелят.

«Истребитель демонов: Тренировка столпов». Трейлер с русскими субтитрами

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обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   24.07.2024 - 14:52
Вот узнаю старое доброе аниме) Огромные выпученные из орбит глаза, разного цвета)) Красотище! читать далее>>
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Лоб не расшибет? «Истребитель демонов: Тренировка столпов» — разминка перед финалом фотографии
Лоб не расшибет? «Истребитель демонов: Тренировка столпов» — разминка перед финалом фотографии
Лоб не расшибет? «Истребитель демонов: Тренировка столпов» — разминка перед финалом фотографии
Лоб не расшибет? «Истребитель демонов: Тренировка столпов» — разминка перед финалом фотографии
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