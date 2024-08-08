«В поисках Полной Луны»: Если бы Сейлор Мун решила стать популярной певицей

Вы наверняка слышали о махо-сёдзё — аниме о девочках-волшебницах вроде «Сэйлор Мун». Однако жанр куда богаче, чем многие думают, а героини вовсе не обязательно спасают мир! Сегодня узнаем больше о девичьих перевоплощениях благодаря каналу «Покебола с предсказанием», где Юлия Тарасюк регулярно рассказывает о классике и новинках секции сёдзё — то есть аниме (или манги) для девушек до 18 лет. В новом обзоре — жизнеутверждающая история «В поисках полной Луны» о волшебстве, айдолах и даже смерти от Studio Deen («Когда плачут цикады», «Ооку»).
В махо-сёдзё
есть любопытное направление про волшебниц-айдолов. Его героини обычно совсем юные девочки, которые после превращения становятся старше — и уже в виде прекрасных девушек завоевывают эстраду. Подобные сюжеты стали популярны благодаря аниме «Волшебный ангел Крими Мами
» (Maho no Tenshi Creamy Mami), выходившему в 1980-х. В нем впервые ярко показали, что магия и мечты о взрослении в сериале для девочек могут соседствовать с прекрасной музыкой и чарующими песнями восходящей звезды.
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В 2002 году, когда жанр махо-сёдзё как раз достиг пика, к волшебницам-айдолам решила обратиться мангака Арина Танэмура
, сегодня многим знакомая по франшизе Idolish7
. К тому времени она уже получила известность среди фанатов аниме благодаря «Воровке-камикадзе Жанне
» (1999-2000), где тоже смешала одно из известных направлений махо-сёдзё, историю о благородной воровке, с широко обсуждаемой темой реинкарнации. Следующей продолжительной серией художницы после «Жанны» стала манга «В поисках Полной Луны»
, чья экранизация стала выходить на японском ТВ в 2002 году — практически в одно время с оригинальной мангой. Отвечала за работу над аниме Studio Deen
.
«В поисках Полной Луны» — история девочки Мицуки
, потерявшей родителей и долгое время жившей в детдоме. Там у Мицуки завязались дружеские отношения с отзывчивым и добрым юношей по имени Эйити, который через некоторое время должен был уехать в Америку. Друзья договорились, что обязательно снова встретятся, когда исполнят детские мечты: Мицуки станет певицей, а Эйити — астрономом. Перед отъездом юноша признается подруге в любви, а та не успевает ничего ответить, оторопев от неожиданности.
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Через некоторое время Мицуки забирает строгая бабушка. Девочка так и не приблизилась к мечте об эстраде, хотя она отлично поет. Проблема в слабом здоровье, из-за которого героиня вынуждена проводить всё время дома в компании бабушки и служанки. У Мицуки находят рак: опухоль в горле, которую можно вырезать, — однако тогда девочка навсегда утратит голос. Героиня отказывается от операции и втайне от опекунши, которая ненавидит пение, подает заявку на аудирование в музыкальную компанию. В это же время к Мицуки заявляются боги смерти синигами, которых видит только она. Зовут их Такуто
и Мэроко
, а выглядят они совсем не страшно: скорее, похожи на ангелов с кошачьими и кроличьими ушками, — а еще могут превращаться в плюшевые игрушки. Ведь работает парочка в отделе по детским смертям, так что их цель не напугать «подопечных» в последние дни жизни. Синигами сообщают Мицуки, что ей остался ровно год, а героиня умоляет напоследок помочь с исполнением мечты о карьере айдола.
Такуто стало жалко Мицуки, и он превращает девочку во «взрослую версию»: прекрасную блондинку с длинными волосами и крепким здоровьем. В таком облике героиня успешно проходит аудирование и становится восходящей звездой японской айдол-сцены — певицей под псевдонимом Full Moon (Полная Луна). В течение отведенного ей года синигами соглашаются помогать Мицуки с превращением в айдола, а та надеется, что любимый Эйити, от которого так давно нет вестей, узнает её голос и свяжется с девушкой, когда она станет знаменитой. Но суждено ли сбыться этим мечтам?
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«В поисках Полной Луны» затрагивает три основные темы. Первая — шоу-бизнес
и мир айдолов. Мицуки предстоит многое пройти, прежде чем она станет настоящей звездой: это и соперничество с другой сильной певицей Мадокой
, и преследования сталкеров, и всевозможные музыкальные конкурсы. Вторая — дружба и романтика. Героиня, у которой долгое время не было друзей, кроме Эйити, заводит знакомство и с синигами, и с коллегами по айдол-цеху. Со временем в Мицуки влюбляется Такуто, в которого, в свою очередь, влюблена Мэроко. Третья тема — самая важная: смерть и её принятие. Почему Мицуки так легко соглашается умереть через год? Как Такуто и Мэроко стали синигами — и почему? Ведь когда-то они были обычными людьми…
Надо отметить, что по сравнению с мангой, глубоко изучающей тему смерти и сожалений, аниме сделали более детским, снизив градус трагизма и сильно изменив историю. В целом, сериал берет за основу лишь первые главы, а в остальном это отдельное произведение, куда более яркое и веселое. Так, в аниме Мицуки даже ходит в школу, некоторые персонажи даже не появляются, про прошлые жизни Мэроко и третьего синигами Идзуми так и не рассказывают, а концовка сильно отличается от оригинала. Всё это — последствия экранизации манги, которая на момент выхода сериала была онгоингом.
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Зато аниме-версия «В поисках Полной Луны» очень музыкальная! К исполнению песен от лица Мицуки привлекли поп-группу Changin’ My Life
и её вокалистку Myco
, популярных в начале 2000-х. Поэтому все прекрасные песни, которые звучат в аниме, можно с удовольствием слушать отдельно. Myco также выступила сэйю Мицуки, что у нее получилось превосходно. Известно, что после выхода аниме сама Арина Танэмура очень сдружилась с певицей и даже выпустила синглом Smile — песню Changin’ my Life, которую перепела лично. «В поисках Полной Луны» можно смело назвать одним из самых необычных подходов к истории о волшебстве и айдолах, еще и затрагивающим тему смерти. При этом само аниме довольно жизнеутверждающее и яркое, хотя и во многом незатейливое.
«В поисках полной Луны». Трейлер на японском языке
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