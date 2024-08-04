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У богатых жизнь другая: «Гостевой клуб лицея Оран» — классическая японская комедия с чаепитиями

Анимация >>
4 августа 2024
Всё когда-то случается в первый раз, вот и студия Bones, знающая толк в «Моей геройской академии» и «Прозе бродячих псов», сериалах с обилием экшна, в середине нулевых взялась за адаптацию манги куда более мирной и романтической. Произведения для девушек до 18 лет, именуемые сёдзё, отличаются сюжетно и визуально: например, там можно встретить много обаятельных бисёнэнов — привлекательных и элегантных юношей. Разобраться в этом явлении нам поможет аниме-канал «Покебола с предсказанием»: читайте в обзоре Юлии Тарасюк, специалистки по манге для разных целевых аудиторий (и «девичьей» в частности), чем так подкупил зрителей «Гостевой клуб лицея Оран» — и какие жанровые штампы 90-х там обыграны.

У богатых жизнь другая: «Гостевой клуб лицея Оран» — классическая японская комедия с чаепитиями

Харухи поступает в престижную школу Оран, где разве что коридоры не из золота: всё вокруг сияет богатством и напыщенностью, в том числе ученики. Занимаются здесь дети из привилегированных семей: отпрыски известных политиков, богачей и влиятельных людей. Уже на этом этапе обыгрывается популярный в сёдзё 1990-х троп, когда девушка из бедной семьи учится в одном классе с богатеями, то и дело устраивающими ей травлю. И обязательно среди избалованных подростков находится тот, кто влюбляется в героиню и заступается за неё.

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Таков же, на первый взгляд, и напоминающий стереотипного ботаника Харухи в безразмерном пуловере и очках на пол-лица. Социальное неравенство не так уж его и заботит, ведь Харухи, поступивший в школу исключительно благодаря уму, занят учебой. Вот только однажды он случайно заглядывает в местный хост-клуб, где главные красавцы школы развлекают учениц разговорами за чаем. Харухи совершенно не заинтересован в подобном досуге и рад бы поскорее сбежать от зазнавшихся «папенькиных сынков», но, к своему несчастью, роняет вазу, служащую украшением клуба. Та оказывается настолько дорогой, что компенсацию юному дарованию пришлось бы выплачивать большую часть жизни.

У богатых жизнь другая: «Гостевой клуб лицея Оран» — классическая японская комедия с чаепитиями

Однако глава хост-клуба, обворожительный и добродушный блондин Тамаки, предлагает сделку: в счет утраченной вазы Харухи будет здесь работать. Очень быстро местный король понимает, что новичок очень даже ничего без очков, а если будет поменьше язвить, то и «хост» из него получится отличный. И действительно, у Харухи оказывается прирожденный талант к беседам с девушками, которые тут же в него влюбляются. Ну чем не идеальный кандидат?

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Так наш «герой» быстро становится новой звездой школы Оран, но есть одно маленькое НО, которое все персонажи осознают в конце первой серии. Харухи — девушка. Просто напоминает мальчика, но сама об этом никогда особо не задумывалась — жила как ей удобно. Хост-клуб, тем не менее, решает сделать Харухи своим новым «участником», скрывая от посетительниц маленький секрет.

У богатых жизнь другая: «Гостевой клуб лицея Оран» — классическая японская комедия с чаепитиями

«Гостевой клуб лицея Оран» — первая экранизация сёдзё-манги в фильмографии популярной сегодня студии Bones, известной такими сериалами, как «Ра-Зефон», «Эврика 7», «Моя геройская академия», «Проза бродячих псов» и так далее. Яркая, веселая и красивая комедия, где по-доброму посмеиваются над известными типажами и твистами из сёдзё-манги.

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Взять хотя бы золотой состав хост-клуба, который построен на популярных у девочек мужских типажах: наивный и добрый блондин; мрачноватый и расчетливый кудере в очках; очень мужественный и высокий молчаливый парень; милашка, похожий на младшеклассника, который на самом деле учится в старшей школе; озорные близнецы. Харухи удается постепенно сблизиться со всеми, и хотя среди новых друзей у неё появляются и воздыхатели, сама она едва ли испытывает к кому-то романтические чувства. Прямолинейность девушки и её спокойный характер — практически полная противоположность Тамаки, и их взаимодействие часто оборачивается забавными ситуациями. Со временем за Харухи даже закрепляется шутливый статус «дочки», тогда как Тамаки и его «правая рука» Кёя — этакие заботливые «отец» и «мать».

У богатых жизнь другая: «Гостевой клуб лицея Оран» — классическая японская комедия с чаепитиями

Манга, в отличие от аниме, куда подробнее описывает развитие отношений между Харухи и Тамаки. При этом именно «Оран» во многом способствовал появлению нового жанра в сёдзё, где героиня выступает как бы сторонней наблюдательницей пока прекрасные юноши то и дело пародируют сценки из яойной манги для услады девичьих сердец. А еще Харухи помогает новым знакомым справиться с их тараканами и проблемами. Так что, кроме веселья и ослепительной красоты, здесь немало внимания уделено дружбе, поддержке и семье.

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Сегодня «Оран» уже классика современного комедийного сёдзё про бисёнэнов. Милая и смешная история с добрым юмором, которая будет интересна широкой аудитории вне зависимости от пола и возраста.


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У богатых жизнь другая: «Гостевой клуб лицея Оран» — классическая японская комедия с чаепитиями фотографии
У богатых жизнь другая: «Гостевой клуб лицея Оран» — классическая японская комедия с чаепитиями фотографии
У богатых жизнь другая: «Гостевой клуб лицея Оран» — классическая японская комедия с чаепитиями фотографии
У богатых жизнь другая: «Гостевой клуб лицея Оран» — классическая японская комедия с чаепитиями фотографии
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