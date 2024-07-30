Клик души: «Борьба в прямом эфире» — «Бойцовский клуб» для поколения стримов

Стримы, единоборства, социальная (не)справедливость — в экранизации манхвы «Борьба в прямом эфире», казалось бы, собраны многие горячие темы сегодняшнего дня. Вдобавок сериал по южнокорейскому комиксу выделяется среди аниме-премьер весны за счет дизайна персонажей. Удалось ли сериалу преуспеть в борьбе со спортивными и социальными стереотипами? Продолжаем разбираться с достойными аниме-новинками при помощи тематического канала «Покебола с предсказанием». Насколько действительно злободневным и непротиворечивым получилась аниме, рассказывает Алексей Филиппов.
«Один шаг за раз, один удар за раз, один раунд за раз
», — наставлял
Рокки Бальбоа (Сильвестр Сталлоне
) талантливого, но ретивого подопечного Адониса Джонсона (Майкл Б. Джордан
), уклоняющегося от отцовской фамилии Крид (и его боксерского наследия). Терпение — как и труд — входит в число спортивных благодетелей, но сколько ни показывай на перемотке и с титром «прошел месяц» изнурительные тренировки, эта информация мгновенно выветривается, стоит в кадре произойти чему-то более драматичному. Спустя почти 50 лет первый «Рокки
» (1976) выглядит как сермяжная драма о боксерском и трудовом закулисье — практически хроника с камеры видеонаблюдения, особенно на фоне скоростных развлекательных шоу и напичканных монтажными комбо влогов. Именно на арене видеохостингов — тут его называют Ньютуб — полувековую мудрость Бальбоа предстоит усвоить старшекласснику Ю Хобину
.
Читать
🐔 «Ветролом» — еще одна премьера о драках и познании себя
Неприметный юноша, горбатящийся в ВакДональдсе
, чтобы оплачивать больничные счета матери, терпит унижения от гопника-влогера Пакго
и мечтает пригласить на свидание коллегу Чхве Боми
. Правда, дорога к сбыче мечт пролегает совсем не через сферу общепита, хотя азы клиентоориентированности Ю пригодятся. После стычки с оператором обидчика Камераманом
(он же У Джихёк), которая завирусилась в сети, два аутсайдера решают запустить канал «Борьба в прямом эфире». Хобин будет выходить раз на раз с любителями помахать кулаками — и даже иногда побеждать, благодаря чему начнет увеличиваться его (в том числе социальный) капитал. Уровень сложности, конечно, тоже станет расти: от школьных хулиганов в шлепках за первый сезон Ю дойдет до тхэквондиста и ссирымщика
. К счастью, у него есть козырь в рукаве, точнее — во вкладке Ньютуба.
Неизбежный для подростковой фантазии чит-код — очень полезный, но невероятно непопулярный канал Боевого петуха
, который случайно находит Хобин. Таинственный иностранец — мастер единоборств наснимал море роликов для тех, кто хочет избежать неприятностей во время уличных стычек. Практически каждый — идеально подходит под запросы Ю, который сначала просто учится драться, а потом ищет слабые места в конкретных дисциплинах, чтобы пережить очередную борьбу в прямом эфире. Вряд ли экранизация манхвы Тхэджун Пака
(«Лукизм
») послужит кому-то учебником по самообороне или экскурсом в мир боевых искусств, но вызвать стартовый интерес — запросто.
Читать
🐔 Спокон — спортивное аниме, которое заставляет сердце биться чаще
Собственно, аниме молодой студии Okuruto Noboru
(«Игра друзей
», «Девушки в багряном свете
») действует в русле спортивных драм, не допуская избыточного энтузиазма спокона
. Ю — максимально понятный герой, которого заботят сытый желудок, здоровье матери и (перспектива) романтических отношений, а ньютуб-канал оказывается удобным социальным лифтом, чтобы хоть частично закрыть эти (во многом базовые) потребности. Среди неприятелей Хобина попадаются как разные виды драчунов, так и влогерские типажи: за бьюти отвечает одноклассница Ё Руми, за пранки — «Три шуткодера». На миг затрагивается тема беспричинного, садистского насилия, но тхэквондист Сон Тэхун, в лучших традициях баттл-сёнэна
, мгновенно раскрывается с другой стороны — достаточно фиаско и слезливой предыстории.
Дальше — начинается территория парадоксов, от которых сериалу вряд ли удастся отбиться. Несмотря на шпильки в адрес сетевой культуры и общественного лукизма, «Борьбу в прямом эфире
» трудно рассматривать как по-настоящему критическое произведение. Ведь Ю Хобин не просто растет как герой внутри той же [капиталистической] логики (просто на просмотрах и лайках), но и жаждет, скорее, справедливости только для себя — и желательно, чтобы можно было освоить только [еще] один прием. Его персонажная арка — квинтэссенция потребительского подхода, где чужие драмы — лишь топливо для развития истории и характера. Как любой протагонист, тем более анимированный, Хобин заочно наделен зрительской симпатией, потому его травля и аутсайдерство кажутся сбоем в системе, а не её частным проявлением (отчего буллинг, недопустимый в любой форме, выступает эдаким штрафом за абстрактную непопулярность; хотя ему подвергаются даже известные люди). Когда в сюжете возникает талантливая монтажерка Гаыль, изъясняющаяся с комичной старомодностью, и проступают контуры гарема, эта «черта» героя быстро оказывается рудиментом.
Читать
🐔 «Буттигири?!» — стоп-слово пацана с джинами и они
Добавить глянцеватый видеоряд, чью повышенную статичность чуть компенсируют порой небанальные дизайн, ракурсы да гримасы, и «Борьба в прямом эфире» оказывается очередным криком души, где обретенный лайфхак избавляет от желания что-то менять. Глядя на конвенционально привлекательных героинь и консьюмеристскую философию «выучить за месяц один прием», справедливо задаться вопросом, а было ли оно?
«Борьба в прямом эфире». Тизер с русскими субтитрами
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о других драчливых сериалах или как Япония и Южная Корея используют поп-культуру друг друга.
обсуждение >>